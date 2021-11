Vietravel toan tính gì khi rót thêm 600 triệu vào Vietravel Airlines giữa bão Covid-19?

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel (VTR) vừa thông qua việc góp thêm 593,5 tỷ đồng vào Công ty TNHH Hàng không Lữ hành Việt Nam - Vietravel Airlines. Thời gian thực hiện trong năm 2021. Như vậy, sau hai lần rót vốn, Vietravel nâng quy mô đầu tư vào dự án Vietravel Airlines lên gần 1.300 tỷ đồng.

Trước đó, đầu năm 2020, dự án vận tải hàng không của Công ty TNHH hàng không lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines) đã được phê duyệt với tổng vốn đầu tư 700 tỷ đồng, thời gian hoạt động 50 năm. Vietravel Airlines đặt trụ sở tại cảng hàng không quốc tế Phú Bài (Thừa Thiên Huế), sẽ cung cấp các dịch vụ vận chuyển hàng không trong nước và quốc tế. Số lượng tàu bay khai thác năm đầu tiên của Vietravel Airlines là 3, tăng dần khai thác 8 tàu bay đến năm thứ 5.

Thời điểm chính thức cất cánh bay của Vietravel Airlines trùng với đợt dịch bùng phát từ đầu năm 2021 tới nay đã khiến ngành hàng không chịu nhiều tổn thất, số lượng chuyến bay khai thác giảm mạnh, hầu hết các doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng không đều thua lỗ, nếu có lãi là nhờ hoạt động ngoài ngành.

Riêng Vietravel Airlines có những tháng gần như trắng chuyến. Thống kê từ Cục Hàng không Việt Nam cho thấy, trong giai đoạn từ 19/9 đến 18/10, Vietravel Airlines không thực hiện được một chuyến bay nào. Luỹ kế 10 tháng năm 2021, tổng số chuyến bay thực hiện được của Vietravel Airlines là 1.287 chuyến, thấp nhất trong số 6 hãng hàng không.

Trong khi đó, Vietravel - công ty mẹ của Vietravel Airlines, là doanh nghiệp du lịch, tổn thất còn nặng nề hơn. Đến thời điểm hiện tại, trong khi hầu hết các doanh nghiệp đều công bố báo cáo tài chính quý 3/2021 thì Vietravel mới chỉ công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1.

Tình trạng chậm này theo giải trình của Vietravel với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước là do số nhân sự nghỉ việc do Covid ở công ty nhiều, số nhân sự còn ở quê chưa thể vào Tp.HCM tiếp tục làm việc. Công ty xin tạm hoãn công bố báo cáo tài chính quý 2 và bán niên năm 2021 vào ngày 20/11. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại là 22/11 vẫn chưa thấy Vietravel công bố thông tin. Đối với báo cáo tài chính quý 3, Vietravel xin hoãn đến ngày 31/12/2021.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021 cho thấy, 3 tháng đầu năm công ty này lỗ 72,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 41 tỷ đồng. Lỗ luỹ kế tính đến cuối quý 1/2021 là 102 tỷ đồng. Nợ phải trả tính đến cuối kỳ là 1.940 tỷ đồng, tăng mạnh gần 300 tỷ so với con số đầu kỳ, và gấp 19 lần vốn chủ sở hữu. Dòng tiền kinh doanh âm 31,4 tỷ đồng.

Theo Vietravel, vận tải hành khách và du lịch là hai lĩnh vực chịu tác động mạnh nhất từ đại dịch Covid- 19. Sau hai năm chống chịu trước bốn đợt bùng phát, ngành du lịch “tê liệt” hoàn toàn.

Báo cáo Tổng cục Thống kê cho thấy, lượng khách quốc tế đến Việt Nam lũy kế 10 tháng năm 2021 chỉ đạt 125 nghìn lượt khách, tương ứng mức giảm 99% so với thời kỳ đỉnh cao năm 2019 (14,5 triệu lượt khách) và giảm 96,7% so với cùng kỳ năm 2020. Lũy kế 10 tháng, vận tải hành khách ước đạt 2.141 triệu lượt khách, giảm 27,1% so với cùng kỳ. Trong đó, hàng không sụt giảm sâu 48,2% do đường bay nội địa hoạt động cầm chừng với công suất hạn chế.

Đứng trước tình hình khó khăn này, Vietravel đã quyết định tái cấu trúc lại toàn bộ hệ sinh thái kinh doanh của tập đoàn theo hướng Holdings. Trong đó, Vietravel Holdings sẽ trở thành công ty mẹ, Vietravel và Vietravel Airlines vẫn thuộc hệ sinh thái chung của tập đoàn, cùng hỗ trợ cho sự phát triển của Vietravel theo mô hình hàng không lữ hành, đúng như định hướng đề ra ban đầu khi thành lập Vietravel Airlines.

Cụ thể, với hàng không, duyệt thông qua kế hoạch hoạt động 5 năm cho Vietravel Airlines giai đoạn từ 2021-2025 với tổng vốn đầu tư được tăng lên 1.300 tỷ đồng từ 700 tỷ ban đầu.

Vietravel đã và đang thực hiện được các chương trình liên quan đến du lịch Inbound như Hộ chiếu vaccine, triển khai các gói dịch vụ bay hồi hương về Việt Nam từ Úc, Mỹ, và các chuyến quá cảnh từ Hàn Quốc. Hiện nay tỉnh Kiên Giang và Khánh Hoà đã có công văn tiếp nhận khách hồi hương từ các chuyến bay do Vietravel tổ chức. Tích cực tham gia vào các đoàn công du của Thủ tướng đi châu Âu, Nhật.

Đặc biệt, chuyến công du Nhật có sự tham gia của Tổng Giám đốc Vietravel cùng các thoả thuận thúc đẩy phục hồi thị trường khách du lịch Nhật bản với Chủ tịch Indochina Travel Forum (ITF) và Overseas Tour Operators Association of Japan (OTOA).

Ngoài ra, Công ty đang thực hiện chiến lược mở rộng hệ thống phân phối với các đối tác, tập đoàn kinh tế lớn của Việt Nam để phát triển tập khách hàng mới và nâng cao hình ảnh năng động của Vietravel. "Dự kiến thời gian Quý 1/2022 sắp tới, khi du lịch dần phục hồi hoàn toàn, Vietravel dự kiến chỉ tiêu khách và doanh thu sẽ tăng trưởng 175% so với cùng kỳ. Đây cũng là thời điểm Vietravel Holdings đưa vào khai thác chi nhánh tại Dubai, mở rộng thị phần sang vùng Trung Đông tiềm năng và đầy thách thức', đại diện Vietravel cho hay.

Đối với du lịch, dự đoán triển vọng thoát đáy du lịch nội địa, và cơ hội hồi phục du lịch quốc tế sau đợt dịch lần thứ 4 gần như “đóng băng” thị trường, mới đây, Vietravel đã khởi động lại hơn 30 văn phòng bán tour và dịch vụ du lịch trên toàn quốc. Ngày 15/11/2021, 6 văn phòng du lịch nước ngoài thuộc hệ thống Vietravel tại Campuchia, Thái Lan, Singapore, Úc, Pháp, Mỹ cũng đã mở cửa trở lại để phục vụ người dân địa phương và khách dulịch.

Dự báo, thời điểm từ tháng 11/2021 trở đi, dự kiến du lịch Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn sôi động, khi các điểm đến như Phú Quốc, Quảng Nam... đón hàng loạt chuyến bay theo chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế sử dụng hộ chiếu vaccine.

"Người ta nói cá hồi vượt thác ngược dòng có thể nói là hiện tượng tự nhiên đẹp bậc nhất. Vẻ đẹp đó nằm ở chỗ người quan sát phải nín thở khi nhìn thấy cá hồi quăng mình vào trò chơi của sự may mắn và kiên nhẫn. Chúng phải phóng thân mình cao hơn dòng chảy - đó là cách duy nhất để vượt qua con thác. Muốn vậy, chúng phải bơi với tốc độ rất nhanh, và cơ thể cùng phải được cấu tạo phù hợp cho những lần “gồng mình” quyết liệt và liên tục này. Ngành du lịch, doanh nghiệp và người làm nghề du lịch, trong giai đoạn này đều phải thích nghi với Covid, quyết tâm, bền chí “lội” ngược dòng để trở lại đường đua", đại diện Vietravel nhấn mạnh.