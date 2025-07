Vừa mở cửa tuần mới, giá vàng thế giới đã giảm chóng mặt

Giới phân tích nhận định rằng trong ngắn hạn, yếu tố mùa vụ có thể sẽ gây ra những tác động bất lợi đối với giá kim loại quý này, nhưng triển vọng tăng giá trong dài hạn vì thế mà mất đi.

Lúc 8h40 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 20,1 USD/oz so với đóng cửa tuần trước tại New York, tương đương giảm 0,6%, giao dịch ở mức 3,315,9 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương 105,3 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng so với cuối tuần.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 25.965 đồng (mua vào) và 26.355 đồng (bán ra), tăng 5 đồng ở mỗi đầu giá so với mức chốt của tuần vừa rồi.

Tuần trước, giá vàng thế giới tăng 1,7% do việc dự luật giảm thuế khổng lồ của Tổng thống Donald Trump được Quốc hội Mỹ thông qua làm gia tăng mối lo ngại về nợ nần và thâm hụt ngân sách của nước này trong dài hạn. Việc đồng USD tiếp tục xu hướng giảm giá cũng hỗ trợ cho giá vàng.

Tuy nhiên, đà tăng của thị trường chứng khoán Mỹ, với những kỷ lục mới được thiết lập, đã khiến sức hấp dẫn của vàng phần nào suy giảm. Ngoài ra, số liệu thị trường việc làm Mỹ tốt hơn dự báo cũng không có lợi cho giá vàng vì làm suy giảm các đặt cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sớm cắt giảm lãi suất.

Do tác động của những yếu tố trái chiều, giá vàng đã giằng co trong phạm vi 3.260-3.450 USD/oz trong vòng 1 tháng trở lại đây.

Liên quan tới cú giảm mạnh của giá vàng sáng nay, giới phân tích cho rằng một nguyên nhân là tuyên bố của giới chức Mỹ vào cuối tuần vừa rồi rằng nước này sẽ hoãn việc áp trở lại thuế suất cao hơn của thuế đối ứng tới ngày 1/8, thay vì ngày 9/7 như dự kiến ban đầu. Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Howard Lutnick ngày 6/7 nói mức thuế cao hơn sẽ có hiệu lực từ ngày đầu tiên của tháng tới, nhưng Tổng thống Trump đang “thiết lập mức thuế quan và thỏa thuận thương mại” với các đối tác.

Cùng ngày, ông Trump cũng cho biết Mỹ sắp có thêm thỏa thuận thương mại với một số nước, và với những nước khó đạt thỏa thuận, Mỹ sẽ gửi thư thông báo thuế quan trong những ngày tới.

Đồng USD mở cửa tuần mới trong trạng thái giảm, với chỉ số Dollar Index có lúc giảm gần 0,2%, về sát mốc 97 điểm. Đây là mức điểm gần thấp nhất của chỉ số này kể từ năm 2021.

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Trong một cuộc trao đổi với trang Kitco News, nhà phân tích Michael Brown của công ty Pepperstone cho rằng xu hướng giảm giá trên diện rộng của bạc xanh sẽ tiếp tục, qua đó củng cố triển vọng tăng giá của vàng.

“Các nhà quản lý dự trữ ngoại hối tại các ngân hàng trung ương dịch chuyển khỏi đồng USD và tăng tỷ trọng nắm giữ những tài sản thay thế như vàng. Điều đó sẽ cải thiện thêm triển vọng tăng giá của vàng. Tôi coi mỗi đợt giá vàng giảm là cơ hội mua vào, vì giá vàng vẫn nghiêng về khả năng tăng thay vì giảm trong dài hạn và có thể quay trở lại mức cao nhất mọi thời đại 3.500 USD/oz trước cuối năm nay”, ông Brown nói.

Ông Ole Hansen, trưởng chiến lược hàng hóa tại ngân hàng Saxo Bank, nhận định giá vàng đang bị kẹt trong một phạm vi và có những thời điểm bị bán mạnh do thị trường đang điều chỉnh lại kỳ vọng về lãi suất, nhưng xu hướng tăng của giá vàng vẫn còn nguyên vẹn. Dù vậy, ông nói thêm rằng yếu tố mùa vụ có thể gây ra một vài khó khăn cho vàng trong thời gian tới.

“Trong những tuần sắp tới khi thanh khoản trên thị trường giảm xuống mức thấp do các nhà giao dịch bước vào kỳ nghỉ hè, giá vàng cần giữ ở mức 3.245 USD/oz để tránh một đợt điều chỉnh kỹ thuật sâu hơn”, ông nhấn mạnh.

Ông James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao của trang Forex.com, cũng coi bất kỳ đợt giảm giá nào của giá vàng cũng là cơ hội mua vào. “Các nhà giao dịch có thể bị lạc trong biến động hàng ngày và không nhìn thấy bức tranh toàn cảnh. Các chính phủ sẽ tiêp tục chi tiêu mạnh tay, và sự mất giá liên tục của tiền giấy sẽ còn hỗ trợ giá giá vàng”, ông nói.