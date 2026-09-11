Việt Nam – Mông cổ: Tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, hợp tác thực chất

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Mông Cổ Nyam-Osor Uchral nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị; đẩy mạnh hợp tác thực chất, cùng có lợi, tạo bước chuyển biến đột phá về kinh tế, thương mại và đầu tư.

Quang cảnh hội kiến. Ảnh: TTXVN.

Sáng 10/9, theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Mông Cổ, Chủ tịch Đảng Nhân dân Mông Cổ Nyam-Osor Uchral tại thủ đô Ulaanbaatar.

ĐƯA QUAN HỆ ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ

Thủ tướng Mông Cổ Nyam-Osor Uchral đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm trong việc thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ; chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; tin tưởng Việt Nam sẽ hoàn thành mục tiêu chiến lược đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Thủ tướng Nyam-Osor Uchral đánh giá cao việc Việt Nam, trong giai đoạn phát triển mới, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh là những động lực tăng trưởng mới; khẳng định trong chính sách đối ngoại của Mông Cổ, Việt Nam luôn giữ vị trí ưu tiên hàng đầu tại khu vực.

Đồng thời, mong muốn hai nước tiếp tục củng cố, đưa quan hệ Đối tác toàn diện Mông Cổ - Việt Nam phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Mông Cổ Nyam-Osor Uchral. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những thành tựu mà Chính phủ và nhân dân Mông Cổ đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là việc triển khai thành công “Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2024-2028” và sáng kiến “Chính sách bốn giải phóng - bốn con đường tự do”.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và lời mời Thủ tướng Mông Cổ sớm thăm Việt Nam trong thời gian tới.

ĐẨY MẠNH HỢP TÁC THỰC CHẤT, CÙNG CÓ LỢI

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước sự phát triển sâu rộng, toàn diện và thực chất của quan hệ Việt Nam - Mông Cổ, đặc biệt kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 9/2024.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì thường xuyên các cuộc gặp gỡ cấp cao và các cấp với nhiều hình thức linh hoạt. Tiếp tục tăng cường, mở rộng hợp tác ngoại giao, quốc phòng, an ninh. Đẩy mạnh hợp tác thực chất, cùng có lợi, tạo bước chuyển biến đột phá về kinh tế, thương mại và đầu tư.

Hai bên nhất trí thúc đẩy sớm tổ chức Kỳ họp lần thứ 20 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Mông Cổ để thống nhất các giải pháp mới tăng cường hợp tác song phương. Phấn đấu sớm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 200 triệu USD. Thúc đẩy hợp tác về khoa học, công nghệ, du lịch, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo và năng lượng xanh.

Đánh giá hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước còn nhiều tiềm năng phát triển, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Mông Cổ tạo điều kiện tăng cường nhập khẩu nông sản Việt Nam. Thúc đẩy sớm hoàn tất và ký mới Hiệp định Khuyến khích và bảo hộ đầu tư; nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện các chính sách, khuôn khổ pháp lý về đầu tư trong những lĩnh vực hai nước có tiềm năng hợp tác.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị khuyến khích doanh nghiệp hai nước đầu tư vào các khu công nghiệp, liên doanh đầu tư hạ tầng kho bãi, xây dựng các trung tâm logistics. Kịp thời trao đổi thông tin, tháo gỡ khó khăn về vận tải, logistics. Tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho hợp tác và phát triển bền vững của các nhà đầu tư, doanh nghiệp hai bên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội Việt Nam sẵn sàng tháo gỡ những vướng mắc về thể chế, rào cản để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam - Mông Cổ.

Nhất trí cao với các đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thủ tướng Nyam-Osor Uchral cho rằng hai bên cần nỗ lực hơn nữa để đưa hợp tác kinh tế, thương mại phát triển tương xứng với quan hệ chính trị và tiềm năng của mỗi nước. Thúc đẩy mở rộng hợp tác du lịch, duy trì đường bay thẳng định kỳ kết nối hai nước trong bối cảnh ngày càng nhiều người Mông Cổ mong muốn đi du lịch Việt Nam.

Thủ tướng Nyam-Osor Uchral hoan nghênh các nhà đầu tư Việt Nam sang khảo sát, đầu tư, kinh doanh tại Mông Cổ; khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam hợp tác với doanh nghiệp Mông Cổ sản xuất hàng nông nghiệp xuất khẩu.

Đồng thời cam kết tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia các dự án năng lượng tái tạo; đề xuất nghiên cứu, thúc đẩy đàm phán cơ chế vận tải ba bên Việt Nam - Mông Cổ - Trung Quốc, qua đó nâng cao hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải và logistics.