Việt Nam đóng góp định hình một ASEAN tự cường, lấy người dân làm trung tâm

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 đạt nhiều kết quả quan trọng, kịp thời trước biến động khu vực và quốc tế. Việt Nam có nhiều đóng góp nổi bật, khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm trong xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường.

Đánh giá về kết quả Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 đã “thành công rất tốt đẹp”, diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là khủng hoảng tại Trung Đông.

Theo Thứ trưởng, các nhà Lãnh đạo ASEAN đạt đồng thuận cao về các biện pháp ứng phó toàn diện, bao trùm trên cả ba trụ cột chính trị – an ninh, kinh tế và văn hóa – xã hội, vừa xử lý thách thức trước mắt, vừa củng cố năng lực tự cường, hướng tới các mục tiêu dài hạn của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Hội nghị đã thông qua Tuyên bố của Lãnh đạo ASEAN về ứng phó với khủng hoảng Trung Đông, nhấn mạnh củng cố đoàn kết nội khối, tăng cường phối hợp liên ngành, cơ chế cảnh báo sớm và liên lạc khẩn cấp; đẩy nhanh triển khai các thỏa thuận về dầu khí, kết nối năng lượng – lương thực; đồng thời tăng cường hợp tác lãnh sự, hỗ trợ công dân, nhất là lao động di cư tại khu vực bị ảnh hưởng.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang khẳng định Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu đã có nhiều đóng góp quan trọng vào thành công chung của Hội nghị, tiếp tục thể hiện rõ đường lối đối ngoại coi trọng ASEAN và cam kết đóng góp chủ động, tích cực, trách nhiệm vào xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh.

Trong lần đầu tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN trên cương vị Thủ tướng, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đưa ra nhiều đề xuất, sáng kiến nhằm củng cố đoàn kết, nâng cao năng lực tự cường của ASEAN, bảo đảm người dân là trung tâm và là đối tượng thụ hưởng trực tiếp các thành quả hợp tác.

Các đề xuất của Việt Nam tập trung vào bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển bền vững; tăng cường kết nối kinh tế – thương mại nội khối, dỡ bỏ rào cản thương mại; mở rộng không gian phát triển thông qua tăng cường kết nối với các đối tác bên ngoài; đồng thời thúc đẩy hợp tác về an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh con người.

Những đề xuất này được các nước thành viên hoan nghênh và phản ánh trong Tuyên bố Lãnh đạo ASEAN về các hành động ưu tiên củng cố tự cường khu vực.

Chia sẻ về các hoạt động song phương bên lề Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có nhiều cuộc gặp, tiếp xúc ngắn gọn nhưng thực chất với lãnh đạo các nước ASEAN, Tổng Thư ký ASEAN và lãnh đạo Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Các cuộc trao đổi góp phần thiết lập quan hệ cá nhân, tăng cường tin cậy chính trị; thống nhất nhiều giải pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh – quốc phòng, đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và kết nối hạ tầng.

Theo Thứ trưởng, các đối tác đều đánh giá cao vai trò và đóng góp của Việt Nam trong ASEAN cũng như tại các diễn đàn đa phương, coi Việt Nam là một trong những thành viên chủ chốt, có trách nhiệm trong thúc đẩy đoàn kết, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trước các vấn đề khu vực và quốc tế.