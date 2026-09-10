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Việt Nam - Mông Cổ phát huy vai trò cơ quan lập pháp, mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư

Đ Đỗ Như - Quốc hội

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt đánh giá hai nước còn nhiều tiềm năng và dư địa phát triển. Hai bên nhất trí phát huy vai trò cơ quan lập pháp; tăng cường kết nối hai nền kinh tế, mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt ký bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt ký bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, ngày 10/9, tại Cung Nhà nước ở Thủ đô Ulaanbaatar, ngay sau lễ đón trọng thể, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt.

Phát biểu tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Sandag Byambatsogt nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng; là chuyến thăm thứ hai của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tới Mông Cổ kể từ sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao và được thực hiện sau 23 năm kể từ chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam năm 2003.

Theo Chủ tịch Quốc hội Sandag Byambatsogt, trong quan hệ phát triển với các nước Đông Nam Á, Mông Cổ luôn coi Việt Nam là người bạn truyền thống, luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu.

Chủ tịch Quốc hội Sandag Byambatsogt bày tỏ vui mừng trước các thành tựu và đánh giá cao các chính sách phát triển của Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; tin tưởng chắc chắn Việt Nam sẽ hoàn thành các mục tiêu đề ra và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh tại khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những thành tựu phát triển mạnh mẽ của đất nước Mông Cổ, tiếp tục tạo nền tảng vững chắc hoàn thành các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030, hướng tới “Tầm nhìn 2050”, qua đó góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín và vị thế quốc tế của Mông Cổ.

Đồng thời, nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự hỗ trợ của Chính phủ và nhân dân Mông Cổ trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước.

Tại cuộc hội đàm, hai bên nhất trí duy trì thường xuyên các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp. Tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có cũng như các cam kết, thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, trong đó có Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ.

Tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh và tư pháp, phối hợp chặt chẽ trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và ứng phó hiệu quả với các vấn đề an ninh phi truyền thống.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.

Hai bên nhất trí tăng cường vai trò cơ quan lập pháp hai nước trong việc phối hợp hỗ trợ thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế phát triển thực chất, hiệu quả, tương xứng với tiềm năng của mỗi nước.

Tích cực xem xét mở cửa hơn nữa cho hàng hóa của nhau, trong đó tạo điều kiện cho hàng nông, thủy hải sản thế mạnh của Việt Nam vào thị trường Mông Cổ, qua đó sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 200 triệu USD.

Tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, thúc đẩy sớm ký mới Hiệp định Khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Mông Cổ.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá hai nước còn nhiều tiềm năng và dư địa phát triển, không chỉ ở các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư mà cần được mở rộng sang các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân.

Cùng với đó, nhất trí cần tăng cường hơn nữa công tác bảo hộ, hỗ trợ để cộng đồng kiều dân hai nước yên tâm sinh sống, học tập và làm việc tại mỗi nước. Tăng cường quảng bá tiềm năng, thế mạnh và các nét đẹp văn hóa, du lịch mỗi nước. Phối hợp thúc đẩy các hoạt động giao lưu hợp tác về văn hóa, thể thao và du lịch nhằm tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị giữa người dân hai nước.

Sau cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã cùng Chủ tịch Quốc hội Sandag Byambatsogt ký mới Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước, đồng thời chứng kiến Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội hai nước.

Cũng trong sáng 10/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam J. Bayarmaa.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị tích cực hỗ trợ kết nối doanh nghiệp và giao lưu kinh tế; thúc đẩy xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch. Qua đó tạo động lực nâng kim ngạch thương mại hai chiều tương xứng với tiềm năng và khuôn khổ quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Mông Cổ...

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