Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với các Tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc Sam Sung, LG, Lotte

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp lãnh đạo các tập đoàn Hàn Quốc, nhấn mạnh ưu tiên thu hút dự án đầu tư chất lượng cao vào Việt Nam, đặc biệt là các dự án trong lĩnh vực công nghệ cao, có hàm lượng tri thức, giá trị gia tăng lớn...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ông Chey Tae-Won, Chủ tịch Tập đoàn SK (Hàn Quốc). Ảnh: TTXVN.

Chiều 8/9 theo giờ địa phương, tại thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam.

KHÍCH LỆ MỞ RỘNG ĐẦU TƯ VÀO CÁC LĨNH VỰC MŨI NHỌN

Tiếp ông Roh Tae Moon, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Tổng giám đốc điều hành Samsung Điện tử, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn tập đoàn sẽ mở rộng đầu tư, góp phần vào sự phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Từ nghị quyết này, Chính phủ sẽ trình Quốc hội ban hành những cơ chế, chính sách mới trên tinh thần thu hút nhiều nhà đầu tư ở tất cả các lĩnh vực.

Trong quá trình thể chế hóa, luật hóa các chủ trương, định hướng tại Nghị quyết số 10-NQ/TW, Việt Nam hoan nghênh cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có Samsung, tích cực tham gia trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp ý kiến để hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ông Roh Tae Moon, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử (Hàn Quốc). Ảnh: TTXVN.

Tại buổi tiếp ông Chey Tae Won, Chủ tịch Tập đoàn SK, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp hiệu quả, thiết thực của tập đoàn trong bức tranh hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hoan nghênh và khích lệ tập đoàn tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư vào các lĩnh vực mũi nhọn phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam, bao gồm công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo và các giải pháp giảm phát thải, hướng tới mục tiêu phát triển xanh, hợp tác chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam là ưu tiên thu hút các dự án đầu tư chất lượng cao, đặc biệt là các dự án trong lĩnh vực công nghệ cao, có hàm lượng tri thức, giá trị gia tăng lớn.

Việt Nam đang hướng tới xây dựng mô hình phát triển bền vững nhưng với tốc độ nhanh để đạt tăng trưởng hai con số, do đó đảm bảo năng lượng là yếu tố quan trọng hàng đầu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) là đột phá.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hoan nghênh và đánh giá cao đề xuất đầu tư xây dựng Trung tâm trí tuệ nhân tạo quy mô lớn tại Việt Nam của tập đoàn, cho biết đây là lĩnh vực Việt Nam ưu tiên và phù hợp với định hướng đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cũng như chính sách thu hút đầu tư nước ngoài thế hệ mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng hoan nghênh đề xuất tổ chức Diễn đàn Hà Nội của Tập đoàn SK tập trung vào các lĩnh vực AI, bán dẫn, năng lượng, công nghệ cao và cho biết sẽ giao các cơ quan liên quan trao đổi, nghiên cứu, phối hợp tổ chức.

ĐỒNG HÀNH, LẮNG NGHE Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP ĐỂ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ

Tiếp ông Moon Hyuk Soo, Giám đốc điều hành LG Innotek - công ty con chuyên về linh kiện điện tử và chất bán dẫn thuộc Tập đoàn LG, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn tập đoàn tiếp tục coi Việt Nam là cứ điểm quan trọng hàng đầu trong chiến lược toàn cầu về sản xuất, nghiên cứu - phát triển các sản phẩm chủ lực ra thị trường quốc tế...

Cùng với đó, tập đoàn tăng cường liên kết với doanh nghiệp Việt Nam, chủ động hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực quản trị, chất lượng sản phẩm và tiêu chuẩn kỹ thuật để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của tập đoàn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ông Moon Hyuk-soo, Giám đốc điều hành LG Innotek, thuộc Tập đoàn LG. Ảnh: TTXVN.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp ông Shin Dong Bin, Chủ tịch Tập đoàn Lotte.

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Lotte coi Việt Nam là địa bàn chiến lược đầu tư hàng đầu, là cứ điểm quan trọng của tập đoàn tại khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN); đồng thời đẩy nhanh tiến độ, triển khai hiệu quả các dự án quy mô lớn đã và đang thực hiện tại Việt Nam.

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cùng với việc mở rộng quy mô đầu tư, Lotte cần tiếp tục chú trọng chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của các dự án; tăng cường ứng dụng công nghệ, phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn và thực hiện tốt các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

Với quan điểm “Thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của chính mình”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội Việt Nam luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp; tiếp tục lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật theo hướng thuận lợi, minh bạch, ổn định, để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư lâu dài tại Việt Nam.