Việt Nam đề xuất đơn giản hóa khả năng tiếp cận các nguồn tài chính quốc tế về khí hậu và đất đai

Đơn giản hóa khả năng tiếp cận các nguồn tài chính quốc tế về khí hậu và đất đai, phát triển các công cụ giảm thiểu rủi ro để khuyến khích khu vực tư nhân tham gia đầu tư; xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế minh bạch, có tính toàn vẹn cao đối với thị trường carbon và dịch vụ hệ sinh thái, tạo nền tảng để huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực...

Việt Nam đề xuất ba ưu tiên nhằm mở rộng các cơ chế tài chính đổi mới cho phục hồi đất trên phạm vi toàn cầu (Ảnh minh họa). Ảnh:Vjst

Đây là một trong những đề xuất quan trọng của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 17 các Bên tham gia Công ước Liên hợp quốc về Chống sa mạc hóa (UNCCD COP17) ở Ulaanbaatar, Mông Cổ với chủ đề "Phục hồi đất đai, Khơi nguồn hy vọng".

Ngày 24/8, Hội nghị UNCCD COP17 chính thức bước vào các phiên họp cấp cao, trao đổi về những vấn đề mang ý nghĩa chiến lược đối với tương lai của đất đai, nguồn nước, hệ sinh thái và sinh kế của cộng đồng.

Với chủ đề "Phục hồi đất đai, Khơi nguồn hy vọng", Hội nghị UNCCD COP17 tiếp tục khẳng định phục hồi đất không chỉ là nhiệm vụ về môi trường mà còn là giải pháp quan trọng góp phần bảo đảm an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, bảo vệ sinh kế, giảm nghèo và nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu.

Đoàn Việt Nam tham gia tích cực COP17, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất các giải pháp thúc đẩy phục hồi đất, tăng cường khả năng chống chịu với hạn hán, bảo đảm an ninh nguồn nước và huy động nguồn lực cho phát triển bền vững.

Tại Phiên họp cấp Bộ trưởng với chủ đề "Các cơ chế tài chính đổi mới vì sức khỏe đất và khả năng chống chịu với hạn hán", đại diện đoàn Việt Nam nhấn mạnh rằng suy thoái đất và hạn hán nghiêm trọng đang đặt ra những rủi ro ngày càng lớn đối với an ninh lương thực và nguồn nước trên phạm vi toàn cầu.

Việt Nam chia sẻ ba nhóm giải pháp đang được triển khai trong đó có cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng; phát triển thị trường carbon rừng và các nguồn tài chính xanh. Ảnh: Vanza

Từ thực tiễn trong nước, đoàn Việt Nam chia sẻ ba nhóm giải pháp đang được triển khai: cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng; phát triển thị trường carbon rừng và các nguồn tài chính xanh; và thúc đẩy mô hình hợp tác công - tư - cộng đồng.

Theo đó, Việt Nam đề xuất ba ưu tiên nhằm mở rộng các cơ chế tài chính đổi mới cho phục hồi đất trên phạm vi toàn cầu.

Thứ nhất, cần đơn giản hóa khả năng tiếp cận các nguồn tài chính quốc tế về khí hậu và đất đai, đồng thời phát triển các công cụ giảm thiểu rủi ro để khuyến khích khu vực tư nhân tham gia đầu tư.

Thứ hai, xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế minh bạch, có tính toàn vẹn cao đối với thị trường carbon và dịch vụ hệ sinh thái, tạo nền tảng để huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Thứ ba, tăng cường chuyển giao công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực giám sát đất đai bằng công nghệ số và phát triển các hệ thống cảnh báo sớm hạn hán.

Thông qua các hoạt động tại COP17, Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò thiết yếu của Công ước Liên hợp quốc về Chống sa mạc hóa trong ứng phó với suy thoái đất và hạn hán trên phạm vi toàn cầu, đồng thời nhấn mạnh mối liên hệ chặt chẽ giữa phục hồi đất với bảo đảm an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, bảo vệ hệ sinh thái và nâng cao đời sống người dân.

Việt Nam sẵn sàng tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hợp tác với Ban Thư ký Công ước và các quốc gia thành viên, cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy những giải pháp thiết thực, hiệu quả cho mục tiêu cân bằng suy thoái đất, hướng tới một tương lai bền vững và có khả năng chống chịu cao hơn.