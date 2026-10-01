Vinhomes Royal Island: Không gian sống nhẹ nhõm giữa thiên nhiên

Giữa tâm điểm giao thoa của ba dòng sông, Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng) mở ra không gian sống biệt lập trên đảo đô thị sinh thái 877 ha, nơi thiên nhiên nguyên bản kết hợp cùng hệ tiện ích All-in-One đẳng cấp.

Từ giáo dục, y tế, mua sắm đến thể thao, vui chơi, nghỉ dưỡng, mọi nhu cầu của gia đình được kết nối trong cùng một không gian sống, để mỗi ngày trôi qua đều nhẹ nhõm hơn, riêng tư hơn và giàu trải nghiệm hơn.

TRẢI NGHIỆM RIÊNG TƯ TRÊN ĐẢO SINH THÁI, TIỆN NGHI VỚI HỆ TIỆN ÍCH ĐỦ ĐẦY

Trong nhịp sống đô thị ngày càng nhanh, giá trị của một nơi an cư không còn nằm ở diện tích ngôi nhà, mà còn ở chất lượng không gian sống bao quanh. Với Vinhomes Royal Island, lợi thế ấy bắt đầu từ vị thế độc bản của một đảo đô thị sinh thái 877 ha giữa trung tâm thành phố cảng, được bao bọc bởi ba dòng sông tự nhiên.

Không gian sông nước nguyên bản cùng hệ thống mảng xanh rộng lớn tạo nền tảng cho phong cách sống gần thiên nhiên, riêng tư và biệt lập với phố thị. Sau một ngày làm việc căng thẳng, cư dân có thể trở về một nơi đủ tách biệt để nghỉ ngơi, vận động, tái tạo năng lượng mà vẫn sở hữu đầy đủ tiện nghi của một đô thị hiện đại. Đây cũng là nền tảng của phong cách sống wellnes tại Vinhomes Royal Island.

Sự khác biệt của chuẩn sống wellness cao cấp trên đảo Vũ Yên không dừng ở sự riêng tư. Giá trị còn nằm ở khả năng đáp ứng những nhu cầu thường nhật mà không khiến cư dân phải rời khỏi “vùng sống” của mình.

Tại Vinhomes Royal Island, Vincom Mega Mall đã vận hành, quy tụ hàng trăm thương hiệu mua sắm, ẩm thực và giải trí. Từ những nhu cầu thiết yếu đến những cuộc gặp gỡ, dùng bữa hay mua sắm cuối tuần, gia đình có thể kết hợp nhiều trải nghiệm trong cùng một điểm đến.

Vincom Mega Mall quy tụ hàng trăm thương hiệu mua sắm, ẩm thực và giải trí, đáp ứng đa dạng nhu cầu ngay trong đại đô thị.

Ngay tại trung tâm thương mại, Phòng khám đa khoa quốc tế Vinmec đã vận hành với hệ thống trang thiết bị hiện đại và đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm. Với các gia đình có trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc những người đặt sức khỏe lên hàng đầu, sự hiện diện của dịch vụ y tế ngay tại nơi ở tạo thêm một lớp an tâm trong cuộc sống thường ngày.

Với nhu cầu giáo dục, quy hoạch hệ thống 20 trường học, gồm Vinschool, trường quốc tế và dân lập tạo thêm lựa chọn cho các gia đình, đồng thời đưa hành trình học tập của trẻ vào cấu trúc phát triển dài hạn của đô thị.

Giá trị này càng rõ nét với các gia đình đa thế hệ. Khi cha mẹ, con cái và ông bà cùng sống trong một đô thị, khả năng tiếp cận giáo dục, y tế, vui chơi hay chăm sóc sức khỏe ngay gần nhà giúp mỗi thế hệ có thể theo đuổi nhịp sống riêng, trong khi vẫn dễ dàng kết nối với nhau.

MỖI NGÀY ĐỀU CÓ MỘT CÁCH ĐỂ TẬN HƯỞNG

Nếu các tiện ích thiết yếu giúp cuộc sống được thu xếp nhẹ nhàng hơn, hệ thống không gian xanh và trải nghiệm lại tạo nên “phần thưởng” của đời sống thượng lưu.

Vinhomes Royal Island sở hữu 31 công viên nội khu với tổng diện tích mảng xanh lên đến gần 18 ha. Mỗi không gian được định hướng theo những nhu cầu khác nhau, từ vận động, thư giãn đến vui chơi cùng gia đình.

Regal Sports dành 70% diện tích cho thể thao, trong khi Regal Future tập trung phần lớn diện tích cho trẻ em và gia đình. Những không gian này giúp cư dân dễ dàng đưa vận động và thời gian bên người thân vào lịch sinh hoạt hằng ngày, thay vì phải di chuyển xa để tìm một điểm đến phù hợp.

Hệ thống 31 công viên nội khu với tổng diện tích gần 18 ha tạo nên mạng lưới không gian xanh cho vận động, thư giãn và gắn kết gia đình.

Với những trải nghiệm chuyên biệt, sân Vinpearl Golf 36 hố rộng 160 ha và Học viện Cưỡi ngựa Hoàng gia rộng 30 ha đã vận hành, mang đến lựa chọn thể thao đẳng cấp ngay trên đảo. Bến du thuyền Royal Marina rộng 10 ha quy mô top đầu miền Bắc tiếp tục bổ sung trải nghiệm nghỉ dưỡng gắn với sông nước cho cư dân.

Trong khi đó, VinWonders Vũ Yên rộng 20 ha đã vận hành, mở ra thế giới vui chơi, công viên nước và khám phá dành cho cả gia đình. Khi điểm đến giải trí nằm ngay trong đô thị, một ngày cuối tuần có thể được bắt đầu bằng hoạt động vui chơi, tiếp nối bằng bữa ăn, mua sắm hoặc thư giãn mà không cần dành nhiều thời gian cho việc di chuyển.

VinWonders Vũ Yên rộng 20 ha mang đến chuỗi trải nghiệm vui chơi, giải trí cho nhiều thế hệ ngay trong không gian sống.

Điểm khác biệt của Vinhomes Royal Island nằm ở sự cộng hưởng giữa thiên nhiên sông nước, không gian biệt lập và hệ tiện ích All-in-One đẳng cấp. Một bên là lợi thế sinh thái hiếm có của đảo đô thị 877 ha giữa trung tâm thành phố; một bên là hệ sinh thái dịch vụ cao cấp được tổ chức để phục vụ những nhu cầu quan trọng nhất của đời sống.

Khi trường học, y tế, mua sắm, thể thao, vui chơi và nghỉ dưỡng cùng hiện diện trong một đô thị, thời gian di chuyển được rút ngắn để nhường chỗ cho những giá trị lớn hơn: một buổi sáng thong thả, một vòng golf, vài giờ vui chơi cùng con, một cuộc hẹn với cha mẹ, bạn bè hay đơn giản là khoảng lặng riêng bên sông nước. Với những gia đình tìm kiếm một nơi an cư biệt lập nhưng không tách rời tiện nghi, Vinhomes Royal Island chính là một câu trả lời hoàn hảo.