Việt Nam - Trung Quốc ký kết hợp tác về chuỗi cung ứng và kinh tế biên giới
Nguyệt Hà
16/04/2026, 11:11
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng và Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào đã ký kết hai bản ghi nhớ quan trọng và xác lập mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương trong thời gian tới lên 500 tỷ USD, gần gấp đôi con số 256,5 tỷ USD năm 2025...
Chiều 15/4/2026, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đã có buổi hội đàm với Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào. Sự kiện này tạo tiền đề cho chuỗi hành động cụ thể về thương mại điện tử xuyên biên giới, mở cửa thị
trường nông sản và tái cơ cấu chuỗi cung ứng giữa hai nước.
NỀNTẢNG THƯƠNG MẠI 256,5 TỶ USD VÀ BÀI TOÁN CÂN BẰNG CƠ CẤU
Buổi hội đàm diễn ra trong bối cảnh quan
hệ thương mại Việt Nam – Trung Quốc đang đứng ở mức cao lịch sử. Theo thống kê
của Hải quan Việt Nam, kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt 256,5 tỷ
USD, tăng 24,8% so với năm 2024. Trung Quốc tiếp tục nhiều năm liên tiếp là đối
tác thương mại lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam. Ở chiều
ngược lại, Việt Nam duy trì vị thế đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc
trong khối ASEAN.
Tuy nhiên, quy mô thương mại lớn đi kèm với
một thách thức cơ cấu dai dẳng: nhập siêu của Việt Nam từ Trung Quốc vẫn ở mức
cao, phản ánh sự phụ thuộc vào nguyên liệu, linh kiện và hàng trung gian nhập
khẩu từ phía bắc.
Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh: hai bên cần tập trung cơ cấu
lại chuỗi sản xuất, thương mại và cung ứng, đặt hợp tác chuỗi sản xuất là trọng
tâm để đưa quan hệ thương mại phát triển theo hướng cân bằng và bền vững hơn.
Phía Việt Nam đề nghị Trung Quốc tăng cường
nhập khẩu hàng hóa Việt Nam, mở rộng danh mục các mặt hàng được hưởng ưu đãi
thuế quan và mở cửa thị trường. Cụ thể, Việt Nam yêu cầu công nhận lẫn nhau kết
quả kiểm dịch động thực vật đối với hàng nông lâm thủy sản — vốn là một trong
những rào cản phi thuế quan lớn nhất đối với nông sản Việt Nam xuất khẩu sang
Trung Quốc.
Việt Nam cũng đề nghị tạo điều kiện tham gia Chương trình
"Chia sẻ thị trường lớn – Xuất khẩu Trung Quốc" và mở rộng các văn
phòng xúc tiến thương mại tại các địa phương Trung Quốc.
Bộ trưởng Vương Văn Đào nhất trí với toàn
bộ các đề nghị trên. Phía Trung Quốc xác nhận tiếp tục ủng hộ Việt Nam thành lập
các văn phòng xúc tiến thương mại tiếp theo, sau ba văn phòng đã có tại Trùng
Khánh, Hàng Châu và Hải Khẩu.
Về Chương trình "Chia sẻ thị trường lớn",
phía Trung Quốc mời Việt Nam tham gia 5 hoạt động trong khuôn khổ chương trình
năm 2026 và hoan nghênh Việt Nam làm quốc gia chủ đề trong chuỗi sự kiện năm
2027 — một vị thế ngoại giao thương mại có giá trị xúc tiến cao.
HAIBẢN GHI NHỚ VÀ MỤC TIÊU 500 TỶ USD
Điểm nhấn pháp lý của ngày 15/4/2026 là lễ ký kết
hai bản ghi nhớ diễn ra dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hai
nước.
Văn kiện thứ nhất là "Bản ghi nhớ về
thành lập nhóm công tác đàm phán thúc đẩy xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên
giới Việt Nam – Trung Quốc" — khuôn khổ thể chế hóa một hình thức hợp tác
kinh tế khu vực biên giới có tiền lệ thành công ở nhiều cặp quốc gia láng giềng
trong khu vực.
Văn kiện thứ hai là "Bản ghi nhớ về
thành lập nhóm công tác hợp tác chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng Việt Nam – Trung
Quốc" — cơ chế trực tiếp triển khai định hướng tái cơ cấu chuỗi cung ứng
mà Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh tại phiên hội đàm.
Đặt trong bối cảnh làn sóng dịch chuyển
chuỗi cung ứng toàn cầu, với xu hướng "Trung Quốc +1" đang định
hình lại địa lý sản xuất châu Á — nhóm công tác về chuỗi cung ứng có ý nghĩa
chiến lược vượt ra ngoài quan hệ song phương. Đây là cơ chế để Việt Nam chủ động
định vị mình trong cấu trúc phân công lao động khu vực, thay vì chỉ tiếp nhận
thụ động làn sóng dịch chuyển.
Về thương mại điện tử xuyên biên giới, Bộ
trưởng Vương Văn Đào đề nghị Việt Nam tăng cường sự hiện diện của Gian hàng quốc
gia Việt Nam trên các nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc nhằm quảng bá hàng hóa Việt Nam trực tiếp đến người tiêu dùng Trung Quốc.
Đây là kênh phân phối đang tăng trưởng nhanh và có tiềm năng, đặc biệt với các mặt
hàng nông sản, thực phẩm và hàng tiêu dùng của Việt Nam vốn đang được người
tiêu dùng Trung Quốc quan tâm.
Hai Bộ trưởng cũng nhất trí thành lập Nhóm
công tác chung cấp kỹ thuật để rà soát, đôn đốc triển khai các nhận thức chung
của lãnh đạo cấp cao và các kết quả cam kết từ hội đàm.
Mục tiêu đưa kim ngạch
thương mại song phương đạt 500 tỷ USD được hai Bộ trưởng xác nhận như định hướng
chiến lược dài hạn, tương ứng mức tăng gần gấp đôi so với kim ngạch 256,5 tỷ
USD của năm 2025.
Nhân dịp này, Bộ trưởng Vương Văn Đào mời
Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng dẫn đầu đoàn công tác Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng
Thương mại APEC tổ chức tại Tô Châu từ ngày 22 đến 23/5/2026. Bộ trưởng Lê Mạnh
Hùng cũng mời Bộ trưởng Vương Văn Đào thăm Việt Nam trong thời gian
phù hợp để tiếp tục trao đổi sâu hơn về các nội dung hợp tác cùng quan tâm.
Việt Nam - Trung Quốc thống nhất nhiều định hướng mới, mở rộng hợp tác nông nghiệp
09:54, 29/11/2025
Nâng tầm hợp tác nông sản Việt Nam - Trung Quốc
09:32, 13/11/2025
Thương mại Việt Nam - Trung Quốc đang bước vào giai đoạn phát triển vượt bậc
Việt Nam - Canada: Thúc đẩy hợp tác đầu tư trong lĩnh vực năng lượng
Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tăng nhanh và áp lực đa dạng hóa nguồn cung ngày càng lớn, Việt Nam đang tìm kiếm các đối tác tin cậy cho các nguồn nhiên liệu chuyển tiếp như LNG. Trao đổi với VnEconomy, ngài Jim Nickel, Đại sứ Canada tại Việt Nam cho biết nước này sẵn sàng mở rộng cung ứng LNG, thúc đẩy hợp tác đầu tư và xây dựng các quan hệ đối tác dài hạn với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng.
Quản trị dữ liệu để vượt qua rào cản phòng vệ thương mại
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, ông Chu Thắng Trung, Phó Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương), khẳng định: “Để không bị loại khỏi cuộc chơi, doanh nghiệp buộc phải từ bỏ tư duy ‘đến đâu đỡ đến đấy’ và bắt đầu đầu tư thực chất vào năng lực quản trị dữ liệu để tự bảo vệ mình”.
Thương mại biên giới Quảng Trị: Từ lợi thế hành lang Đông – Tây đến “nút thắt” hạ tầng
Nằm ở điểm đầu Hành lang kinh tế Đông - Tây, tỉnh Quảng Trị đang từng bước khẳng định vai trò trung chuyển hàng hóa, kết nối khu vực. Tuy nhiên, để biến lợi thế địa kinh tế thành động lực tăng trưởng thực chất, địa phương cần tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng, logistics và cơ chế chính sách...
Nông dân trồng mía và doanh nghiệp sản xuất đường “kêu cứu”
Nhiều nhà máy sản xuất đường thua lỗ, phải hạ giá thu mua mía, trong khi giá phân bón và chi phí trồng mía tăng, đang khiến người trồng mía tại Đắk Lắk lao đao. Nông dân và doanh nghiệp đồng loạt “kêu cứu”, kiến nghị Nhà nước siết chặt quản lý thị trường, ngăn chặn đường nhập lậu, gia hạn các biện pháp phòng vệ thương mại...
Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”
Trước những “cơn gió ngược” từ rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong quý 2/2026 là phải bảo đảm bằng được nguồn cung đầu vào, ổn định an ninh năng lượng và logistics, đồng thời theo dõi sát diễn biến cầu thế giới để có phản ứng chính sách phù hợp.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: