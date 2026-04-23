Việt Nam chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phát triển điện hạt nhân
Huyền Vy
23/04/2026, 08:52
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định: Chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam là phát triển năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, bảo đảm an toàn, an ninh, không phổ biến vũ khí hạt nhân và tuân thủ đầy đủ các điều ước quốc tế…
Chiều 22/4/2026, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc
Dũng tiếp Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) Mikhail
Chudakov đến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhiệt liệt chào mừng Phó Tổng
Giám đốc IAEA Mikhail Chudakov, đồng thời nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan
trọng, trong bối cảnh Việt Nam đang nghiên cứu và chuẩn bị các điều kiện cần
thiết để phát triển chương trình điện hạt nhân.
Phó Thủ tướng bày tỏ cảm ơn IAEA đã cử lãnh đạo cấp cao sang
làm việc và trao Báo cáo Đánh giá hạ tầng hạt nhân tích hợp (INIR) cho Việt
Nam, thể hiện sự quan tâm và đồng hành tích cực của IAEA đối với các quốc gia
thành viên.
Phó Thủ tướng khẳng định, chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà
nước và Chính phủ Việt Nam là phát triển năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa
bình, bảo đảm an toàn, an ninh, không phổ biến vũ khí hạt nhân và tuân thủ đầy
đủ các điều ước quốc tế. Việt Nam đánh giá cao vai trò và những nỗ lực của IAEA
trong thúc đẩy sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình cũng như hỗ trợ
các quốc gia xây dựng cơ sở hạ tầng hạt nhân.
Kể từ khi trở thành thành viên của IAEA, Việt Nam luôn coi
IAEA là đối tác chiến lược, tin cậy; các hoạt động hợp tác ngày càng được triển
khai hiệu quả, thiết thực. Phó Thủ tướng đặc biệt ghi nhận sự hỗ trợ của IAEA
thông qua các dự án hợp tác kỹ thuật, trong đó có việc tổ chức Đoàn đánh giá hạ
tầng hạt nhân tại Việt Nam vào tháng 12/2025.
Việc IAEA chính thức trao Báo cáo INIR cho phía Việt Nam được
đánh giá là dấu mốc quan trọng, cung cấp các khuyến nghị thiết thực nhằm hoàn
thiện khuôn khổ pháp lý, thể chế và nâng cao năng lực kỹ thuật cho chương trình
điện hạt nhân. Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của
IAEA trong việc triển khai các khuyến nghị này.
Phó Tổng Giám đốc IAEA Mikhail Chudakov cảm ơn Phó Thủ tướng
đã dành thời gian tiếp đoàn và cho biết IAEA đã chuyển giao Báo cáo INIR cuối
cùng cho phía Việt Nam, phản ánh kết quả đánh giá toàn diện về cơ sở hạ tầng điện
hạt nhân.
“IAEA sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thông qua các chương trình
đào tạo, công cụ kỹ thuật, tư vấn chuyên môn và kết nối với các đối tác, nhà
cung cấp quốc tế nhằm hỗ trợ quá trình triển khai chương trình điện hạt nhân”,
ông Mikhail Chudakov khẳng định, đồng thời nhấn mạnh việc chuẩn bị đầy đủ cơ sở
hạ tầng và nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố then chốt bảo đảm thành công
của chương trình.
Lãnh đạo IAEA cam kết tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Việt Nam
trong việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hướng tới triển khai chương trình điện hạt
nhân một cách an toàn, hiệu quả và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.
