Việt Nam sẽ ưu tiên sản xuất 3 loại vaccine thế hệ mới của Sanofi, Pháp

VNVC vừa báo cáo về lộ trình sản xuất 3 vaccine thế hệ mới tại Việt Nam đầu tiên ở Đông Nam Á với Lãnh đạo cấp cao Việt Nam - Pháp.

Ngày 10/9 tại Paris, trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có buổi làm việc và trao đổi với đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu hai nước về những lĩnh vực hợp tác trọng điểm, trong đó có y tế và dược phẩm. Tại diễn đàn, đại diện Tập đoàn Sanofi (Pháp) và Công ty Vắc xin VNVC (Việt Nam) đã báo cáo về tiến trình sản xuất các loại vaccine thế hệ mới tại Việt Nam.

VIỆT NAM SẼ ĐỘC LẬP SẢN XUẤT 3 VẮC XIN THẾ HỆ MỚI CỦA SANOFI

Trong khuôn khổ Diễn đàn, trước sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước, Tập đoàn dược phẩm Sanofi (Pháp) và Công ty Vắc xin VNVC (Việt Nam) đã trao Tuyên bố chung, chính thức công bố ưu tiên sản xuất 3 loại vaccine thế hệ mới quan trọng hàng đầu cho trẻ em và người lớn tại Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC.

Đại diện Sanofi và VNVC trao Tuyên bố chung về hợp tác sản xuất 3 loại vaccine thế hệ mới quan trọng cho trẻ em và người lớn tại Việt Nam. Ảnh: VNVC.

Ba loại vaccine được ưu tiên sản xuất gồm: Vaccine 6 trong 1 với thành phần ho gà vô bào, vaccine cúm mùa và vaccine não mô cầu. Đây là những loại vaccine thiết yếu, có nhu cầu sử dụng cao tại Việt Nam, phòng ngừa nhiều bệnh lý nguy hiểm, có nguy cơ lây lan và tử vong cao đối với nhiều nhóm tuổi từ trẻ nhỏ, thanh thiếu niên, người trưởng thành và người cao tuổi.

Các vaccine thế hệ mới này cũng được xác định thuộc nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược theo Quyết định của Chính phủ. Do đó, việc thúc đẩy sản xuất trong nước có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển ngành công nghiệp vaccine, dược phẩm hiện đại của Việt Nam, tăng khả năng chủ động trước nhu cầu phát triển đột phá của ngành y tế, từng bước nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị công nghệ sinh học toàn cầu.

Hợp tác giữa Sanofi và VNVC là dấu ấn trong quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện của Việt Nam và Pháp ở lĩnh vực y tế, dược phẩm. Sự kiện này góp phần cụ thể hóa các định hướng lớn theo Nghị quyết 57, 68 và 72 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, phát huy vai trò kinh tế tư nhân, cụ thể trong lĩnh vực phòng bệnh, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

DỰ KIẾN SẢN XUẤT TỪ NĂM 2028, THƯƠNG MẠI HÓA TỪ NĂM 2029

Phát biểu chỉ đạo về chiến lược hợp tác Việt Nam - Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 4 định hướng chiến lược trọng tâm trong giai đoạn mới, trong đó có y tế dự phòng, công nghệ sinh học là những lĩnh vực được ưu tiên. Theo đó, các khuôn khổ hợp tác cần được cụ thể hóa bằng những dự án, sản phẩm và giá trị thiết thực, góp phần đưa quan hệ kinh tế Việt Nam - Pháp lên tầm cao mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nghe VNVC báo cáo về lộ trình sản xuất 3 vắc xin thế hệ mới tại Việt Nam tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Pháp. Ảnh: Hoàng Thống Nhất.

Tiếp thu chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia Việt Nam - Pháp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn khẳng định, trong bối cảnh kinh tế thế giới đang chuyển đổi mạnh mẽ, hai nước có nhiều cơ hội để mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược, có giá trị gia tăng cao, đặc biệt là khoa học - công nghệ, tài chính, công nghiệp, hạ tầng, năng lượng và đổi mới sáng tạo.

Tại phiên làm việc với các tập đoàn, doanh nghiệp, báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vắc xin Việt Nam (VNVC) vui mừng nhắc tới thành công quan trọng khi VNVC và Sanofi đã đạt được thỏa thuận sản xuất các loại vaccine thế hệ mới tại Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á có thể tự chủ sản xuất các vaccine thế hệ mới này.

Hiện dự án đang được triển khai tích cực với các hạng mục đầu tư lớn ở tiêu chuẩn quốc tế cao cấp về sản xuất dược phẩm, vaccine. Theo kế hoạch, nhà máy hoàn thành xây dựng năm 2027, bắt đầu sản xuất từ năm 2028 và dự kiến thương mại hóa từ năm 2029, với mục tiêu cung ứng hàng chục triệu liều vaccine mỗi năm cho Việt Nam, tiến tới khu vực và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Dũng cũng nhấn mạnh mong muốn dự án sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Chính phủ hai nước, qua đó đảm bảo tiến độ và triển khai thành công, sớm đưa các vaccine chất lượng cao với giá thành thấp đến người dân trên cả nước. Thành công của dự án tại Việt Nam sẽ là tiền đề để vaccine của Sanofi “made in Việt Nam” tiếp cận với các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng như sẵn sàng tham gia chuỗi cung ứng vaccine toàn cầu.

VNVC hiện có gần 300 trung tâm tiêm chủng hiện đại khắp cả nước, đầu tư lớn cho hệ thống bảo quản, vận chuyển vắc xin và quản lý chất lượng vận hành đồng bộ. Ảnh: Bình An.

Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC tại Tây Ninh có vốn đầu tư giai đoạn đầu hơn 2.500 tỷ đồng, diện tích hơn 26.000 m2, công suất thiết kế khoảng 120 triệu liều vaccine mỗi năm. Nhà máy được đầu tư hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế WHO-GMP, EU-GMP, FDA-cGMP, phát triển năng lực nghiên cứu, tiếp nhận công nghệ, sản xuất và kiểm định vaccine, sinh phẩm công nghệ cao tại Việt Nam.

Cùng với Sanofi, VNVC cũng đã mở rộng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, hướng đến chuyển giao công nghệ với nhiều tập đoàn, tổ chức và viện nghiên cứu quốc tế trong lĩnh vực vaccine, sinh phẩm và công nghệ sinh học như Pfizer (Mỹ), GSK (Anh), Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF), Viện Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật học Gamaleya, Binnopharm và Medsintez (Nga)... Các chương trình hợp tác tập trung vào nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất và từng bước xây dựng năng lực đối với các công nghệ vaccine, sinh phẩm mới.

Ông Stephen Alix, Giám đốc thị trường quốc tế, ngành hàng Vắc xin, Tập đoàn Sanofi cho biết Sanofi đánh giá cao những định hướng của Đảng và Chính phủ Việt Nam trong thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển công nghiệp công nghệ cao và tăng cường năng lực tự cường của hệ thống y tế.

“Thông qua dự án này, Sanofi mong muốn đóng góp thiết thực vào các mục tiêu của đất nước, và góp phần xây dựng hệ sinh thái công nghệ sinh học ngày càng hiện đại tại Việt Nam”, ông Stephen Alix nói.