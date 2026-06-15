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19 quỹ cổ phiếu lớn xu hướng thận trọng, gia tăng tiền mặt

Thu Minh

15/06/2026, 14:05

Có 19/37 quỹ mở cổ phiếu tăng nắm giữ tiền mặt, đảo chiều so với diễn biến tăng giải ngân trong tháng 4/2026, cho thấy tâm lý thận trọng quay trở lại khi thị trường đang chịu áp lực điều chỉnh và dòng tiền chưa quay trở lại.

VnEconomy

Theo thống kê mới nhất của FiinTrade, tháng 5/2026, có 19/37 quỹ mở cổ phiếu tăng nắm giữ tiền mặt, đảo chiều so với diễn biến tăng giải ngân trong tháng 4/2026, cho thấy tâm lý thận trọng quay trở lại khi thị trường đang chịu áp lực điều chỉnh và dòng tiền chưa quay trở lại.

Diễn biến tăng nắm giữ tiền mặt diễn ra ở nhóm quỹ có quy mô giá trị tài sản ròng từ 2 nghìn tỷ đồng đến 9 nghìn tỷ đồng, trong khi nhóm quỹ có quy mô nhỏ hơn (800 tỷ đồng đến 2,6 nghìn tỷ đồng) tiếp tục tăng giải ngân. Cụ thể, quỹ VINACAPITAL-VESAF với quy mô giá trị tài sản ròng hơn 2,4 nghìn tỷ đồng đã tăng tỷ trọng tiền mặt trong 3 tháng liên tiếp.

Tính đến cuối tháng 5/2026, tổng giá trị tài sản ròng  của các quỹ đầu tư đạt hơn 260 nghìn tỷ đồng, giảm nhẹ 6,1 nghìn tỷ đồng (tương đương -2,3%) trong tháng 5/2026, đảo chiều sau nhịp phục hồi nhẹ (+6,7%) trong tháng trước.

Xu hướng suy giảm diễn ra trên diện rộng ở cả ba loại hình quỹ gồm quỹ hoán đổi danh mục (ETF) (-2,8% so với tháng trước), quỹ đóng (-1,3% so với tháng trước) và quỹ mở (-2,6% so với tháng trước); đồng thời ghi nhận ở cả quỹ Cổ phiếu (-2,2% so với tháng trước), quỹ Trái phiếu (-4,9% so với tháng trước) và quỹ Cân bằng (-0,2% so với tháng trước).

So với mức đỉnh tháng 8/2025, quy mô giá trị tài sản ròng toàn ngành vẫn thấp hơn 20,3% (tương đương giảm 18,1 nghìn tỷ đồng), dù thị trường đã trải qua nhiều nhịp hồi phục. Diễn biến này phản ánh không chỉ biến động của thị trường mà còn áp lực rút vốn kéo dài tại các quỹ, với giá trị rút ròng lũy kế hơn 39,3 nghìn tỷ đồng kể từ tháng 8/2025.

VnEconomy

Tháng 5/2026, áp lực rút vốn tại các quỹ đầu tư gia tăng trở lại với giá trị rút ròng vượt 2,5 nghìn tỷ đồng, tăng 59,4% so với tháng trước.

Trong đó, nhóm quỹ Cổ phiếu đóng góp chính với giá trị rút ròng hơn 1,8 nghìn tỷ đồng, gấp 6,8 lần tháng 4/2026 và chiếm 71,6% tổng giá trị rút ròng trong tháng 5/2026.

Ở nhóm quỹ Trái phiếu, áp lực rút ròng phần nào hạ nhiệt, với giá trị rút ròng giảm 44,7% so với tháng trước, xuống còn hơn 742 tỷ đồng.

Rút ròng kéo dài sang tháng thứ 31 ở nhóm quỹ Cổ phiếu với giá trị lũy kế 69,4 nghìn tỷ đồng, trong khi nhóm quỹ Trái phiếu ghi nhận tháng rút ròng thứ 9 liên tiếp (lũy kế 13,2 nghìn tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, nhóm quỹ Cân bằng tiếp tục ghi nhận dòng tiền vào ròng tháng thứ 10 liên tiếp, với giá trị lũy kế đạt 911 tỷ đồng, tuy nhiên quy mô vào ròng đang dần thu hẹp.

Áp lực rút ròng tăng mạnh ở nhóm quỹ ETF trong tháng 5/2026, với giá trị rút ròng gần 1,2 nghìn tỷ đồng (+159% so với tháng trước), chủ yếu từ các quỹ ETF tham chiếu VN30 và một số quỹ ETF ngoại quy mô lớn như Fubon FTSE Vietnam ETF và Xtrackers Vietnam ETF.

Ngược lại, VanEck Vietnam ETF tiếp tục hút ròng tháng thứ hai liên tiếp với hơn 102 tỷ đồng.

Dòng tiền vào nhóm quỹ mở đảo chiều sang trạng thái rút ròng hơn 331 tỷ đồng trong tháng 5/2026, sau hai tháng vào ròng liên tiếp. Rút ròng diễn ra ở 35/50 quỹ (tăng mạnh so với 17/49 quỹ trong tháng 4/2026), tập trung ở các quỹ ngoại như K-Vietnam (-128 tỷ đồng) và VNEFUND (-115 tỷ đồng).

Ở nhóm quỹ đóng, quy mô rút ròng thu hẹp tháng thứ tư liên tiếp. Giá trị rút ròng ở nhóm quỹ đóng giảm xuống còn hơn 297 tỷ đồng trong tháng 5/2026 (-41,2% so với tháng trước), đánh dấu tháng thứ tư liên tiếp áp lực rút vốn hạ nhiệt. Nổi bật là quỹ VEIL với giá trị rút ròng giảm 55,1% so với tháng trước, xuống còn 152 tỷ đồng trong tháng 5/2026.

Nhóm quỹ Trái phiếu ghi nhận tháng thứ ba liên tiếp giá trị rút ròng thu hẹp, giảm còn hơn 742 tỷ đồng trong tháng 5/2026 (-44,7% so với tháng trước). Dù áp lực rút vốn vẫn diễn ra trên diện rộng tại 20/27 quỹ, quy mô rút ròng ở nhiều quỹ lớn đã giảm đáng kể, nổi bật là TCBF với giá trị rút ròng giảm 40,9% so với tháng trước, xuống còn 401 tỷ đồng trong tháng 5/2026.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, giá trị rút ròng ở nhóm quỹ Trái phiếu vượt 6,6 nghìn tỷ đồng, gấp 11,8 lần so với cùng kỳ năm 2025 (516 tỷ đồng) và cao hơn tổng giá trị rút ròng của cả năm 2025 (4,5 nghìn tỷ đồng). Diễn biến này cho thấy sức hấp dẫn còn hạn chế của nhóm quỹ Trái phiếu, khi hiệu suất chưa đủ cạnh tranh so với lãi suất tiền gửi và thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn thiếu nguồn cung chất lượng, đa dạng.

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