Việt Nam - Mông Cổ phát huy vai trò cơ quan lập pháp, mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư
ĐĐỗ Như - Quốc hội
Chọn cỡ chữ
Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt đánh giá hai nước còn nhiều tiềm năng và dư địa phát triển. Hai bên nhất trí phát huy vai trò cơ quan lập pháp; tăng cường kết nối hai nền kinh tế, mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư...
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, ngày 10/9, tại
Cung Nhà nước ở Thủ đô Ulaanbaatar, ngay sau lễ đón trọng thể, Chủ tịch Quốc hội
Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt.
Phát biểu tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Sandag Byambatsogt nhấn
mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng; là chuyến thăm thứ hai của Chủ tịch Quốc
hội Việt Nam tới Mông Cổ kể từ sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao và được thực
hiện sau 23 năm kể từ chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam năm 2003.
Theo Chủ tịch Quốc hội Sandag Byambatsogt, trong quan hệ
phát triển với các nước Đông Nam Á, Mông Cổ luôn coi Việt Nam là người bạn truyền
thống, luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu.
Chủ tịch Quốc hội Sandag Byambatsogt bày tỏ vui mừng trước các thành tựu
và đánh giá cao các chính sách phát triển của Việt Nam, nhất là trong các lĩnh
vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; tin
tưởng chắc chắn Việt Nam sẽ hoàn thành các mục tiêu đề ra và đạt tốc độ tăng
trưởng kinh tế nhanh tại khu vực.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những thành tựu
phát triển mạnh mẽ của đất nước Mông Cổ, tiếp tục tạo nền tảng vững chắc hoàn
thành các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030,
hướng tới “Tầm nhìn 2050”, qua đó góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín và vị thế
quốc tế của Mông Cổ.
Đồng thời, nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam
luôn ghi nhớ và trân trọng sự hỗ trợ của Chính phủ và nhân dân Mông Cổ trong những
năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước.
Tại cuộc hội đàm, hai bên nhất trí duy trì thường xuyên các hoạt động giao
lưu, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp. Tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế
hợp tác hiện có cũng như các cam kết, thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước,
trong đó có Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam -
Mông Cổ.
Tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh và tư pháp, phối hợp chặt chẽ
trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và ứng phó hiệu quả với các vấn đề
an ninh phi truyền thống.
Hai bên nhất trí tăng cường vai trò cơ quan lập pháp hai nước
trong việc phối hợp hỗ trợ thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế phát triển thực chất,
hiệu quả, tương xứng với tiềm năng của mỗi nước.
Tích cực xem xét mở cửa hơn nữa
cho hàng hóa của nhau, trong đó tạo điều kiện cho hàng nông, thủy hải sản thế mạnh
của Việt Nam vào thị trường Mông Cổ, qua đó sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch
thương mại song phương lên 200 triệu USD.
Tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu
tư, thúc đẩy sớm ký mới Hiệp định Khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam
và Mông Cổ.
Hai nhà lãnh đạo đánh giá hai nước còn nhiều tiềm năng và dư
địa phát triển, không chỉ ở các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư mà cần được
mở rộng sang các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục đào tạo và giao
lưu nhân dân.
Cùng với đó, nhất trí cần tăng cường hơn nữa công tác bảo hộ,
hỗ trợ để cộng đồng kiều dân hai nước yên tâm sinh sống, học tập và làm việc tại
mỗi nước. Tăng cường quảng bá tiềm năng, thế mạnh và các nét đẹp văn hóa, du lịch
mỗi nước. Phối hợp thúc đẩy các hoạt động giao lưu hợp tác về văn hóa, thể thao
và du lịch nhằm tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị giữa người dân hai nước.
Sau cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã cùng
Chủ tịch Quốc hội Sandag Byambatsogt ký mới Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội
hai nước, đồng thời chứng kiến Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội
hai nước.
Cũng trong sáng 10/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam J. Bayarmaa.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị tích cực
hỗ trợ kết nối doanh nghiệp và giao lưu kinh tế; thúc đẩy xúc tiến thương mại,
đầu tư, du lịch. Qua đó tạo động lực nâng kim ngạch thương mại hai chiều tương
xứng với tiềm năng và khuôn khổ quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Mông Cổ...
Sáng 10/9 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Công viên Montreau, thành phố Montreuil.
Trung tâm công nghệ bồi đắp dự kiến được trang bị hệ thống máy in 3D kim loại cùng các thiết bị hỗ trợ, hướng tới phục vụ nhu cầu sản xuất, sửa chữa và phục hồi thiết bị trong ngành dầu khí - năng lượng Việt Nam…
Việt Nam và Nga khẳng định quan hệ chính trị tin cậy ở mức cao là nền tảng cốt lõi để triển khai hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực khác. Hai bên coi hợp tác nhiên liệu - năng lượng là đột phá chiến lược trong quan hệ Việt Nam - Nga, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng cho cả hai nước.
Các luật vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất như Luật Dầu khí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Luật Phát triển đô thị... nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực để phát triển đất nước.
Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 7 - 9/9, Việt Nam và Liên bang Nga đã ra Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn mới.
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Việt Nam và Nga khẳng định quan hệ chính trị tin cậy ở mức cao là nền tảng cốt lõi để triển khai hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực khác. Hai bên coi hợp tác nhiên liệu - năng lượng là đột phá chiến lược trong quan hệ Việt Nam - Nga, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng cho cả hai nước.