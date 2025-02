Vốn ngoại xả đột biến ngàn tỷ, dòng tiền trong nước “cân” tốt

Thị trường tiếp tục chao đảo trong phiên chiều nay, một phần vì khối ngoại vẫn xả hàng rất lớn. Tuy nhiên dòng tiền trong nước vẫn vào mạnh mẽ và hấp thụ khá tốt, thậm chí gần sát giờ ATC chỉ số VN-Index còn hồi chạm tới tham chiếu. Khả năng cân bằng cung cầu vẫn là yếu tố then chốt giúp chỉ số trụ vững trên mốc 1300 điểm.

VN-Index đóng cửa bị ép nhẹ xuống mức 1305,36 điểm, giảm 2,41 điểm tương đương -0,19%. Biên độ điều chỉnh này là khá nhẹ và tổng biên độ dao động hôm nay ở chỉ số cũng chỉ 8 điểm so với gần 11,5 điểm hôm qua. Độ rộng sàn HoSE cuối ngày vẫn khá cân bằng với 193 mã tăng/265 mã giảm, so với thời điểm chốt phiên sáng là có cải thiện.

Điểm nhấn trong phiên hôm nay là nhà đầu tư nước ngoài bán ròng đột biến. Tổng 3 sàn bao gồm cả thỏa thuận, khối này rút ròng gần 1.072 tỷ đồng và riêng sàn HoSE bán ròng 985,7 tỷ đồng.

Các cổ phiếu trong rổ VN30 chịu sức ép rất lớn. Khối này xả tổng cộng 1.744 tỷ đồng giá trị cổ phiếu trong rổ này, tương đương chiếm 24%. Mức bán ròng đạt 592,4 tỷ đồng. Các cổ phiếu chịu sức ép lớn nhất là HPG -115,9 tỷ, TPB -102,1 tỷ, VHM -99,4 tỷ, MSN -78,5 tỷ, VCB -60,6 tỷ, SSI -54,4 tỷ, MWG -51,9 tỷ.

Sức ép này có ảnh hưởng nhất định đến giá cổ phiếu, VN30-Index là chỉ số kém nhất sàn HoSE hôm nay, đóng cửa giảm 0,53% với 7 mã tăng/18 mã giảm. Khá may mắn cho VN-Index là trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất, chỉ có HPG giảm 1,58% là đáng kể. VCB ảnh hưởng tới chỉ số này chủ yếu do vốn hóa quá lớn, còn mức giảm giá chỉ 0,74%. Ngược lại, VN30-Index bị tác động mạnh hơn từ HPG, đồng thời LPB giảm 1,63%, MSN giảm 1,02%, BVH giảm 2,08% cũng ảnh hưởng nặng nề hơn nhiều so với VN-Index.

Ngoài các cổ phiếu trong rổ VN30, khối ngoại bán ròng không nhiều ở nhóm còn lại. Một số mã nổi bật là HCM -59,4 tỷ, GMD -45,9 tỷ, FRT -37,7 tỷ. KDH -31,3 tỷ, DGC -27,5 tỷ, VND -25,9 tỷ. Dòng tiền nội cân giá khá tốt ở các cổ phiếu bị khối ngoại xả, thậm chí như DGC, KDH tăng hoặc tham chiếu. Ngay với nhóm VN30, nhiều mã cũng chỉ giảm nhẹ và có độ phục hồi tốt so với đáy thấp nhất ngày.

Các cổ phiếu thu hút dòng tiền tốt nhất thị trường hôm nay vẫn rất nhiều mã xanh.

Tổng quan thị trường thì số cổ phiếu chốt giá đỏ trội hơn số xanh. Tuy nhiên về dòng tiền thì sự phân bổ khá cân bằng. Trong 265 mã đỏ có 70 mã giảm quá 1% và tập trung 19% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Trong 193 mã xanh có 69 mã tăng hơn 1%, tập trung 16,4%. Trong bối cảnh sức ép tâm lý từ nhịp điều chỉnh mạnh của chứng khoán thế giới và tâm lý ngại rủi ro trong vùng đỉnh 1300 điểm, thị trường điều chỉnh rung lắc là bình thường. Điểm sáng chính là khả năng đi ngược dòng của nhiều cổ phiếu và thị trường vẫn có độ phân hóa nhất định.

Nhiều mã phiên này thậm chí còn rất mạnh khi tăng giá khỏe và thu hút dòng tiền lớn. DXG tăng 2,19% thanh khoản 365,5 tỷ; NKG tăng 2,91% với 281,5 tỷ; CII tăng 2,54% với 264,5 tỷ; NVL tăng 4,95% với 216,7 tỷ; GVR tăng 2,14% với 214,7 tỷ; VRE tăng 1,16% với 188,6 tỷ; EIB tăng 2,4% với 180,6 tỷ… Những cổ phiếu thanh khoản vài chục tỷ và giá tăng trên 2% cũng khá nhiều như LBM, TLH, GEE, VTP, NLG, IDI, SKG, ASM, PAC…

Ngoài ra trong một phiên bị xả như hôm nay, năng lực hấp thụ lượng hàng bán ra và sức mạnh của dòng tiền được nhìn từ khả năng kéo giá phục hồi cũng như thanh khoản tổng thể. Dù số giảm giá nhiều hơn nhưng thống kê cũng cho thấy gần 40% số cổ phiếu đã hồi lại ít nhất 1% so với giá thấp nhất ngày. Chỉ còn khoảng 14% số cổ phiếu phải đóng cửa giá thấp nhất trong vùng đỏ.

Diễn biến rung lắc biên độ rộng hôm nay cũng tiếp tục lôi kéo thanh khoản khá ấn tượng. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn đạt 17.928 tỷ đồng, giảm nhẹ 5,5% so với hôm qua. Như vậy mức giao dịch bình quân của tuần này đã lên mức 18.517 tỷ đồng/ngày, tiếp tục thiết lập ngưỡng cao mới. So với trung bình giao dịch của nhịp tăng suốt từ giữa tháng 1 vừa qua tới tuần trước, thanh khoản trung bình tuần này đã tăng hơn 49%.