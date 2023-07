“Hiệu ứng Blackpink” giúp du lịch Hà Nội “nhảy vọt” trong tháng 7

Sự kiện nhóm nhạc Hàn Quốc Blackpink đến Hà Nội biểu diễn trong hai ngày 29 - 30/7 đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả, giới truyền thông trong nước và quốc tế. Nhờ hiệu ứng Blackpink, du lịch Hà Nội không chỉ kích cầu được lượng khách nội địa đông đảo là người hâm mộ của Blackpink, mà còn thu hút được các du khách quốc tế, nhất là từ các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore… đến thủ đô, thưởng thức đêm nhạc của thần tượng kết hợp tham quan, khám phá thành phố.

Theo báo cáo mới nhất của Sở Du lịch Hà Nội, trong tháng 7 này lượng khách du lịch đến với Thủ đô tăng xấp xỉ 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó lượng lớn du khách đến Hà Nội nhờ sức hút của đêm diễn của nhóm Blackpink. Điều này hứa hẹn là tiềm năng cho sự phát triển song song của lĩnh vực âm nhạc và kinh tế du lịch.

Trong tháng 7, ước tính Hà Nội đón 2,38 triệu lượt khách, tăng 21,4% so với cùng kỳ 2022. Trong đó khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt 380.100 lượt khách, tăng 19,4% so với tháng 6. Khách du lịch nội địa ước đạt 2 triệu lượt khách, tăng 5,3% so với tháng 6 và tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 8,60 nghìn tỷ đồng, tăng 9,8% so với tháng 6 và tăng 37,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Về cơ sở lưu trú và các dịch vụ du lịch khác, tính đến cuối tháng 7, công suất phòng trung bình ước đạt 60,8% tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2022. Dự kiến 7 tháng đầu năm 2023, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn ước đạt 57,3%, tăng 25,5% so với cùng kỳ.

Nhờ hiệu ứng Blackpink, Hà Nội thu hút đông đảo các du khách quốc tế, nhất là từ các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore…

Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, cho biết du khách đến xem đêm nhạc "Born Pink" có thể khám phá, trải nghiệm nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn của thủ đô. Chẳng hạn như các tour khám phá văn hóa như: tour đêm Giải mã Hoàng thành Thăng Long, tour du lịch Đêm Thiêng liêng của di tích Nhà tù Hỏa Lò… hoặc các sản phẩm du lịch thiên nhiên, mạo hiểm như zipline, bay khinh khí cầu, bắn cung tại Long Biên, Ba Vì, Sóc Sơn...

Theo khảo sát, khoảng 20h ngày 28/7, vé máy bay chặng TP.HCM đi Hà Nội ngày 29/7 của các hãng hàng không gần như "cháy sạch". Vietnam Airlines còn ba chuyến bay thẳng sớm nhất vào 15h, 15h35 và 16h, đã hết sạch vé phổ thông và chỉ còn vé thương gia, giá 8,8 triệu đồng một chiều. Vietjet Air, Bamboo Airways và Vietravel Airlines cũng không còn chuyến nào trước 18h. Ông Nguyễn Tiến Đạt, Tổng giám đốc AZA Travel, nhận xét sự biến động về giá vé TP HCM - Hà Nội trong ngày 29/7 và 30/7 "chắc chắn là vì Blackpink", nhóm nhạc sẽ biểu diễn hai tối cùng ngày tại sân Mỹ Đình, Hà Nội.

Không chỉ tác động đến giá vé máy bay, nhiều khách sạn trên địa bàn Hà Nội cũng được hưởng lợi từ sự kiện này. Vào ngày công bố tour lưu diễn của nhóm nhạc Hàn Quốc, nền tảng Booking.com ghi nhận lượt tìm kiếm về cơ sở lưu trú tại Hà Nội cho thời điểm từ 26/7 – 1/8 tăng 300% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 5 quốc tịch hàng đầu tìm kiếm lần lượt là: Việt Nam, Mỹ, Thái Lan, Hàn Quốc và Úc.

Sau khi mở bán vé chính thức đêm nhạc, Agoda có sự gia tăng hơn 10 lần về lượt tìm kiếm nơi lưu trú tại Hà Nội vào những đêm diễn ra concert. Trong đó, lượng tìm kiếm trong nước tăng 14 lần và từ nước ngoài đến Việt Nam là 685%, so với các ngày trong tuần cùng kỳ trước đó 4 tuần.

Đại diện một đơn vị chuyên bán dịch vụ du lịch lẻ, cho biết khách đến Hà Nội xem Blackpink chủ yếu chọn một trong hai điểm: gần sân Mỹ Đình hoặc trên khu vực phố cổ. Các điểm lưu trú gần sân Mỹ Đình không đa dạng, chủ yếu là các homestay, nhà nghỉ hoặc khách sạn vừa và nhỏ. Trong khi đó, khu vực phố cổ thuận tiện kết hợp du lịch và đa dạng lựa chọn lưu trú hơn. "Với các khách sạn cách sân vận động dưới 1km, khách tìm kiếm và đặt phòng từ sớm, hầu như đã hết phòng như Eastin Hotel & Residences Hanoi, Hyatt Regency West Hanoi...", ông Nguyễn Văn Đạt, giám đốc điều hành Công ty du lịch BestPrice cho biết.

Nhiều khách sạn gần Sân vận động Mỹ Đình cho biết, tính đến ngày 15/7, họ đã gần như "cháy" phòng. Theo đại diện Western Skyline, khách sạn có tổng 43 phòng, trong đó, hiệu suất phòng ngày 29/7 đạt 90%, ngày 30/7 đạt 30%. Khách sạn Marina (Miếu Đầm, Mễ Trì) có 40 phòng đã "hết sạch" ngày 29/7 và gần hết phòng ngày 30/7. Khách sạn 4 sao Reyna (Mễ Trì) cũng xác nhận hết phòng trong hai ngày 29/7 và 30/7 từ hai tuần trước.

Fan hâm mộ của nhóm nhạc còn bao nguyên một xe buýt 2 tầng in hình Blackpink màu hồng nổi bật, đón miễn phí tất cả Blink trong nước và quốc tế.

Có thể nói, không khí du lịch âm nhạc khá tưng bừng tại thủ đô những ngày này. Các Blink (biệt danh của người hâm mộ Blackpink) từ khắp nơi có mặt ở Hà Nội trước đêm diễn 1 - 2 ngày để có thời gian nghỉ ngơi cũng như tập trung cho các hoạt động khác. Loạt dự án chào đón Blackpink của người hâm mộ gồm tặng nón lá, xe bus 2 tầng, khinh khí cầu bay treo tại bãi đất đối diện sân vận động Mỹ Đình... Fan hâm mộ của nhóm nhạc còn bao nguyên một xe buýt 2 tầng in hình Blackpink màu hồng nổi bật, đón miễn phí tất cả Blink trong nước và quốc tế trong hai ngày 28 và 29/7, mỗi ngày 4 chuyến.

Với “cú hích” kích cầu du lịch này, bà Đặng Hương Giang cho biết Sở sẽ tiếp đà để đẩy mạnh du lịch thủ đô trong thời gian tới. Trong tháng 8, bên cạnh việc tổ chức các sự kiện, chương trình và lễ hội quảng bá du lịch Thủ đô như Cuộc thi ảnh du lịch, Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2023 vào quý 3I/2023, Sở cũng dự kiến sẽ chuẩn bị cho Festival Áo dài Hà Nội trong quý 4/2023.

Ngoài ra, Sở sẽ tiếp tục hợp tác và xúc tiến thu hút khách quốc tế tại các thị trường trọng điểm như Đông Bắc Á, Pháp, và một số nước châu Âu, Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc... Tất cả những nỗ lực này hứa hẹn sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ cho ngành du lịch thủ đô.