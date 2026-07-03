Vietjet khôi phục 5 đường bay đến Đà Lạt từ ngày 19/8

Hãng hàng không Vietjet cho biết sẽ khôi phục khai thác các đường bay đến Đà Lạt ngay sau khi sân bay Liên Khương (Lâm Đồng) dự kiến hoạt động trở lại từ ngày 19/8...

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Theo kế hoạch, hãng sẽ nối lại 5 đường bay kết nối Đà Lạt với Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Vinh và Đà Nẵng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách sau thời gian sân bay tạm ngừng khai thác để phục vụ công tác nâng cấp.

Cụ thể, đường bay Hà Nội – Đà Lạt được khai thác 28 chuyến khứ hồi mỗi tuần; các đường bay TP.HCM – Đà Lạt và Vinh – Đà Lạt cùng khai thác 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Trong khi đó, đường bay Hải Phòng – Đà Lạt có tần suất 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần và đường bay Đà Nẵng – Đà Lạt khai thác 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần.

Việc khôi phục các đường bay được kỳ vọng sẽ góp phần khôi phục hoạt động du lịch, thương mại và giao thương của Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng, đồng thời tăng cường kết nối hàng không giữa khu vực Tây Nguyên với các trung tâm kinh tế lớn trên cả nước.

Hiện Vietjet khai thác đội bay gồm 135 tàu bay và đang có kế hoạch mở rộng đội tàu trong thời gian tới nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của thị trường hàng không.

Trước đó ngày 15/6, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đề xuất đưa sân bay Liên Khương trở lại khai thác từ 0h ngày 19/8, sớm hơn kế hoạch ban đầu khoảng một tuần.

ACV cho biết mốc thời gian mới được đề xuất căn cứ trên tiến độ thi công thực tế và công tác chuẩn bị vận hành sân bay.

Từ ngày 4/3/2026, sân bay Liên Khương đóng cửa để sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn và hệ thống bảo đảm hoạt động bay. Dự án có tổng vốn đầu tư 1.032 tỉ đồng, trong đó hạng mục chính là nâng cấp đường cất hạ cánh 09-27 dài 3.250m, rộng 45m.

Theo kế hoạch ban đầu, sân bay đóng cửa đến hết ngày 25/8. Việc mở lại sớm hơn dự kiến sẽ khôi phục kết nối hàng không trực tiếp giữa Đà Lạt với các thành phố lớn sau hơn 5 tháng gián đoạn, đồng thời bổ sung nguồn cung vận chuyển trước mùa du lịch cuối năm.