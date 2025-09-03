Thứ Tư, 03/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

VinBigdata chấm dứt tồn tại

Bạch Dương

03/09/2025, 21:13

Sau sáp nhập vào Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Thông tin VinIT, Tập đoàn VinGroup thông tin Công ty VinBigdata chấm dứt tồn tại…

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Cụ thể, mới đây, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vingroup đã ban hành Nghị quyết số 25/2025/NQ-HĐQT-VINGROUP phê duyệt việc sáp nhập Công ty cổ phần VinBigdata vào Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Thông tin VinIT. 

Tập đoàn này cho biết quyết định này nhằm mục đích tối ưu các hoạt động nghiên cứu, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ vào hoạt động kinh doanh, vận hành của Tập đoàn Vingroup và các công ty con. 

Sau sáp nhập, Công ty VinBigdata chấm dứt tồn tại.

Tiền thân của VinIT là Công ty Cổ phần Hạ tầng Truyền dẫn VINTNET, được thành lập từ tháng 8/2011, sau đó được đổi thành Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Thông tin và Hạ tầng Truyền dẫn VINITIS.

Doanh nghiệp này hiện hoạt động với tên gọi đầy đủ là Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Thông tin VinIT. Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty gồm: xử lý dữ liệu, phát triển hạ tầng viễn thông và cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin.

Trong khi đó, VinBigData được Tập đoàn Vingroup thành lập từ năm 2021, chuyên hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đặc biệt tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data). Công ty này được thành lập trên cơ sở tách một phần chức năng khoa học công nghệ của Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn thuộc VinTech.

Vốn điều lệ ban đầu của VinBigData là khoảng 471 tỷ đồng. Đến tháng 3/2024, vốn điều lệ của công ty đã được nâng lên khoảng 535 tỷ đồng, với Vingroup giữ 69,2% cổ phần

Trước khi ban hành quyết định sáp nhập mới, từ đầu năm tới nay, Vingroup cũng đã có nhiều bước tái cấu trúc mảng công nghệ trong hệ sinh thái của mình.

Tháng 5 năm nay, Vingroup cũng công bố đã hoàn tất việc nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Thông tin VinIT từ Công ty Cổ phần Vinhomes. 

Trước đó, hồi tháng 4, Vingroup bán 65% vốn Movian AI - công ty về trí tuệ nhân tạo - cho hãng chip Qualcomm. 

Còn tháng 1 năm nay, Vingroup đã thông qua việc thành lập Công ty Cổ phần Nghiên cứu Phát triển và Ứng dụng Người máy Đa năng VinMotion – công ty con với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Đây là doanh nghiệp chuyên về phát triển robot hình người đa năng, phục vụ các lĩnh vực sản xuất, logistics, dịch vụ và y tế.

VinIT bất ngờ được chuyển nhượng từ Vinhomes về Tập đoàn Vingroup

09:19, 19/05/2025

VinIT bất ngờ được chuyển nhượng từ Vinhomes về Tập đoàn Vingroup

“Sang tay” VinBrain, VinGroup mở liền hai công ty robot vốn 2.000 tỷ 

08:25, 12/01/2025

“Sang tay” VinBrain, VinGroup mở liền hai công ty robot vốn 2.000 tỷ 

Robot hóa, trí tuệ nhân tạo và nền tảng số: Các tác động tới thị trường việc làm ở Việt Nam

09:49, 24/06/2025

Robot hóa, trí tuệ nhân tạo và nền tảng số: Các tác động tới thị trường việc làm ở Việt Nam

Đọc thêm

Những tỷ phú mới phất lên từ cơn sốt AI năm 2025

Những tỷ phú mới phất lên từ cơn sốt AI năm 2025

Theo nhận định của hãng tin CNBC, sự bùng nổ của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành “cơn sốt tạo ra của cải lớn nhất trong lịch sử hiện đại”...

Ransomware gây thiệt hại hơn 10 triệu USD tại Việt Nam nửa đầu 2025

Ransomware gây thiệt hại hơn 10 triệu USD tại Việt Nam nửa đầu 2025

Trong 6 tháng đầu năm 2025, tại Việt Nam, các cuộc tấn công ransomware gây thiệt hại hơn 10 triệu USD, với hơn 3 Terabyte dữ liệu bị mã hóa, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2024…

Hơn 500 lãnh đạo công nghệ sắp hội tụ tại CIO Summit 2025

Hơn 500 lãnh đạo công nghệ sắp hội tụ tại CIO Summit 2025

Tại CIO Summit 2025, báo cáo độc quyền CIO Survey 2025 sẽ được công bố dựa trên khảo sát từ hơn 500 lãnh đạo công nghệ tập trung vào ba chủ đề chính…

Công ty tài sản số Singapore "tiến vào" Đà Nẵng

Công ty tài sản số Singapore "tiến vào" Đà Nẵng

Digital Treasures Center Pte Ltd (dtcpay), một trong những công ty công nghệ số hàng đầu thế giới tới từ Singapore, hiện đang đẩy mạng phát triển mảng stablecoin, cho biết sẽ đề xuất các dự án cụ thể để triển khai tại Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng trong thời gian tới…

Nếu không dùng chung hạ tầng viễn thông, ngân sách nhà nước sẽ tốn 2.100 tỷ đồng/năm

Nếu không dùng chung hạ tầng viễn thông, ngân sách nhà nước sẽ tốn 2.100 tỷ đồng/năm

Dự án “Xây dựng mạng cáp quang ngành Công an từ Trung ương đến cấp xã” với tổng chiều dài khoảng 120.000 km, tổng mức đầu tư khoảng 8.432 tỷ đồng được Bộ Công an đang triển khai, nếu không dùng chung công trình hạ tầng kỹ thuật, cơ sở viễn thông hiện có, ngân sách nhà nước sẽ “tốn” thêm 2.100 tỷ đồng/năm và kế hoạch xây tuyến cáp cũng không đảm bảo mục tiêu đặt ra…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

Multimedia

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Video

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Những nền kinh tế gia tiêu thụ nhiều dầu nhất thế giới

Kinh tế

2

Thủ tướng Slovakia mong muốn tiếp tục thúc đẩy, nâng quan hệ hợp tác với Việt Nam lên một tầm cao mới

Tiêu điểm

3

Blog chứng khoán: Tiền vẫn mạnh ở hàng penny, midcap

Chứng khoán

4

Kỳ tích nông thôn mới và khát vọng thịnh vượng

Đầu tư

5

Hà Nội hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDRP quý 3 đạt 8,85%

Đầu tư

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: