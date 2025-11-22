Thứ Bảy, 22/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Vương quốc Anh hỗ trợ 27 tỷ đồng giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ

Bích Hằng

22/11/2025, 09:15

Sau khi viện trợ 500.000 bảng Anh hồi tháng 10, Vương quốc Anh vừa bổ sung thêm 300.000 bảng Anh, nhằm giúp đỡ người dân miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề từ các trận bão lũ vừa qua….

Ông Fergus McBean, Bí thư Thứ nhất phụ trách Khí hậu và Thiên nhiên (Đại sứ quán Anh) trao tiền hỗ trợ cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi bão lũ vừa qua tại Lạng Sơn. (Ảnh: UNICEF)
Ông Fergus McBean, Bí thư Thứ nhất phụ trách Khí hậu và Thiên nhiên (Đại sứ quán Anh) trao tiền hỗ trợ cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi bão lũ vừa qua tại Lạng Sơn. (Ảnh: UNICEF)

Ngày 21/11, Chính phủ Anh đã công bố khoản hỗ trợ khẩn cấp trị giá 300.000 bảng Anh (tương đương khoảng 9 tỷ đồng) dành cho công tác cứu trợ nhân đạo tại miền Trung Việt Nam.

Đây là phần bổ sung cho khoản viện trợ 500.000 bảng Anh đã được cấp hồi tháng 10, nâng tổng mức hỗ trợ khẩn cấp của Anh dành cho Việt Nam trong năm nay lên 800.000 bảng Anh (khoảng 27 tỷ đồng).

Ảnh: UNICEF
Ảnh: UNICEF

Khoản viện trợ này nằm trong gói hỗ trợ chung của Vương quốc Anh dành cho Việt Nam và Philippines, hai quốc gia ASEAN chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ các cơn bão liên tiếp. Tại Việt Nam, tình hình lũ lụt tại các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên vẫn đang diễn biến phức tạp sau ảnh hưởng của bão Kalmaegi và mưa lớn kéo dài. Mực nước sông tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai đã vượt quá mức lũ lịch sử tại một số khu vực.

Khoản viện trợ bổ sung sẽ được triển khai qua UNICEF, hợp tác chặt chẽ với Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai Việt Nam (VDDMA) nhằm cung cấp cứu trợ khẩn cấp cho các cộng đồng bị thiệt hại nặng nhất, đặc biệt tại tỉnh Gia Lai. Các hoạt động cứu trợ bao gồm trợ cấp tiền mặt, cung cấp nước sạch và đồ dùng vệ sinh cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam, ông Iain Frew, khẳng định: “Với tư cách là Đối tác Chiến lược Toàn diện và thành viên của Đối tác Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai Việt Nam (DRRP), Vương quốc Anh cam kết hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để giải quyết các nhu cầu khẩn cấp, đồng thời đóng góp vào nỗ lực dài hạn nâng cao khả năng chống chịu khí hậu và thích ứng với thiên tai.”

Sẵn sàng thu dung cấp cứu, kịp thời hỗ trợ y tế cho người dân vùng ngập lụt

15:34, 21/11/2025

Sẵn sàng thu dung cấp cứu, kịp thời hỗ trợ y tế cho người dân vùng ngập lụt

Bộ Y tế: Các tiêu chí để cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức được cấp giấy phép hoạt động

10:28, 21/11/2025

Bộ Y tế: Các tiêu chí để cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức được cấp giấy phép hoạt động

Phó Thủ tướng yêu cầu Lâm Đồng giải ngân nhanh 200 tỷ đồng hỗ trợ người dân

15:14, 21/11/2025

Phó Thủ tướng yêu cầu Lâm Đồng giải ngân nhanh 200 tỷ đồng hỗ trợ người dân

Từ khóa:

Bão KALMAEGI cứu trợ lũ lụt miền Trung Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam hỗ trợ cho tỉnh Gia Lai hỗ trợ khẩn cấp của Anh cho Việt Nam UNICEF

Đọc thêm

Lũ lụt kéo dài cuốn trôi 68 sinh mạng, gần 180.000 ha cây trồng bị tàn phá

Lũ lụt kéo dài cuốn trôi 68 sinh mạng, gần 180.000 ha cây trồng bị tàn phá

Đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 15/11 đến sáng 22/11/2025 đã gây thiệt hại nặng nề, khiến 68 người chết và mất tích, tăng mạnh so với ngày trước đó. Hàng nghìn ngôi nhà bị hư hỏng, hơn 28.000 nhà vẫn chìm trong nước tại Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa. Nông nghiệp cũng bị tàn phá với gần 180.000 ha lúa, hoa màu và cây trồng lâu năm bị ảnh hưởng.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào thiệt hại do bão lũ

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào thiệt hại do bão lũ

Chiều 21/11, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

Bộ Nội vụ: Không có chủ trương sáp nhập còn 16 tỉnh, thành phố

Bộ Nội vụ: Không có chủ trương sáp nhập còn 16 tỉnh, thành phố

Bộ Nội vụ khẳng định hiện nay, Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ không có chủ trương tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính, mà yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục chăm lo, kiến tạo cho mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân tốt hơn...

Khởi tố vợ chồng giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa về tội Buôn lậu

Khởi tố vợ chồng giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa về tội Buôn lậu

Các bị can tổ chức nhập lậu mỹ phẩm giá rẻ từ Trung Quốc về Việt Nam; quảng cáo là mỹ phẩm được sản xuất tại Hồng Kông, sau đó bán với giá cao gấp nhiều lần để thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

Sẵn sàng thu dung cấp cứu, kịp thời hỗ trợ y tế cho người dân vùng ngập lụt

Sẵn sàng thu dung cấp cứu, kịp thời hỗ trợ y tế cho người dân vùng ngập lụt

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai cần tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24 khi xảy ra mưa lũ; sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân do mưa lũ gây ra...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

eMagazine

Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Thế giới

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

eMagazine

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đức cam kết 1 tỷ euro cho Quỹ bảo vệ rừng nhiệt đới tạo cú hích mới cho tài chính khí hậu toàn cầu

Kinh tế xanh

2

Chiến lược “kiềng ba chân” về số hoá, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ của Đà Nẵng

Kinh tế số

3

Chuyển đổi số ngành thủy lợi: Lời giải cho bài toán an toàn đập, hồ chứa

Thị trường

4

Dòng tiền rẻ tạo điều kiện cho đầu cơ bất động sản lan rộng

Bất động sản

5

Hà Tĩnh sắp có bến cảng quốc tế 100.000 tấn, vốn hơn 8.800 tỷ đồng

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy