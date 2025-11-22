Vương quốc Anh hỗ trợ 27 tỷ đồng giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Bảy, 22/11/2025
Bích Hằng
22/11/2025, 09:15
Sau khi viện trợ 500.000 bảng Anh hồi tháng 10, Vương quốc Anh vừa bổ sung thêm 300.000 bảng Anh, nhằm giúp đỡ người dân miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề từ các trận bão lũ vừa qua….
Ngày 21/11, Chính phủ Anh đã công bố khoản hỗ trợ khẩn cấp trị giá 300.000 bảng Anh (tương đương khoảng 9 tỷ đồng) dành cho công tác cứu trợ nhân đạo tại miền Trung Việt Nam.
Đây là phần bổ sung cho khoản viện trợ 500.000 bảng Anh đã được cấp hồi tháng 10, nâng tổng mức hỗ trợ khẩn cấp của Anh dành cho Việt Nam trong năm nay lên 800.000 bảng Anh (khoảng 27 tỷ đồng).
Khoản viện trợ này nằm trong gói hỗ trợ chung của Vương quốc Anh dành cho Việt Nam và Philippines, hai quốc gia ASEAN chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ các cơn bão liên tiếp. Tại Việt Nam, tình hình lũ lụt tại các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên vẫn đang diễn biến phức tạp sau ảnh hưởng của bão Kalmaegi và mưa lớn kéo dài. Mực nước sông tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai đã vượt quá mức lũ lịch sử tại một số khu vực.
Khoản viện trợ bổ sung sẽ được triển khai qua UNICEF, hợp tác chặt chẽ với Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai Việt Nam (VDDMA) nhằm cung cấp cứu trợ khẩn cấp cho các cộng đồng bị thiệt hại nặng nhất, đặc biệt tại tỉnh Gia Lai. Các hoạt động cứu trợ bao gồm trợ cấp tiền mặt, cung cấp nước sạch và đồ dùng vệ sinh cho người dân vùng bị ảnh hưởng.
Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam, ông Iain Frew, khẳng định: “Với tư cách là Đối tác Chiến lược Toàn diện và thành viên của Đối tác Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai Việt Nam (DRRP), Vương quốc Anh cam kết hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để giải quyết các nhu cầu khẩn cấp, đồng thời đóng góp vào nỗ lực dài hạn nâng cao khả năng chống chịu khí hậu và thích ứng với thiên tai.”
10:28, 21/11/2025
Đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 15/11 đến sáng 22/11/2025 đã gây thiệt hại nặng nề, khiến 68 người chết và mất tích, tăng mạnh so với ngày trước đó. Hàng nghìn ngôi nhà bị hư hỏng, hơn 28.000 nhà vẫn chìm trong nước tại Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa. Nông nghiệp cũng bị tàn phá với gần 180.000 ha lúa, hoa màu và cây trồng lâu năm bị ảnh hưởng.
Chiều 21/11, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
