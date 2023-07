Việt Nam đón trên 1 triệu khách quốc tế trong tháng 7/2023

Chiều 28/7, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã công bố số liệu về khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2023. Cụ thể, trong tháng 7/2023, cả nước đã đón hơn 1,038 triệu lượt khách quốc tế, tăng 6,5% so với tháng 6. Đây cũng là tháng đầu tiên kể từ đầu năm nay, ngành du lịch đón trên 1 triệu lượt khách quốc tế. Như vậy, tính chung 7 tháng của năm nay, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã đạt gần 6,6 triệu lượt, tương đương 83% kế hoạch năm 2023.

Về khách nội địa, tháng 7/2023 lượng khách đạt 12,5 triệu lượt, trong đó có 8,3 triệu lượt khách có lưu trú. Qua đó, đưa tổng số khách nội địa trong 7 tháng đầu năm đạt 76,5 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch 7 tháng đầu năm 2023 ước đạt 416.600 tỷ đồng.

TĂNG TRƯỞNG TRONG THỊ TRƯỜNG GỬI KHÁCH

Về quy mô thị trường, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất trong 7 tháng qua với gần 1,9 triệu lượt (chiếm gần 1/3 lượng khách đến Việt Nam). Trung Quốc xếp ở vị trí thứ 2, đạt 738.000 lượt; Mỹ đứng thứ 3 với 445.000 lượt.

Trong tốp 10 thị trường hàng đầu về khách du lịch đến Việt Nam, khu vực Đông Bắc Á dẫn đầu với 4 thị trường: Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (415.000 lượt), Nhật Bản (284.000 lượt). Các nước Đông Nam Á có 3 thị trường lớn, gồm: Thái Lan (290.000 lượt), Malaysia (262.000 lượt), Campuchia (225.000 lượt). Australia xếp vị trí thứ 9 (221.000 lượt) và Ấn Độ xếp vị trí thứ 10 (213.000 lượt).

Biểu đồ Khách du lịch quốc tế theo tháng, năm 2023 (nghìn lượt).

Nguồn:Tổng cục Thống kê

Đối với các thị trường khách châu Âu, thị trường gửi khách lớn nhất 7 tháng qua lần lượt là: Anh (147.5000 lượt), Pháp (120.800 lượt), Đức (111.800 lượt). Thị trường Nga đạt 69.900 lượt. Tính riêng tháng 7, khách từ thị trường hàng đầu của du lịch Việt Nam đều tăng so với tháng 6.

Về động lực tăng trưởng trong tháng 7 này, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đánh giá châu Âu có mức tăng trưởng tốt nhất trong các châu lục, tăng 27% so với tháng trước đó. Trong đó có sự đóng góp của thị trường chính như Anh tăng 14,5%, Pháp (+35,9%), Đức (+27,3%). Ngoài ra có Na Uy (+250,8%), Bỉ (+154%), Đan Mạch (+152%), Hà Lan (+44,6%) và Tây Ban Nha (+52,9%).

Trong tháng 7, các thị trường hàng đầu của du lịch Việt Nam đều tăng so với tháng trước như Hàn Quốc tăng 6%, Trung Quốc (+14%), Mỹ (+7%), Đài Loan (+31,3%), Nhật Bản (+15%), Australia (+34,3%). Một số thị trường gần trong khu vực Đông Nam Á ghi nhận lượng khách giảm gồm Thái Lan (-19,1%), Malaysia (-24,5%) và Campuchia (-9,8%).

Biểu đồ 10 thị trường gửi khách hàng đầu 7 tháng đầu năm 2023 (nghìn lượt). Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Tổng cục Thống kê.

Nhận định về việc chỉ tiêu kế hoạch đón khách quốc tế trong năm 2023, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh chia sẻ tính đến tháng 7, ngành du lịch Việt Nam đạt 83% kế hoạch cả năm về đón khách quốc tế. “Nhiều khả năng ngành du lịch sẽ sớm hoàn thành mục tiêu và còn rất nhiều dư địa để tiếp tục tăng trưởng khi bước vào mùa cao điểm du lịch quốc tế cuối năm”, ông Khánh nói.

NHIỀU ĐỊA PHƯƠNG BÁO CÁO CON SỐ KHẢ QUAN

Ngành Du lịch phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội cho nhiều địa phương. Tại TP.HCM, thống kê trong 7 tháng qua, khách quốc tế đến thành phố đạt hơn 2,3 triệu lượt, tăng 208,3% so với cùng kì năm 2022, đạt 47,2% so với kế hoạch.

Không chỉ khách quốc tế, trong tháng 7/2023, khách du lịch nội địa đến thành phố ước đạt là 2.246.975 lượt, tăng 1,2% so cùng kỳ năm 2022; 7 tháng năm 2023 ước đạt 18.662.413 lượt, tăng 40% so cùng kỳ năm 2022, đạt 53,3% so với kế hoạch năm 2023. Tổng thu du lịch tháng 7/2023 của TP HCM ước đạt 12.760 tỷ đồng, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm 2022; 7 tháng năm 2023 ước đạt 93.593 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 58,5% so với kế hoạch năm 2023.

Sở Du lịch Hà Nội thông tin, trong tháng 7/2023 ngành du lịch Thủ đô đón 2,38 triệu lượt khách du lịch, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó khách du lịch quốc tế ước đạt hơn 380.000 lượt, tăng gần 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2022. Riêng với thị trường nội địa đạt 2 triệu lượt khách, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng hơn 8,6 nghìn tỷ đồng, tăng 37,7% so với cùng kỳ năm 2022 và tăng 9,8% so với tháng 6/2023.

Biểu đồ Khách du lịch nội địa theo tháng, năm 2023 (triệu lượt). Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Tính chung 7 tháng qua, ngành du lịch Hà Nội đã đón được 14,7 triệu lượt khách du lịch, tăng 38,7% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt 2,43 triệu lượt khách, tăng 5,7 lần so với cùng kỳ năm 2022; khách du lịch nội địa ước đạt 12,3 triệu lượt, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 53,7 nghìn tỷ đồng, tăng 68,3% với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, Giám đốc Sở du lịch tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thị Lệ Thanh đánh giá, nhờ sự chuẩn bị bài bản, các chỉ tiêu du lịch tháng 7 của tỉnh tăng trưởng cao. Tổng lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Khánh Hòa ước đạt trên 4,85 triệu lượt, theo báo cáo về công tác du lịch trong tháng 7/2023 của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa ngày 28/7 vừa qua.

Trong đó, khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 1,25 triệu lượt khách tăng 210% so với cùng kỳ 2022, trong đó khách quốc tế ước đạt 245.000 lượt, tăng 668% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu du lịch ước đạt hơn 5.793 tỉ đồng, tăng 180 % so với cùng kỳ 2022.

Tính chung 7 tháng của năm nay, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã đạt gần 6,6 triệu lượt, tương đương 83% kế hoạch năm 2023.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đánh giá, với tốc độ tăng trưởng như hiện nay, mỗi năm ngành du lịch cần 40.000 nhân viên mới và 25.000 nhân viên cần được đào tạo lại. Trong khi đó, hằng năm, các trường chỉ đào tạo 20.000 sinh viên, tỷ lệ lao động du lịch được đào tạo chuyên nghiệp còn thấp, chỉ chiếm 43% trong tổng số lao động du lịch và gần một nửa không có ngoại ngữ...

Mặt khác, chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam đang ở mức thấp trong thang năng lực quốc tế. Theo đánh giá của các chuyên gia, chất lượng, năng suất lao động trong ngành Du lịch và khách sạn còn thấp. Cụ thể năng suất lao động tại khách sạn ở Việt Nam chỉ bằng 1/15 Singapore, 1/10 Nhật Bản và 1/5 Malaysia. Do đó, nhân lực trong nước có nguy cơ bị cạnh tranh việc làm ngay tại sân nhà bởi lao động du lịch từ Philippines, Thái Lan, Indonesia, Singapore đến Việt Nam làm việc khá nhiều. Do vậy, rất cần nâng cao chất lượng, phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam trong thời gian tới.