Vốn ngoại đẩy VNM chóng mặt, loạt blue-chips đảo chiều kéo VN-Index tăng mạnh

VN-Index gần như tăng dựng đứng trong khoảng 30 phút cuối phiên chiều nay nhờ sức mạnh vượt trội của nhiều cổ phiếu lớn đảo chiều dữ dội. Loạt VNM, GAS, BID tăng cực tốt đã chiếm tới một phần ba mức điểm tăng của chỉ số.

VNM là cổ phiếu đáng chú ý nhất phiên chiều đặc biệt ở những phút cuối. Nguồn tiền từ tài khoản ngoại đổ xô vào mua cổ phiếu này đã tạo lực cầu đột biến. Chỉ trong khoảng 30 phút giá VNM tăng vọt 2,15%.

Giá tăng 0,81% trong buổi sáng, VNM chưa phải là trụ đáng chú ý của VN-Index. Chiều nay giá cũng chỉ đi ngang kéo dài, nhưng khi vốn ngoài đổ vào, tình thế thay đổi rất nhanh. VNM tăng chung cuộc 2,85% so với tham chiếu, vượt qua cả GAS về mức độ ảnh hưởng tới chỉ số. Buổi sáng VNM cũng mới chỉ được mua ròng khoảng 48 tỷ đồng, chiều nay tăng vọt lên gần 162 tỷ. Tính chung khối ngoại mua xấp xỉ một nửa tổng thanh khoản của mã này trong ngày.

BID cũng là cổ phiếu gây bất ngờ, dù vốn ngoại lại bán ròng tại mã này. Đột biến của BID xuất hiện trễ hơn VNM khoảng 10 phút, nhưng tăng cũng dữ dội tới 2,46%. Chốt phiên BID trên tham chiếu 2,73%, trở thành trụ mạnh nhất của VN-Index.

VNM và BID chỉ là hai thay đổi nổi bật của phiên chiều, còn gần như tất cả các cổ phiếu trong nhóm VN30 đều rất mạnh. Cuối phiên sáng, VN30 mới có 8 mã tăng/21 mã giảm, chiều nay đảo ngược với 22 mã tăng/7 mã giảm. So với giá cuối phiên sáng, duy nhất SAB, BVH và MWG là tụt giá, còn lại đều lên cao hơn.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán đảo chiều ấn tượng nhất: SSI tăng so với giá cuối phiên sáng tới 3,89% và đóng cửa trên tham chiếu 2,83%. VCI tăng 5,22%, chốt tăng 6,69% so với tham chiếu. VND tăng thêm 3,41%, đảo chiều từ giảm thành tăng 2,48%. HCM tăng 3,83%, chốt tăng 2,89%. Trong nhóm ngân hàng blue-chips, STB, HDB cũng tăng so với phiên sáng hơn 2%. Cả nhóm ngân hàng chỉ còn 4/27 mã đóng cửa dưới tham chiếu, 5 mã đứng im, còn lại đều tăng.

VN-Index tăng dốc đứng những phút cuối phiên.

Độ rộng của VN-Index cũng thay đổi chóng mặt trong ít phút cuối. Cho đến trước 2h chiều thì số lượng mã giảm giá vẫn nhiều hơn số tăng (205 mã tăng/236 mã giảm), nhưng đà kéo của loạt blue-chips “lôi” chỉ số lên cao đã kích thích dòng tiền mua vào ở những mã còn lại. Kết phiên VN-Index có tới 308 mã tăng/140 mã giảm. Trong số tăng, 112 mã tăng từ 2% trở lên và 72 mã khác tăng trong biên độ 1%-2%.

Điều khá bất ngờ là thanh khoản phiên chiều không cao, hai sàn chỉ giao dịch thêm 6.358 tỷ đồng, thấp hơn phiên sáng 21%. Riêng HoSE giảm giao dịch 16%, đạt gần 5.715 tỷ đồng. Thanh khoản kém hơn, giá tăng mạnh hơn tức là áp lực bán đã suy yếu.

Tuy nhiên cũng nên lưu ý nhịp tăng tốt nhất buổi chiều – thậm chí là trong cả phiên – chỉ xuất hiện ít phút cuối cùng. Sự dẫn dắt nổi bật của VNM, BID, GAS góp công lớn về điểm số. Nếu nhìn theo thời gian thì phần lớn các cổ phiếu khác – ngay cả trong rổ VN30 – cũng tăng trễ hơn một nhịp thậm chí là 5-10 phút. Vì vậy nhịp đảo chiều mạnh cuối phiên khá chớp nhoáng và cần quan sát thêm.

Điểm tích cực là thanh khoản chung không cao, nhưng nhiều cổ phiếu vẫn đang là tâm điểm của dòng tiền. HoSE có 17 cổ phiếu thanh khoản từ 200 tỷ đồng trở lên hôm nay thì chỉ có 3 mã giảm giá, còn lại là tăng, đồng thời 9 mã trong số này tăng từ 2% trở lên. Đó là biên độ giá tăng mạnh nhờ dòng tiền có lực.

Khối ngoại mua đẩy giá VNM rất mạnh hôm nay nhưng đó cũng chỉ là giao dịch cá biệt. Ngoài VNM, 3 mã duy nhất được mua ròng đáng kể còn lại là DXG (28 tỷ), MSN (27,5 tỷ) và GMD (18,8 tỷ). Phía bán có tới chục mã bị rút ròng trên 20 tỷ đồng và tổng thể khối ngoại vẫn bán ròng 75 tỷ ở HoSE.