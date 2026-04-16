Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

VPBankS chi gần 40 tỷ làm cổ đông lớn của KBC

Hà Anh

16/04/2026, 08:19

VPX đã mua 1,15 triệu cổ phiếu KBC vào ngày 13/4. Qua đó, nâng sở hữu từ 46,35 triệu cổ phiếu, chiếm 4,922% lên 47,5 triệu cổ phiếu, chiếm 5,044% và trở thành cổ đông lớn KBC.

Sơ đồ giá cổ phiếu KBC trên TradingView.

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (mã VPX-HOSE) công bố về việc VPBankS trở thành cổ đông lớn của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã KBC-HOSE)

Theo đó, VPX đã mua 1,15 triệu cổ phiếu KBC vào ngày 13/4. Qua đó, nâng sở hữu từ 46,35 triệu cổ phiếu, chiếm 4,922% lên 47,5 triệu cổ phiếu, chiếm 5,044% và trở thành cổ đông lớn KBC.

Chốt phiên giao dịch ngày 13/4, giá cổ phiếu KBC đóng cửa ở mốc 34.000 đồng/cổ phiếu. Ước tính, VPX dự chi 39 tỷ để sở hữu số cổ phiếu trên.

Đáng chú ý là trong báo cáo phân tích về KBC, VPX đã có khuyến nghị mua đối với cổ phiếu KBC với giá mục tiêu 39.400 đồng/cổ phiếu cho 12 tháng tới và cho rằng KBC đã sẵn sàng cho chu kỳ tăng trưởng bền vững hơn.

Trong báo cáo, VPX đưa ra 4 luận điểm đầu tư về KBC. Một là, Doanh số ký bán phục hồi mạnh mẽ, đảm bảo triển vọng cho năm 2026. Sau một quý 2/25 trầm lắng do các bất định liên quan đến thuế quan, hoạt động thu hút đầu tư của KBC đã khởi sắc mạnh từ đầu quý 3/25. Tính đến cuối năm 2025, backlog ký cho năm 2026 đạt 148ha. Trong bối cảnh rủi ro thuế quan dần hạ nhiệt cùng các chính sách hỗ trợ thu hút FDI từ Chính phủ, VPBankS kỳ vọng hoạt động thu hút đầu tư vào KCN sẽ tiếp tục đà phục hồi trong năm 2026 - 27. Qua đó VPBankS dự phóng diện tích đất KCN bàn giao lần lượt đạt 153ha và 176ha trong năm 2026 - 27 (so với năm 2025 là 122.7ha).

Hai là, Quỹ đất được mở rộng đáng kể sau giai đoạn khan hiếm. Trong nửa đầu năm 2025, KBC đã nhận được chấp thuận chủ trương đầu tư sáu dự án KCN với tổng diện tích cho thuê ước tính khoảng 1,649ha. Hiện tại, doanh nghiệp đang đẩy nhanh triển khai 5 dự án trọng điểm gồm: Tràng Duệ 3 (Hải Phòng), Quế Võ mở rộng 2 (Bắc Ninh) và Kim Thành 2 (Hải Dương), Phú Bình (Thái Nguyên) và Lộc Giang (Long An) với tiến độ đền bù GPMB hiện đã đạt mức tương đối cao. VPBankS kỳ vọng các dự án này sẽ bắt đầu bàn giao đất trong giai đoạn 2026 – 27, qua đó mở rộng mạnh mẽ quỹ đất KCN của KBC lên thêm khoảng 1,170ha.

Ba là, Khu đô thị Tràng Cát đã hoàn thiện pháp lý, sẵn sàng bàn giao. Dự án Khu đô thị Tràng Cát đã hoàn tất nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất và đã có sổ đỏ trong năm 2025. Với việc thủ tục pháp lý đã đầy đủ, đất tại dự án đã giải phóng mặt bằng được hơn 100ha, cùng với việc công ty đã và đang đàm phán với các bên mua, VPBankS kỳ vọng công ty sẽ bắt đầu chuyển nhượng một phần dự án từ cuối năm 2026. VPBankS dự phóng công ty sẽ bàn giao 10ha đất mỗi năm tại dự án này trong giai đoạn 2026 - 27, qua đó thúc đẩy doanh thu, lợi nhuận mảng BĐS dân cư tăng mạnh.

Cuối cùng là, danh mục dự án BĐS nhà ở tiếp tục được mở rộng. Bên cạnh dự án trọng điểm Khu đô thị Tràng Cát, công ty cũng đang triển khai dự án Central Point Hải Phòng – tọa lạc tại vị trí chiến lược đối diện trung tâm hành chính mới của Hải Phòng – và dự án Khu đô thị & sân golf Khoái Châu mang thương hiệu Trump.

Qua đó, VPBankS kỳ vọng các dự án này sẽ bắt đầu đóng góp doan h thu mảng BĐS từ năm 2028 trở đi. Tuy nhiên, với quan điểm thận trọng, VPBankS chưa đưa định giá DCF của dự án Khu đô thị & sân golf Khoái Châu vào mô hình định giá hiện tại.

Tuy nhiên, VPX cũng đưa 2 nhận định rủi ro đầu tư đối với KBC là Tổng thống Trump có thể công bố các mức thuế áp lên từng ngành, qua đó ảnh hưởng đến tâm lý của các khách thuê trong ngành và có thể ảnh hưởng

đến khả năng cạnh tranh thu hút FDI của Việt Nam nếu như mức thuế áp lên từng quốc gia là khác nhau. Điều này sẽ ảnh hưởng đến triển vọng thu hút đầu tư vào KCN của công ty trong giai đoạn 2026 - 27 và tiến độ bán dự án Khu đô thị Tràng Cát có thể chậm hơn kỳ vọng, làm giảm tiềm lực tài chính và triển vọng tăng trưởng năm 2026.

KBC hủy bỏ hơn 75,85 triệu cổ phiếu riêng lẻ, giá 23.900 đồng

09:02, 25/06/2025

KBC chốt giá chào bán 250 triệu cổ phiếu riêng lẻ

12:26, 22/06/2025

KBC sắp đưa gần 2 triệu m2 đất tại Tràng Cát ra thị trường

21:42, 17/04/2025

Đọc thêm

OCB lên kế hoạch phát hành 399,46 triệu cổ phiếu trong năm 2026

OCB lên kế hoạch phát hành 399,46 triệu cổ phiếu trong năm 2026

Năm 2026, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) dự kiến phát hành 399,46 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 15%), nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng lên 30.625 tỷ đồng…

Giao dịch trái chiều của cổ đông lớn và lãnh đạo doanh nghiệp tại DXG

VinaWealth thông báo đã mua vào tổng cộng hơn 3,85 triệu cổ phiếu DXG, trong ngày 09/04, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

PLX có 1 năm khắc phục điều kiện công ty đại chúng

PLX có tổng cộng 43.266 cổ đông - trong đó số cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải cổ đông lớn là 43.264 cổ đông với tỷ lệ nắm giữ 9,419%.

NVL đặt mục tiêu lãi hơn 1.850 tỷ đồng trong năm 2026

NVL đặt mục tiêu lãi hơn 1.850 tỷ đồng trong năm 2026

Theo kế hoạch dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông vào ngày 23/4 tới, Novaland đặt mục tiêu có lãi trở lại từ năm 2026 với lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.852 tỷ đồng…

Chủ tịch TNG Nguyễn Văn Thời từ nhiệm, nhường cơ hội cho lãnh đạo trẻ

Trong đơn xin từ nhiệm ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch Hội đồng quản trị TNG cho biết lý do xin từ nhiệm là để tạo cơ hội cho lãnh đạo trẻ tiềm năng được tiếp quản trọng trách quản lý công ty

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Những nền kinh tế lớn có tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình cao nhất, châu Á vắng bóng

Thế giới

Những nền kinh tế lớn có tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình cao nhất, châu Á vắng bóng

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

eMagazine

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giá vàng giằng co mốc 4.800 USD/oz, SPDR Gold Trust tiếp tục mua ròng

Thế giới

2

Giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số

Đầu tư

3

Lâm Đồng đề xuất phương án quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn

Bất động sản

4

Quản trị dữ liệu để vượt qua rào cản phòng vệ thương mại

eMagazine

5

Siết nợ xấu chây ì: Đề xuất hạn chế xuất cảnh, xử lý hình sự

Tài chính

