Càng rung lắc thanh khoản càng cao, VN-Index vẫn trụ vững trên mốc 1300 điểm

Diễn biến giảm mạnh trên thị trường chứng khoán thế giới đêm qua và một số thị trường châu Á sáng nay đã tác động mạnh đến tinh thần của nhà đầu tư trong nước. Một đợt bán khá mạnh xuất hiện, tiếp tục đè VN-Index xuống sát mốc 1300 điểm. Tuy nhiên dòng tiền bắt đáy một lần nữa nâng đỡ ấn tượng.

VN-Index giảm chạm đáy lúc 10h35 còn 1300,66 điểm, giảm hơn 7 điểm (-0,55%). Độ rộng chỉ còn 125 mã tăng/293 mã giảm. Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn lao dốc đã tác động mạnh như FPT giảm sâu nhất -1,63%, HPG giảm 1,76%, MSN giảm 1,32%, MWG giảm 1,37%... VN30-Index tại đáy giảm 0,92%, xác nhận sức ép từ nhóm blue-chips.

Hiện tượng rung lắc đã xuất hiện từ hôm qua với biên độ khá mạnh sau đó phục hồi. Hôm nay nếu không có ảnh hưởng từ thế giới, thị trường đã có thể diễn biến tích cực hơn. Dù vậy cơ hội để thúc đẩy dao động tâm lý cũng là điều kiện để kiểm tra áp lực cung cầu. Các nhà đầu tư đang do dự bất an sẽ phải bán ra.

Thanh khoản sàn HoSE sáng nay đã tăng vọt 17% so với sáng hôm qua lên mức 8.966 tỷ đồng. Tính cả HNX, giá trị khớp lệnh hai sàn tăng 12% đạt trên 9.590 tỷ đồng, cao nhất 3 phiên sáng gần đây.

Thanh khoản gia tăng cùng chiều với đà phục hồi nửa sau của phiên sáng. VN-Index được nhiều blue-chips hồi giá kéo dần lên, chốt phiên chỉ còn giảm 2,63 điểm (-0,2%) so với tham chiếu. Các blue-chips vẫn nằm trong nhóm khiến chỉ số mất điểm nhiều nhất, nhưng mức giảm đã nhỏ lại: FPT giảm 1,27%, HPG giảm 1,23%, CTG giảm 0,6%, VCB giảm 0,32%, LPB giảm 1,77%, MSN giảm 1,02%...

Thống kê cho thấy toàn bộ 30 cổ phiếu trong rổ blue-chips đã phục hồi giá so với mức thấp nhất của phiên. GAS, GVR, SSI, VRE, PLX, STB là những mã chốt vượt tham chiếu thành công. VN30-Index hiện cũng chỉ còn giảm 0,64%, chủ yếu dưới tác động của nhóm cổ phiếu ngân hàng. Toàn bộ cổ phiếu ngân hàng trong rổ chỉ sót lại STB tăng nhẹ 0,13%, còn lại là đỏ.

Độ rộng VN-Index cuối phiên sáng đã cho thấy sự cải thiện nhất định với 161 mã tăng/274 mã giảm. So với thời điểm thấp nhất, độ rộng cho thấy không nhiều cổ phiếu đảo chiều đủ để đổi màu giá. Tuy vậy rất nhiều mã hồi tích cực so với giá thấp nhất. Thống kê cho thấy hơn 25% số cổ phiếu trong VN-Index đã hồi giá trên 1% so với đáy.

Ngoài ra, nhóm giảm mạnh không nhiều. Trong 274 mã đỏ chỉ có 54 mã giảm hơn 1% tập trung 18,4% giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Tỷ trọng này cao một phần là do có mặt HPG thanh khoản 416,4 tỷ đồng, FPT với 302,8 tỷ, MSN với 169 tỷ, MWG với 133,8 tỷ và HDB với 126,6 tỷ. Nếu trừ giao dịch của các blue-chips này, nhóm giảm mạnh còn lại chiếm chưa tới 6% giao dịch sàn. CTD, GMD, PHR, FCN, FRT, REE, PC1 là các cổ phiếu giảm tương đối mạnh với thanh khoản trên 20 tỷ đồng.

Như vậy “chất lượng” của nhóm giảm giá không phải là cao, phần lớn chỉ điều chỉnh nhẹ. Điều này có được là nhờ dòng tiền bắt đáy đã nâng giá lên. Tuy lực cầu này chưa đủ để kéo toàn bộ cổ phiếu hồi vượt tham chiếu nhưng chiến lược bắt đáy thực tế là chọn giá tốt nhất.

Phía tăng giá hôm nay thậm chí có nhiều nét tích cực hơn. Đầu tiên là số lượng, dù chỉ có 161 mã xanh nhưng 64 mã vẫn tăng hơn 1%, còn nhiều hơn số mã giảm mạnh. Thứ hai là thanh khoản ở nhóm tăng này chiếm 27,5% tổng giao dịch sàn HoSE, cũng cao hơn nhóm giảm. Loạt cổ phiếu thu hút dòng tiền xuất sắc là SSI tăng 1,34% với 753,8 tỷ; NVL tăng 4,95% với 158,9 tỷ; VNM tăng 1,13% với 155,9 tỷ; GVR tăng 2,45% với 237,3 tỷ; PVD tăng 1,63% với 135,9 tỷ; VRE tăng 2,03% với 131,2 tỷ; CII tăng 1,81% với 120,7 tỷ; NLG tăng 4,51% với 117,5 tỷ…

Nhà đầu tư nước ngoài là điểm trừ khi bán ròng đột biến 562 tỷ đồng trên HoSE, cao nhất 19 phiên sáng. Không có cổ phiếu nào đột biến, nhưng khối này bán ở diện rộng. TPB -56 tỷ, MSN -55,9 tỷ, FPT -41,3 tỷ, VHM -35,9 tỷ, HPG -32,7 tỷ, DGC -31,1 tỷ là những mã lớn nhất. Phía mua ròng có VNM +35,2 tỷ, VPB +21,3 tỷ, NLG +21 tỷ. Tính riêng cổ phiếu trong rổ VN30 đang bị bán ròng 235,3 tỷ đồng.