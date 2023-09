Vợ Phó chủ tịch BCG đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu

Nguyễn Xuân Lan thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (mã BCG-HOSE).

Theo đó, bà Nguyễn Xuân Lan, vợ ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc BCG đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu BCG nhằm thu xếp tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 7/9 đến ngày 6/10, theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận - trong khi đó, ông Thanh Hùng hiện đang nắm giữ gần 6,7 triệu cổ phiếu BCG, tỷ lệ 1,26%.

Nếu giao dịch thành công, Xuân Lan sẽ giảm sở hữu tại BCG từ triệu cổ phiếu, tỷ lệ % xuống còn 3,04 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,57%.

Trước đó, ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc vừa mới bán thành công 4 triệu cổ phiếu BCG theo phương thức thỏa thuận từ ngày 1-8/8. Sau giao dịch, ông Minh Tuấn còn nắm giữ hơn 6,12 triệu cổ phiếu BCG, chiếm tỷ lệ 1,1%.

Trên thị trường, tạm chốt phiên giao dịch sáng ngày 5/9, giá cổ phiếu BCG tăng 1,28% đạt 11.950 đồng/CP và tạm tính với mức thị giá này, bà Xuân Lan sẽ thu về gần 24 tỷ đồng từ việc bán cổ phiếu BCG.

Vừa qua, HOSE vừa thông báo nhắc nhở 18 công ty chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2023 - trong đó có BCG. Liên quan đến việc chậm nộp BCTC bán niên 2023, BCG cho biết, hiện công ty có 44 công ty con và nhiều công ty liên kết hoạt động trên toàn quốc, do đó việc tổng hợp số liệu từ các công ty con trực thuộc và các công ty liên kết mất rất nhiều thời gian, làm kéo dài công tác soát xét. Do công tác xoát sét cho khối lượng lớn cần rất nhiều thòi gian, vì vậy việc lập và công bố Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2023 đã được soát xét không kịp hoàn thành theo đúng thời hạn quy định.

Về hoạt động kinh doanh, kết thúc quý 2/2023, Bamboo Capital ghi nhận doanh thu 1.114,4 tỷ đồng, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm ngoái (881 tỷ) và lợi nhuận sau thuế đạt 160,7 tỷ đồng, giảm 54,7% so với cùng kỳ (354,7 tỷ). BCG cho biết lợi nhuạn giảm gần 55% là do doanh thu tài chính giảm vì các yếu tố thị trường chưa thuận lợi để thực hiện các dự án M&A trong khi phần lớn doanh thu quý 2/2022 đến từ các hoạt động này.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Bamboo Capital ghi nhận doanh thu đạt 1.815,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 169,5 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2023, Tập đoàn Bamboo Capital đã hoàn thành lần lượt 26,2% kế hoạch doanh thu và 26,1% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã trình tại Đại hội đồng cổ đông 2023.