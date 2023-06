Việt Nam - Thụy Sỹ nhất trí thúc đẩy tiến độ đàm phán, ký kết Hiệp định EFTA

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia (Hạ viện) Martin Candinas và Đoàn đại biểu cấp cao Thụy Sỹ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-30/6.

Sáng 28/6, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì lễ đón chính thức và có cuộc hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sỹ (Chủ tịch Hạ viện) Martin Candinas.

VIỆT NAM LÀ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC CỦA THỤY SỸ TẠI ĐÔNG NAM Á

Tại hội đàm, thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nồng nhiệt chào mừng Chủ tịch Hạ viện Martin Candinas cùng Đoàn đại biểu cấp cao Hạ viện Thụy Sỹ thăm chính thức Việt Nam thể hiện sự coi trọng của Thụy Sỹ đối với quan hệ hai nước nói chung và quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp

Nêu rõ, Quốc hội Việt Nam đánh giá cao tầm quan trọng của chuyến thăm, là dịp để hai bên thêm gần gũi, tăng cường hiểu biết toàn diện sâu sắc hơn, cùng đánh giá những kết quả đã đạt được, trao đổi phương hướng đẩy mạnh quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Thụy Sỹ và đề ra những phương cách hợp tác mới tăng cường quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước.

Quang cảnh hội đàm - Ảnh: Quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn, trong chuyến thăm lần này cùng với các hoạt động tiếp xúc cấp cao, Chủ tịch Hạ viện Thụy Sỹ cùng các đại biểu trong Đoàn sẽ như trở về nhà, trải nghiệm nhiều hơn, tìm hiểu nhiều hơn về đất nước, con người Việt Nam.

Bày tỏ vinh dự khi lần đầu tiên sang thăm Việt Nam, Chủ tịch Hạ viện Thụy Sỹ Martin Candinas gửi lời cảm ơn và bày tỏ vui mừng trước sự tiếp đón thịnh tình, trọng thị, chu đáo của Quốc hội Việt Nam và cá nhân Chủ tịch Quốc hội đã dành cho Đoàn, ngay từ khi đặt chân xuống sân bay.

Chủ tịch Hạ viện Thụy Sỹ Martin Candinas nêu rõ, Thụy Sỹ là một trong những nước đầu tiên của Tây Âu thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam và cho đến nay, quan hệ Việt Nam – Thụy Sỹ hiện đang phát triển tốt đẹp, hai bên không chỉ hợp tác chặt chẽ cả song phương và cả đa phương. Chủ tịch Hạ viện Thụy Sỹ Martin Candinas khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hợp tác hai giữa hai nước.

Chủ tịch Hạ viện Thụy Sỹ Martin Candinas cho biết trọng tâm chính sách đối ngoại của Thụy Sỹ là luôn coi Việt Nam là đối tác chiến lược trong khu vực Đông Nam Á và chuyến thăm lần này của Đoàn tiếp tục khẳng định và thực hiện chính sách đó. Chia sẻ ấn tượng trước sự vươn lên phát triển vượt bậc và hội nhập sâu rộng của Việt Nam trong vài thập kỉ qua, Chủ tịch Hạ viện Thụy Sỹ vui mừng khi qua chuyến thăm lần này sẽ có thêm thời gian tìm hiểu sâu hơn sự phát triển của Việt Nam và về sự hợp tác giữa hai nước.

CAM KẾT TẠO THUẬN LỢI CHO DOANH NGHIỆP THỤY SỸ ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH LÂU DÀI TẠI VIỆT NAM

Về quan hệ hai nước, để tăng cường quan hệ song phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp trên kênh Đảng, Nhà nước và đối ngoại Nhân dân. Mong muốn thúc đẩy quan hệ kênh Đảng với các đảng cầm quyền, tham chính ở Thụy Sỹ như Đảng Xã hội, Đảng Nhân dân, Đảng Lao động Thụy Sỹ. Đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và toàn cầu, ủng hộ nhau ứng cử vào các vị trí của Liên hợp quốc và diễn đàn quốc tế.

Về hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thụy Sỹ tạo điều kiện thuận lợi và ủng hộ các doanh nghiệp Thụy Sỹ đầu tư kinh doanh lâu dài tại Việt Nam về tài chính - ngân hàng, bảo hiểm, công nghiệp chế tạo, dược phẩm, chế biến nông sản, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn, dịch vụ du lịch...

Chủ tịch Quốc hội cho hay, hiện này Việt Nam đang chuyển sang giai đoạn thay đổi chính sách về thu hút đầu tư nước ngoài theo hướng chọn lọc và ưu tiên những ngành công nghệ cao thích hợp với bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Định hướng này của Việt Nam phù hợp với các nhà đầu tư, doanh nghiệp của Thụy Sỹ.

Chủ tịch Hạ viện Thụy Sỹ Martin Candinas cho biết, Thụy Sỹ hoan nghênh các cam kết của Việt Nam về phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chia sẻ Việt Nam và Thụy Sỹ có quan điểm tương đồng về việc không phát triển kinh tế bằng mọi giá, sự phát triển bền vững phụ thuộc rất nhiều vào việc bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, Chủ tịch Hạ viện Thụy Sỹ khẳng định Thụy Sỹ sẽ luôn quan tâm, sát cánh và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam để hai bên cùng đạt được mục tiêu phát triển bền vững. Cho biết hơn 30 năm qua, Thụy Sỹ đã có các chương trình, dự án hợp tác phát triển tại Việt Nam và sẽ tiếp tục tăng cường trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Thụy Sỹ Martin Candinas tại hội đàm - Ảnh: Quochoi.vn

Đánh giá cao các kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trở thành một nước phát triển năng động trong khu vực và có môi trường đầu tư hấp dẫn được nhiều doanh nghiệp Thụy Sỹ quan tâm, Chủ tịch Hạ viện Thụy Sỹ Martin Candinas cho rằng việc tăng cường hơn nữa hợp tác đầu tư, kinh tế, thương mại song phương sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác bền vững và năng động. Tin tưởng rằng kết quả hợp tác tích cực hiệu quả của hai bên trong thời gian tới sẽ góp phần vào thực hiện thành công các mục tiêu 100 năm của Việt Nam.

Nhất trí với đề nghị cụ thể của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hạ viện Thụy Sỹ cho biết Thụy Sỹ sẽ đẩy mạnh hợp tác và khuyến khích các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng kinh doanh tại Việt Nam.

Cho biết hiện nay đang có khoảng 100 doanh nghiệp Thụy Sỹ đang hoạt động tại Việt Nam góp phần vào tạo công ăn việc làm, đóng góp vào tăng trưởng phát triển, Chủ tịch Hạ viện Thụy Sỹ cho rằng hoạt động của các doanh nghiệp Thụy Sỹ không phải chỉ là hiện diện thương mại mà điều quan trọng là hợp tác với các doanh nghiệp của Việt Nam và các địa phương của Việt Nam, hướng đến nâng cao khả năng cạnh tranh và nâng cao năng suất lao động của doanh nghiệp.

Chủ tịch Hạ viện Thụy Sỹ chia sẻ trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này Đoàn sẽ có gặp gỡ và làm việc với các doanh nghiệp Thụy Sỹ để đánh giá hoạt động của các doanh nghiệp nhất là việc bảo đảm các điều kiện lao động của người lao động. Mong muốn trong quá trình hợp tác giữa hai bên sẽ góp phần vào nâng cao năng suất lao động, cải thiện tốt hơn các điều kiện lao động.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao đóng góp của doanh nghiệp Thụy Sỹ, dù mới hơn 100 nhưng đã tạo nhiều việc làm, mang nhiều công nghệ hiện đại, tăng thu nhập người lao động và thể hiện trách nhiệm xã hội.

Chủ tịch Quốc hội một lần nữa khẳng định cam kết của Quốc hội, Chính phủ Việt Nam về tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp nước ngoài trong đó có doanh nghiệp Thụy Sỹ đầu tư, kinh doanh lâu dài, ổn định và phát triển tại Việt Nam. Thực tế các quyết sách Quốc hội Việt Nam ban hành thời gian qua nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã mang lại nhiều thuận lợi, lợi ích cho các doanh nghiệp góp phần vào phát triển.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Việt Nam và Thụy Sỹ là anh em hơn nửa thế kỉ thì không có vấn đề gì không thể bàn bạc, từ vấn đề song phương đến các vấn đề mang tính toàn cầu.

SỚM KÝ HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM VÀ KHỐI MẬU DỊCH TỰ DO CHÂU ÂU

Đặc biệt, tại hội đàm, hai bên dành nhiều sự quan tâm đến việc thúc đẩy ký kết Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam với Khối Mậu dịch tự do Châu Âu (EFTA).

Cho rằng tiềm năng đầu tư, trao đổi thương mại của hai nước còn rất lớn, Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai bên đa dạng hóa hơn về thị trường, hai bên cùng thúc đẩy thu hẹp khác biệt, sớm hoàn tất đàm phán, đưa vào thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Khối Mậu dịch tự do Châu Âu (EFTA).

Hiện nay, Việt Nam hiện đã ký 15 Hiệp định thương mại tự do, trong đó có Hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu. Đánh giá cao vai trò quan trọng của Thụy Sỹ trong EFTA, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Thụy Sỹ thúc đẩy các thành viên khác sớm hoàn tất đàm phán, ký Hiệp định này.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng các đại biểu Đoàn đại biểu cấp cao Hạ viện Thụy Sỹ - Ảnh: Quochoi.vn

Liên quan đến EFTA, Chủ tịch Hạ viện Thụy Sỹ nêu rõ quan điểm của Thụy Sỹ là quan tâm và mong muốn sớm kí kết Hiệp định này. Cho rằng hai bên đang đi nhanh và đúng hướng, Chủ tịch Hạ viện Thụy Sỹ kì vọng là sang năm 2024, hai bên có thể kí kết thành công góp phần cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư ngày càng tốt hơn.

Chủ tịch Hạ viện Thụy Sỹ cũng bày tỏ tin tưởng với kinh nghiệm khi là Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực kinh tế thương mại khi còn làm Phó Thủ tướng Chính phủ và với vai trò hiện nay khi là người đứng đầu cơ quan lập pháp của Việt Nam chắc chắn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ tích cực thúc đẩy việc đàm phán, ký kết Hiệp định này.

Chia sẻ câu nói “muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi nhanh và về đích thì phải đi cùng nhau”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh việc ký hết EFTA là không thể trì hoãn thêm, kì vọng Hiệp định sớm được ký kết để đóng góp quan trọng cho sự phát triển của cả hai bên.

Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng hai nước cũng có nhiều cơ hội trong hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu…

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thụy Sỹ tăng số học bổng và tăng cường hợp tác giữa các cơ sở giáo dục hai bên, thực hiện các chương trình liên kết đào tạo về dược phẩm, công nghệ cơ khí chính xác, du lịch, tài chính - ngân hàng, bảo hiểm...Đồng thời, đề nghị hai bên hợp tác chặt chẽ trong chuyển đổi năng lượng công băng và chuyển đổi số; mong muốn Thụy Sỹ hỗ trợ tài chính xanh và công nghệ cho Việt Nam để góp phần thực hiện cam kết tại COP-26.

Chủ tịch Quốc hội gửi lời cảm ơn và mong Quốc hội, Chính phủ Thụy Sỹ tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng người Việt tại Thụy Sỹ ổn định cuộc sống, hội nhập sở tại, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hai nước.

Đề nghị Thụy Sỹ ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam về gìn giữ hòa bình, ổn định bảo đảm an ninh, an toàn tự do hàng hải hàng không trên Biển Đông theo Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước về Luật Biển UNCLOS 1982.

Chủ tịch Hạ viện Martin Candinas nhất trí với đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về việc Thụy Sỹ tiếp tục ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN trong bảo đảm an toàn, tự do hàng hải ở biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982; khẳng định, quan điểm của Thụy Sỹ trong vấn đề này là các bên phải tuân thủ luật pháp quốc tế. Thụy Sỹ cũng luôn kêu gọi các bên đối thoại, đưa ra giải pháp hoà bình, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc.