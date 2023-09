Vừa nhận xong cổ tức 2023 bằng tiền, Quỹ ngoại muốn bán 2,5 triệu cổ phiếu VNS

Tael Two Parters LTD thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã VNS-HOSE).

Theo đó, TAEL Two Partners Ltd (Singapore) vừa đăng ký bán ra 2,5 triệu cổ phiếu VNS, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thoả thuận trong từ ngày 29/9 đến 27/10/2023. Nếu giao dịch thành công, cổ đông ngoại sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại Vinasun từ 18,3% xuống 14,6%.

Được biết, ngày 14/9 vừa qua, VNS đã chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2023 với tỷ lệ 5% bằng tiền (tương ứng 01 cổ phiếu nhận về 500 đồng). Thời gian thanh toán vào ngày 27/9. Với gần 68 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Vinasun sẽ chi 34 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này.

Trước đó vào giữa tháng 8, Vinasun cũng đã thực hiện tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2023 với tỷ lệ 40% (tương ứng 01 cổ phiếu nhận về 4.000 đồng).



Như vậy, công ty đã hoàn tất việc trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông theo kế hoạch đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường hồi giữa tháng 7 với tỷ lệ 45%.

Về kết quả kinh doanh, Vinasun ghi nhận doanh thu thuần bán niên 2023 đạt hơn 628 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 93 tỷ đồng, tăng 34% so với nửa đầu năm 2022 - trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lãi hơn 88 tỷ, tăng 41% so với cùng kỳ (62 tỷ). Với kết quả đạt được, công ty đã thực hiện gần 47% kế hoạch doanh thu (1.345 tỷ đồng) và 45% mục tiêu lợi nhuận sau thuế (209 tỷ đồng) cả năm đề ra.

VNS cho biết lợi nhuận tăng so với cùng kỳ là do hoạt động kinh doanh, giao thương kinh tế được phục hồi đã tác động tíchđến hoạt động của công ty làm doanh thu và lợi nhuận tăng so với cùng kỳ.

Chốt phiên ngày 27/9, gí cổ phiếu này tăng 0,65% lên 15.450 đồng/cổ phiếu, giảm gần 11% từ đầu năm đến nay. Tạm tính tại mức thị giá hiện tại, TAEL có thể thu về hơn 38,6 tỷ đồng.