Warren Buffett chi hơn 50 tỷ USD làm từ thiện trong gần hai thập kỷ

Tỷ phú Warren Buffett vừa thực hiện các khoản quyên góp từ thiện thường niên cho 5 tổ chức, theo đó nâng tổng số tiền ông đã chi làm từ thiện từ năm 2006 đến nay là hơn 50 tỷ USD. Con số này cao hơn đáng kể so với tổng giá trị tài sản của vị tỷ phú vào năm 2006 - khi ông bắt đầu lên lịch cho những khoản quyên góp từ thiện đầu tiên của mình.

Ngày 22/6, nhà đầu tư huyền thoại 92 tuổi cho biết đã chuyển đổi hơn 9.000 cổ phiếu hạng A của công ty Berkshire Hathaway sang 13,7 triệu cổ phiếu hạng B để quyên góp cho 5 tổ chức từ thiện.

Trong đó, 10,5 triệu cổ phiếu được trao cho Bill & Melinda Gates Foundation Trust và 1,05 triệu cổ phiếu quyên góp cho Susan Thompson Buffett Foundation - tổ chức được đặt theo tên người vợ đầu quá cố của ông Buffett. Ngoài ra, 2,2 triệu cổ phiếu được chi cho 3 tổ chức do các con của ông Buffett vận hành, gồm Sherwood Foundation, Howard G. Buffett Foundation and the NoVo Foundation. Cổ phiếu hạng B của Bershire hiện giao dịch với giá khoảng 336 USD/cổ phiếu.

“Nhà tiên tri xứ Omaha” cho biết ông bắt đầu lên lịch cho các khoản quyên góp từ thiện thường niên vào ngày 26/6/2006 - thời điểm ông sở hữu khoảng 43 tỷ USD cổ phiếu hạng A của Berkshire, chiếm hơn 98% tổng giá trị tài sản của ông.

Cũng trong năm đó, ông ký tên tham gia sáng kiến Bill & Melinda Gates Foundation của vợ chồng tỷ phú Bill Gates, theo đó ông sẽ quyên góp cổ phiếu hạng B của Berkshire hàng năm cho tổ chức này trong suốt cuộc đời mình.

“Trong suốt 17 năm sau đó, tôi chưa từng mua hay bán bất kỳ cổ phiếu hạng A hay hạng B của Berkshire, và cũng không có ý định làm vậy. 5 tổ chức đã nhận được cổ phiếu hạng B có giá trị khi nhận được là khoảng 50 tỷ USD, nhiều hơn đáng kể so với tổng tài sản của tôi vào năm 2006. Tôi không có khoản nợ nào cả và số cổ phiếu hạng A của tôi hiện trị giá khoảng 112 tỷ USD, chiếm hơn 99% tổng tài sản của tôi”.

Năm 2022, ông Buffett đã quyên góp hơn 750 triệu USD cho 4 tổ chức có liên quan tới gia đình ông vào ngày Lễ Tạ ơn. Ông có ý định dành toàn bộ số cổ phiếu đang nắm giữ tại Berkshire để thực hiện quyên góp hàng năm. Hiện ông sở hữu khoảng 218.287 cổ phiếu hạng A và 334 cổ phiếu hạng B. Cổ phiếu hạng A và B của Bershire hiện giao dịch với giá lần lượt là khoảng 515.000 USD và 336 USD/cổ phiếu.

“Chẳng có gì phi thường ở Berkshire cả. Đó là một chặng đường dài, những quyết định đơn giản nhưng nhìn chung đúng đắn, những ‘cơn gió thuận’ của nền kinh tế Mỹ và hiệu ứng kép đã tạo ra khối tài sản hiện tại của tôi”, ông Buffett nói. “Trong di chúc, tôi viết rằng 99% tài sản của tôi sẽ được dùng để làm từ thiện”.

Năm 2021, khi đạt được 50% hành trình cho đi do mình đặt ra, nhà đầu tư huyền thoại đã chia sẻ quan điểm về sự giàu có và hoạt động từ thiện.

“Cho đi phần tiền dư thừa của mình là điều dễ làm nhất trên thế giới, nhưng để phân phối một cách hiệu quả và tận dụng số tiền này để giải quyết các vấn đề phức tạp lại khó hơn rất nhiều", ông nói và cho rằng khối tài sản khổng lồ của ông chỉ là “sản phẩm phụ” của niềm đam mê đầu tư.

“Xã hội đang dùng tiền của tôi, chứ không phải tôi”, ông chia sẻ quan điểm.

Berkshire Hathaway, có trụ sở tại Omaha, bang Nebraska (Mỹ), là “đế chế” đầu tư với danh mục cổ phiếu khổng lồ. Công ty này cũng sở hữu các công ty trong nhiều lĩnh vực từ bảo hiểm, đường sắt, tiện ích cho tới năng lượng và bán lẻ. Berkshire hiện có giá trị vốn hóa hơn 730 tỷ USD.