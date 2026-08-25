Việt Nam - Chile thúc đẩy kết nối chuỗi cung ứng, mở rộng thương mại và đầu tư

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị Việt Nam và Chile tăng cường kết nối vận tải, logistics và chuỗi cung ứng, phát huy vai trò cửa ngõ kết nối Đông Nam Á với Mỹ Latinh, đồng thời mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ và năng lượng...

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Chile Francisco Pérez Mackenna. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Chiều 24/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Chile Francisco Pérez Mackenna đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23-25/8/2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hoan nghênh chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Chile đúng dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971-2026), khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác toàn diện với Chile.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Chile Francisco Pérez Mackenna. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Thủ tướng tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần duy trì đà phát triển của quan hệ Việt Nam - Chile, phục vụ lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển tại hai khu vực.

Bộ trưởng Francisco Pérez Mackenna bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm Việt Nam trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Chile; chúc mừng những thành tựu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam và mong muốn trao đổi kinh nghiệm phát triển.

Thông tin về kết quả hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Francisco Pérez Mackenna khẳng định Chile coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu tại Đông Nam Á, mong muốn tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác toàn diện, nhất là trong kinh tế, thương mại và đầu tư.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam - Chile thời gian qua; đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn trên các kênh, các cấp, bao gồm đối ngoại Đảng và ngoại giao nghị viện.

Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Chile Francisco Pérez Mackenna phát biểu. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Hai nước cần triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, trong đó có Tham khảo Chính trị và Hội đồng Thương mại tự do; tạo thuận lợi để các mặt hàng thế mạnh của mỗi nước tiếp cận thị trường của nhau; đồng thời tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực tài chính - ngân hàng, khoa học - công nghệ, quốc phòng và an ninh.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh nhu cầu tăng cường kết nối vận tải, hậu cần và chuỗi cung ứng, cũng như phối hợp tại các diễn đàn, cơ chế đa phương và liên khu vực nhằm gắn kết chặt chẽ hơn hai nền kinh tế.

Theo Thủ tướng, Việt Nam và Chile cần phát huy vai trò cửa ngõ kết nối và hội nhập giữa Đông Nam Á với Mỹ Latinh, qua đó mở rộng không gian hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai khu vực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Chile Francisco Pérez Mackenna. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Nhất trí với các định hướng của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Francisco Pérez Mackenna cam kết phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và các đối tác Việt Nam để cụ thể hóa chương trình nghị sự song phương.

Bộ trưởng Ngoại giao Chile cho rằng hai nước còn nhiều dư địa mở rộng hợp tác trong thương mại nông sản, nông nghiệp và chế biến nông sản công nghệ cao, khai khoáng, chuyển đổi năng lượng, khoa học - công nghệ và giáo dục.

Hai bên cũng sẽ rà soát, thúc đẩy đàm phán một số thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực tài chính, thương mại và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Nhân dịp này, Thủ tướng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và cá nhân Thủ tướng tới Tổng thống Chile José Antonio Kast, đồng thời chuyển lời mời Tổng thống Chile thăm Việt Nam.

Bộ trưởng Francisco Pérez Mackenna cũng chuyển lời mời của Tổng thống José Antonio Kast tới lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thăm chính thức Chile trong thời gian tới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn lời mời và đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước phối hợp thu xếp các chuyến thăm cấp cao vào thời điểm phù hợp.