VinFast và Black Spade Acquisition Co hoàn tất hợp nhất kinh doanh

New York, ngày 14/08/2023 - VinFast Auto Pte. Ltd. (“VinFast”) và Black Spade Acquisition Co (NYSE: BSAQ) (“Black Spade”) công bố hoàn tất giao dịch hợp nhất kinh doanh đã được thông báo trước đó. Công ty niêm yết sau sáp nhập có tên là VinFast Auto Ltd. Cổ phiếu và chứng quyền của công ty này sẽ bắt đầu giao dịch trên sàn chứng khoán Nasdaq Stock Market LLC. (“Nasdaq”) từ ngày 15/08/2023, với các mã niêm yết lần lượt là “VFS” và “VFSWW”.

Thông báo về việc hoàn thành hợp nhất kinh doanh được đưa ra sau khi các cổ đông của Black Spade bỏ phiếu chấp thuận giao dịch vào ngày 10/8/2023.

Sau hợp nhất, Black Spade trở thành công ty con thuộc sở hữu của VinFast Auto Ltd., và được dự kiến sẽ rút niêm yết khỏi sàn giao dịch NYSE American LLC.

Chia sẻ về cột mốc trở thành công ty niêm yết thông qua hợp nhất kinh doanh cùng Black Spade, bà Lê Thị Thu Thủy, Tổng giám đốc VinFast Auto Pte. Ltd. cho biết: “Trở thành công ty niêm yết tại Mỹ là cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển toàn cầu của VinFast. Đây không chỉ đơn thuần là những giao dịch trên thị trường chứng khoán, mà còn ghi nhận niềm tin mạnh mẽ vào tầm nhìn và tiềm năng của chúng tôi, cũng như thực hiện cam kết của chúng tôi là làm cho các phương tiện điện thông minh, an toàn và thân thiện với môi trường trở nên dễ tiếp cận hơn với mọi người. Tôi ghi nhận sự cộng tác tuyệt vời của Black Spade, cùng các cộng sự quan trọng của VinFast, cho một chặng đường cùng nhau bứt phá mọi giới hạn, cũng như tiếp tục hướng về một tương lai xanh cho chúng ta và các thế hệ mai sau.”

Ông Dennis Tam, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Black Spade Acquisition Co, chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng thông báo về việc hoàn tất giao dịch hợp nhất kinh doanh với VinFast, một công ty có tốc độ phát triển và khả năng mở rộng quy mô vượt bậc trong ngành xe điện. VinFast đã phát triển thành công dải xe điện thông minh, an toàn và thân thiện với môi trường. Chúng tôi tin rằng VinFast sẽ giữ vững cam kết mang đến các sản phẩm chất lượng cao cùng với dịch vụ hậu mãi vượt trội. Việc niêm yết trên Nasdaq sẽ hỗ trợ chiến lược toàn cầu của VinFast thông qua cơ hội tiếp cận thị trường vốn lớn. Cùng chia sẻ mục tiêu về việc kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn thông qua sáng tạo đổi mới, chúng tôi kỳ vọng sự hợp tác với VinFast sẽ đưa di chuyển bền vững đến những tầm cao mới.”

Thông tin bổ sung về việc hợp nhất kinh doanh , bao gồm bản sao về kết quả chấp thuật hợp nhất, sẽ được cung cấp trong Báo cáo Hiên tại theo mẫu 8-K, do BSAQ nộp cho Ủy ban Chứng khoán Mỹ ("SEC") ngày12/05/2023 tại www.sec.gov.

Thông tin chi tiết về giao dịch cũng sẽ được mô tả trong bản tuyên bố ủy quyền của BSAQ và bản cáo bạch của VinFast liên quan đến việc hợp nhất kinh doanh, được nộp cho Ủy ban Chứng khoán Mỹ lần đầu tiên vào ngày 15/6/2023.