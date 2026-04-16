VPBankS chi gần 40 tỷ làm cổ đông lớn của KBC

VPX đã mua 1,15 triệu cổ phiếu KBC vào ngày 13/4. Qua đó, nâng sở hữu từ 46,35 triệu cổ phiếu, chiếm 4,922% lên 47,5 triệu cổ phiếu, chiếm 5,044% và trở thành cổ đông lớn KBC.

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (mã VPX-HOSE) công bố về việc VPBankS trở thành cổ đông lớn của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã KBC-HOSE)

Theo đó, VPX đã mua 1,15 triệu cổ phiếu KBC vào ngày 13/4. Qua đó, nâng sở hữu từ 46,35 triệu cổ phiếu, chiếm 4,922% lên 47,5 triệu cổ phiếu, chiếm 5,044% và trở thành cổ đông lớn KBC.

Chốt phiên giao dịch ngày 13/4, giá cổ phiếu KBC đóng cửa ở mốc 34.000 đồng/cổ phiếu. Ước tính, VPX dự chi 39 tỷ để sở hữu số cổ phiếu trên.

Đáng chú ý là trong báo cáo phân tích về KBC, VPX đã có khuyến nghị mua đối với cổ phiếu KBC với giá mục tiêu 39.400 đồng/cổ phiếu cho 12 tháng tới và cho rằng KBC đã sẵn sàng cho chu kỳ tăng trưởng bền vững hơn.

Trong báo cáo, VPX đưa ra 4 luận điểm đầu tư về KBC. Một là, Doanh số ký bán phục hồi mạnh mẽ, đảm bảo triển vọng cho năm 2026. Sau một quý 2/25 trầm lắng do các bất định liên quan đến thuế quan, hoạt động thu hút đầu tư của KBC đã khởi sắc mạnh từ đầu quý 3/25. Tính đến cuối năm 2025, backlog ký cho năm 2026 đạt 148ha. Trong bối cảnh rủi ro thuế quan dần hạ nhiệt cùng các chính sách hỗ trợ thu hút FDI từ Chính phủ, VPBankS kỳ vọng hoạt động thu hút đầu tư vào KCN sẽ tiếp tục đà phục hồi trong năm 2026 - 27. Qua đó VPBankS dự phóng diện tích đất KCN bàn giao lần lượt đạt 153ha và 176ha trong năm 2026 - 27 (so với năm 2025 là 122.7ha).

Hai là, Quỹ đất được mở rộng đáng kể sau giai đoạn khan hiếm. Trong nửa đầu năm 2025, KBC đã nhận được chấp thuận chủ trương đầu tư sáu dự án KCN với tổng diện tích cho thuê ước tính khoảng 1,649ha. Hiện tại, doanh nghiệp đang đẩy nhanh triển khai 5 dự án trọng điểm gồm: Tràng Duệ 3 (Hải Phòng), Quế Võ mở rộng 2 (Bắc Ninh) và Kim Thành 2 (Hải Dương), Phú Bình (Thái Nguyên) và Lộc Giang (Long An) với tiến độ đền bù GPMB hiện đã đạt mức tương đối cao. VPBankS kỳ vọng các dự án này sẽ bắt đầu bàn giao đất trong giai đoạn 2026 – 27, qua đó mở rộng mạnh mẽ quỹ đất KCN của KBC lên thêm khoảng 1,170ha.

Ba là, Khu đô thị Tràng Cát đã hoàn thiện pháp lý, sẵn sàng bàn giao. Dự án Khu đô thị Tràng Cát đã hoàn tất nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất và đã có sổ đỏ trong năm 2025. Với việc thủ tục pháp lý đã đầy đủ, đất tại dự án đã giải phóng mặt bằng được hơn 100ha, cùng với việc công ty đã và đang đàm phán với các bên mua, VPBankS kỳ vọng công ty sẽ bắt đầu chuyển nhượng một phần dự án từ cuối năm 2026. VPBankS dự phóng công ty sẽ bàn giao 10ha đất mỗi năm tại dự án này trong giai đoạn 2026 - 27, qua đó thúc đẩy doanh thu, lợi nhuận mảng BĐS dân cư tăng mạnh.

Cuối cùng là, danh mục dự án BĐS nhà ở tiếp tục được mở rộng. Bên cạnh dự án trọng điểm Khu đô thị Tràng Cát, công ty cũng đang triển khai dự án Central Point Hải Phòng – tọa lạc tại vị trí chiến lược đối diện trung tâm hành chính mới của Hải Phòng – và dự án Khu đô thị & sân golf Khoái Châu mang thương hiệu Trump.

Qua đó, VPBankS kỳ vọng các dự án này sẽ bắt đầu đóng góp doan h thu mảng BĐS từ năm 2028 trở đi. Tuy nhiên, với quan điểm thận trọng, VPBankS chưa đưa định giá DCF của dự án Khu đô thị & sân golf Khoái Châu vào mô hình định giá hiện tại.

Tuy nhiên, VPX cũng đưa 2 nhận định rủi ro đầu tư đối với KBC là Tổng thống Trump có thể công bố các mức thuế áp lên từng ngành, qua đó ảnh hưởng đến tâm lý của các khách thuê trong ngành và có thể ảnh hưởng

đến khả năng cạnh tranh thu hút FDI của Việt Nam nếu như mức thuế áp lên từng quốc gia là khác nhau. Điều này sẽ ảnh hưởng đến triển vọng thu hút đầu tư vào KCN của công ty trong giai đoạn 2026 - 27 và tiến độ bán dự án Khu đô thị Tràng Cát có thể chậm hơn kỳ vọng, làm giảm tiềm lực tài chính và triển vọng tăng trưởng năm 2026.