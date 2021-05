WHO phân loại biến chủng Covid Ấn Độ là mối nguy sức khoẻ toàn cầu

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 10/5 tuyên bố đưa biến chủng Covid-19 tìm thấy đầu tiên ở Ấn Độ vào danh sách “biến chủng đáng lo ngại”, đồng nghĩa với việc biến chủng đột biến kép có tốc độ lây lan cao này đã trở thành một mối đe doạ đối với sức khoẻ người dân trên phạm vi toàn cầu.

Theo tin từ CNBC, bà Maria Van Kerkhove, Giám đốc kỹ thuật về Covid-19 của WHO, nói rằng cơ quan này sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về biến chủng Ấn Độ trong báo cáo hàng tuần về đại dịch dự kiến công bố vào ngày 11/5.

Các nghiên cứu ban đầu cho thấy biến chủng Ấn Độ dễ lây hơn so với virus nguyên bản và có một số bằng chứng về việc biến chủng này có thể kháng lại một phần sự miễn dịch mà vaccine tạo ra cho cơ thể người. Tuy nhiên, WHO khẳng định, các vaccine Covid-19 hiện có vẫn được xem là hiệu quả trong việc chống lại biến chủng Ấn Độ.

“Trên cơ sở này, chúng tôi phân loại biến chủng Ấn Độ là biến chủng đáng lo ngại ở cấp độ toàn cầu”, vị chuyên gia của WHO phát biểu tại một cuộc họp báo. “Đã có một số bằng chứng về khả năng lây nhiễm cao hơn của biến chủng này… nhưng chúng tôi vẫn cần thêm nhiều thông tin, nên chúng tôi cần tiếp tục giải mã trình tự gen, giải mã trình tự gen cục bộ…”

Tuần trước, WHO cho biết đang theo dõi chặt chẽ 10 biến chủng Covid-19 trên toàn cầu, bao gồm B.1.617 phát hiện đầu tiên ở Ấn Độ. Trong lần báo cáo đó, WHO phân loại biến chủng này là “biến chủng đáng quan tâm” - thấp hơn so với cấp độ “biến chủng đáng lo ngại”.

Theo tiêu chí phân loại của WHO, biến chủng đáng lo ngại là những biến chủng có khả năng lây lan mạnh hơn, dễ gây tử vong hơn và có khả năng kháng lại các vaccine và phương pháp điều trị hiện có.

Ngoài biến chủng Ấn Độ, WHO còn xếp 3 biến chủng khác của Covid-19 vào nhóm “đáng lo ngại”, gồm biến chủng B.1.1.7 phát hiện đầu tiên ở Anh; B.1.351 phát hiện đầu tiên ở Nam Phi, và P.1 phát hiện đầu tiên ở Brazil.

Nhiều chuyên gia tin rằng biến chủng Ấn Độ là nguyên nhân dẫn tới làn sóng lây nhiễm Covid-19 chóng mặt đang diễn ra ở Ấn Độ.

Theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins, số ca tử vong vì Covid-19 ở Ấn Độ hiện ở mức bình quân 3.879 ca mỗi ngày. Trong vòng 7 ngày gần nhất, số ca nhiễm mới bình quân mỗi ngày là 391.000 ca, tăng 4% so với tuần trước đó. Tuy nhiên, những gì truyền thông Ấn Độ phản ánh cho thấy tình hình có thể tệ hơn rất nhiều so với những con số thống kê chính thức.

Hiện tại, biến thể Ấn Độ đã lan sang nhiều quốc gia khác, trong đó có Mỹ và một số nước ở Đông Nam Á.