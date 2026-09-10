Việt Nam - Nga thúc đẩy hợp tác kinh tế tiên phong, hướng tới kim ngạch thương mại 15 tỷ USD

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin thống nhất triển khai các biện pháp mạnh mẽ để hợp tác kinh tế phát huy vai trò tiên phong, đồng thời mở rộng hợp tác năng lượng, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hẹp Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chiều 9/9 (theo giờ địa phương), tại Điện Kremlin, thủ đô Moskva, sau Lễ đón trọng thị với nghi thức cấp Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nga từ ngày 7-9/9/2026.

Tổng thống Vladimir Putin nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dấu mốc mới trong quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga, thể hiện quyết tâm của lãnh đạo hai nước đưa quan hệ bước vào giai đoạn phát triển mới, ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả.

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Việt Nam luôn là đối tác tin cậy, là một ưu tiên trong chính sách của Nga tại châu Á - Thái Bình Dương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu của Tổng thống Vladimir Putin và lãnh đạo Liên bang Nga; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ và hợp tác hiệu quả mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Nga dành cho Việt Nam.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam và Nga là đối tác chiến lược toàn diện, tin cậy, tự nhiên và bền vững; Việt Nam luôn coi Nga là đối tác quan trọng và là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Việc nâng cao hiệu quả hợp tác Việt Nam - Nga là định hướng lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi sâu rộng về quan hệ song phương, tình hình mỗi nước và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm; đồng thời nhìn lại kết quả thực hiện các thỏa thuận cấp cao kể từ chuyến thăm chính thức Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 5/2025.

Hai bên đánh giá quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga tiếp tục phát triển tích cực; tin cậy chính trị được củng cố, trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao được duy trì thường xuyên. Hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, năng lượng - dầu khí, quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân đạt nhiều kết quả tích cực.

MỞ RỘNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ, NĂNG LƯỢNG VÀ CHUỖI CUNG ỨNG

Trao đổi về các định hướng lớn phát triển quan hệ trong giai đoạn mới, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi thường xuyên, thực chất ở tất cả các cấp, đặc biệt là cấp cao nhất; đẩy mạnh hợp tác qua kênh Đảng và Quốc hội hai nước.

Hai bên thống nhất triển khai các biện pháp mạnh mẽ để hợp tác kinh tế phát huy vai trò tiên phong, đưa quan hệ Việt Nam - Nga phát triển thực chất hơn; nâng cao vai trò của Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ USD.

Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Hai nhà lãnh đạo nhất trí khuyến khích doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối, mở rộng đầu tư, hình thành các chuỗi sản xuất và cung ứng mới; khai thác tiềm năng trong công nghiệp, thực phẩm, chăn nuôi quy mô lớn, chế biến thủy sản, kinh tế biển, chế biến và sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến gỗ, đóng tàu, lao động kỹ thuật, giáo dục và dịch vụ.

Hai bên khẳng định năng lượng và dầu khí tiếp tục là những trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga, đồng thời nhất trí mở rộng sang các lĩnh vực năng lượng mới như điện hạt nhân, điện gió và điện khí.

Đặc biệt, hai nhà lãnh đạo dành thời gian trao đổi về hợp tác năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, đánh giá đây là lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược, có khả năng tạo dấu ấn mới cho quan hệ hai nước trong giai đoạn phát triển mới.

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực và triển khai các nội dung hợp tác phù hợp với nhu cầu của Việt Nam.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục củng cố hợp tác chiến lược về quốc phòng - an ninh và kỹ thuật quân sự; tăng cường phối hợp ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao và xử lý các tình huống khẩn cấp.

ĐƯA KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ TRỞ THÀNH ĐỘNG LỰC MỚI

Hai nhà lãnh đạo nhất trí trong giai đoạn phát triển mới cần đưa khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành một động lực mới của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga.

Hai bên hoan nghênh Năm giao lưu giáo dục, khoa học và công nghệ Việt Nam - Liên bang Nga 2026; thống nhất tăng cường kết nối giữa các viện nghiên cứu, trường đại học, trung tâm đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp công nghệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Nga tiếp tục tạo điều kiện để cán bộ, sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam học tập, nghiên cứu trong các ngành khoa học cơ bản và công nghệ cao mà Nga có thế mạnh, đồng thời tăng cường giao lưu giữa các nhà khoa học trẻ hai nước.

Hai bên nhất trí tiếp tục mở rộng hợp tác giáo dục - đào tạo, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch và giao lưu nhân dân; tạo thuận lợi cho công dân hai nước đi lại, học tập, làm việc và du lịch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh Tổng thống Vladimir Putin xem xét tích cực việc miễn thị thực cho công dân Việt Nam; khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp tổ chức “Mùa Văn hóa Nga tại Việt Nam” trong năm 2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị Nga hỗ trợ Việt Nam khai thác các nguồn tư liệu, hình ảnh quý về cách mạng Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh phục vụ quá trình xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời đề nghị tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc và hội nhập tại Nga.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định quốc tế; thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đề cao vai trò của Liên hợp quốc, Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Việt Nam ủng hộ tăng cường quan hệ giữa Nga và ASEAN vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời Tổng thống Vladimir Putin thăm cấp Nhà nước Việt Nam và dự Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc vào tháng 11/2027. Tổng thống Vladimir Putin cảm ơn lời mời, khẳng định Nga ủng hộ và sẽ phối hợp với Việt Nam góp phần vào thành công của Hội nghị.

Cũng trong dịp này, Tổng thống Vladimir Putin dự Lễ trao Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev Tolstoy năm 2026 cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhằm ghi nhận những đóng góp đối với củng cố hòa bình, tăng cường hợp tác và hiểu biết giữa các dân tộc.

Trân trọng đón nhận giải thưởng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đây không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân mà còn thể hiện sự đánh giá cao đối với truyền thống yêu chuộng hòa bình, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển của Việt Nam.