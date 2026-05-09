Thứ Hai, 11/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Việt Nam đóng góp định hình một ASEAN tự cường, lấy người dân làm trung tâm

Minh Hiếu

09/05/2026, 10:56

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 đạt nhiều kết quả quan trọng, kịp thời trước biến động khu vực và quốc tế. Việt Nam có nhiều đóng góp nổi bật, khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm trong xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Phiên Toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Phiên Toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48. Ảnh: TTXVN

Đánh giá về kết quả Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 đã “thành công rất tốt đẹp”, diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là khủng hoảng tại Trung Đông.

Theo Thứ trưởng, các nhà Lãnh đạo ASEAN đạt đồng thuận cao về các biện pháp ứng phó toàn diện, bao trùm trên cả ba trụ cột chính trị – an ninh, kinh tế và văn hóa – xã hội, vừa xử lý thách thức trước mắt, vừa củng cố năng lực tự cường, hướng tới các mục tiêu dài hạn của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Hội nghị đã thông qua Tuyên bố của Lãnh đạo ASEAN về ứng phó với khủng hoảng Trung Đông, nhấn mạnh củng cố đoàn kết nội khối, tăng cường phối hợp liên ngành, cơ chế cảnh báo sớm và liên lạc khẩn cấp; đẩy nhanh triển khai các thỏa thuận về dầu khí, kết nối năng lượng – lương thực; đồng thời tăng cường hợp tác lãnh sự, hỗ trợ công dân, nhất là lao động di cư tại khu vực bị ảnh hưởng.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang - Ảnh: VGP
Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang - Ảnh: VGP

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang khẳng định Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu đã có nhiều đóng góp quan trọng vào thành công chung của Hội nghị, tiếp tục thể hiện rõ đường lối đối ngoại coi trọng ASEAN và cam kết đóng góp chủ động, tích cực, trách nhiệm vào xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh.

Trong lần đầu tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN trên cương vị Thủ tướng, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đưa ra nhiều đề xuất, sáng kiến nhằm củng cố đoàn kết, nâng cao năng lực tự cường của ASEAN, bảo đảm người dân là trung tâm và là đối tượng thụ hưởng trực tiếp các thành quả hợp tác.

Các đề xuất của Việt Nam tập trung vào bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển bền vững; tăng cường kết nối kinh tế – thương mại nội khối, dỡ bỏ rào cản thương mại; mở rộng không gian phát triển thông qua tăng cường kết nối với các đối tác bên ngoài; đồng thời thúc đẩy hợp tác về an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh con người.

Những đề xuất này được các nước thành viên hoan nghênh và phản ánh trong Tuyên bố Lãnh đạo ASEAN về các hành động ưu tiên củng cố tự cường khu vực.

Chia sẻ về các hoạt động song phương bên lề Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có nhiều cuộc gặp, tiếp xúc ngắn gọn nhưng thực chất với lãnh đạo các nước ASEAN, Tổng Thư ký ASEAN và lãnh đạo Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Các cuộc trao đổi góp phần thiết lập quan hệ cá nhân, tăng cường tin cậy chính trị; thống nhất nhiều giải pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh – quốc phòng, đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và kết nối hạ tầng.

Theo Thứ trưởng, các đối tác đều đánh giá cao vai trò và đóng góp của Việt Nam trong ASEAN cũng như tại các diễn đàn đa phương, coi Việt Nam là một trong những thành viên chủ chốt, có trách nhiệm trong thúc đẩy đoàn kết, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trước các vấn đề khu vực và quốc tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: ASEAN phải đi trước và định hình thay đổi

06:17, 09/05/2026

Thủ tướng Lê Minh Hưng: ASEAN phải đi trước và định hình thay đổi

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp lãnh đạo Singapore, Thái Lan và Indonesia bên lề ASEAN 48

20:07, 08/05/2026

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp lãnh đạo Singapore, Thái Lan và Indonesia bên lề ASEAN 48

Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu ba đề xuất tăng cường tự cường của ASEAN

16:54, 08/05/2026

Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu ba đề xuất tăng cường tự cường của ASEAN

Từ khóa:

Hội nghị cấp cao ASEAN 48 hợp tác kinh tế ASEAN Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045

Đọc thêm

Công tác dân nguyện: Lắng nghe dân, trả lời dân, giải quyết kiến nghị của dân đến nơi đến chốn

Công tác dân nguyện: Lắng nghe dân, trả lời dân, giải quyết kiến nghị của dân đến nơi đến chốn

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, cần coi thông tin dân nguyện là đầu vào quan trọng cho hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Do đó, lắng nghe dân phải thực chất; trả lời dân phải rõ ràng; giải quyết kiến nghị của dân phải đến nơi, đến chốn.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Theo bà Hà Thị Nga, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2024 – 2026 đã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thành kịp thời, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn.

Hơn 1.000 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Hơn 1.000 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Tổng số đại biểu chính thức triệu tập tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là 1.136 đại biểu.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Dự kiến Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV khai mạc vào ngày 20/10 với 2 đợt họp. Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 36 dự án luật, nghị quyết thuộc công tác lập pháp và 6 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước, giám sát và vấn đề quan trọng khác...

Chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm luật, nghị quyết được triển khai đồng bộ

Chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm luật, nghị quyết được triển khai đồng bộ

Phát biểu khai mạc tại phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu từng bước đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, không để phát sinh nợ đọng văn bản hướng dẫn thi hành.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Nợ công tại các nền kinh tế lớn thay đổi thế nào trong 20 năm qua?

Thế giới

Nợ công tại các nền kinh tế lớn thay đổi thế nào trong 20 năm qua?

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Thế giới

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Lọc hóa dầu Bình Sơn đổi tên thành Tổng Công ty lọc hóa dầu Việt Nam

Doanh nghiệp niêm yết

2

VN-Index mất mốc 1900 điểm, nhà đầu tư cẩn trọng trước điều chỉnh

Chứng khoán

3

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Video

4

Prudential Việt Nam nhiều năm góp mặt trong nhóm doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn tại TP.HCM

Tài chính

5

Loại trừ nhóm Vingroup, định giá thị trường ngày càng rẻ hơn

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy