VietJet tiếp tục huy động thành công 2.000 tỷ trái phiếu

Công ty CP Hàng không Vietjet (mã VJC-HOSE) vừa có công bố kết quả phát hành trái phiếu.



Theo đó, ngày 28/12/2024, Viejet đã phát hành thành công 20.000 trái phiếu mã VJCH2429007 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng.



Ngày hoàn tất là 31/12/2024; trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng, lô trái phiếu trên dự kiến đáo hạn ngày 28/12/2029.



Như vậy, theo dữ liệu trên HNX thì đây là lô trái phiếu thứ 7 mà Vietjet phát hành kể từ đầu năm đến nay. Cả 7 lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 60 tháng và lãi suất phát hành 11%/năm. Tổng giá trị phát hành của 7 lô trái phiếu là 11.000 tỷ đồng.



Cũng trong ngày 31/12/2024, HĐQT Vietjet đã ban hành Nghị quyết số 43-24/VJC-HĐQT-NQ ngày 30/12/2024 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ.



Theo đó, số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm tối đa 50 triệu cổ phiếu theo phương thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ; tương ứng tổng giá trị cổ phiếu chào bán thêm theo mệnh giá là 500 tỷ đồng.



Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 9,23%. Mục đích chào bán là nhằm tăng vốn điều lệ công ty để thanh toán nợ vay ngân hàng.



Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước được HĐQT phê duyệt phù hợp với tiêu chyis lựa chọn nhà đầu tư được ĐHĐCĐ thông qua.



Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán thành công số cổ phiếu trên là hơn 5.916 tỷ đồng.



Trong 9 tháng năm 2024, Vietjet ghi nhận doanh thu bay đạt 51,7 và 52,2 nghìn tỷ đồng doanh thu hợp nhất, tăng lần lượt 32% và 19% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận sau thuế riêng lẻ và hợp nhất lần lượt đạt 1.134 tỷ đồng và 1.405 tỷ đồng, lần lượt tăng 884% và 564% so với cùng kỳ năm 2023.



Doanh thu phụ trợ và vận chuyển hàng hóa được hãng đẩy mạnh phát triển, đóng góp 34% tổng doanh thu vận chuyển hàng không và đạt 17,6 nghìn tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ.



Tính đến ngày 30/9/2024, tổng tài sản của Vietjet đạt gần 94.000 tỷ đồng, chỉ số nợ vay /vốn chủ sở hữu 2.25 lần và chỉ số thanh khoản 1.4 lần nằm ở mức an toàn trong ngành hàng không.