Cuộc chiến Mỹ - Iran trên đấu trường World Cup

Rạng sáng 22/6, Iran cầm hòa Bỉ 0-0 ở lượt thứ 2, bảng G, World Cup 2026. Nếu trận hòa 2-2 trước New Zealand ở ngày ra quân khiến nhiều người hoài nghi, thì màn trình diễn trước Bỉ đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn về Iran…

Lần đầu tiên một nước chủ nhà World Cup phải tiếp đón đội tuyển đến từ quốc gia từng có căng thẳng quân sự trực tiếp với mình. Ảnh: CBC

Trận hòa 0-0 trước Bỉ không đơn thuần là việc giành được một điểm, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ rằng bóng đá châu Á đã sẵn sàng thách thức những thế lực hàng đầu thế giới. Sau hai lượt trận, Iran có 2 điểm và vẫn rộng cửa đi tiếp. Quan trọng hơn, họ đang cho thấy hình ảnh của một tập thể giàu bản lĩnh, không hề e ngại trước các đối thủ được đánh giá cao hơn.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Amir Ghalenoei cho biết việc hạn chế đi lại của đội tuyển Iran trên đất Mỹ tại World Cup sẽ được nới lỏng từ lượt trận thứ 3 vòng bảng. Ông cho biết: “Phía Ban tổ chức chủ nhà nói với chúng tôi rằng chúng tôi có thể thoải mái lưu trú tại Seattle (Mỹ), và có thể đến đây sớm để chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển Ai Cập vào ngày 27/6”.

“Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là tại sao họ không cho chúng tôi làm điều đó sớm hơn, cụ thể là trong 2 trận đấu đầu tiên của đội tuyển Iran tại vòng bảng World Cup năm nay?”, HLV Amir Ghalenoei nói thêm. Chiến lược gia Iran ghi nhận nỗ lực hỗ trợ của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Ông cũng cảm ơn giới chức Mỹ vì thủ tục nhập cảnh lần này diễn ra nhanh hơn, song nhấn mạnh đội tuyển không thể chỉ hài lòng với việc qua hải quan thuận lợi khi thời gian tập luyện đã bị cắt ngắn.

Rạng sáng 22/6, Iran cầm hòa Bỉ 0-0 ở lượt thứ 2, bảng G, World Cup 2026. Ảnh: LA Times

World Cup 2026 là giải đấu đầu tiên trong lịch sử được tổ chức trong bối cảnh một trong những nước chủ nhà phải tiếp đón đội tuyển đến từ quốc gia từng có căng thẳng quân sự trực tiếp với mình. Vì vậy, câu chuyện xung quanh quy định của Mỹ với đội tuyển Iran đang trở thành một trong những vấn đề gây nhiều tranh luận nhất bên lề giải đấu.

Trước khi World Cup 2026 bắt đầu, Iran dự kiến đóng quân tại Tucson, bang Arizona (Mỹ). Tuy nhiên, quy định từ phía Mỹ, kế hoạch phải thay đổi vào phút chót. Sau khi được FIFA chấp thuận, Iran chuyển toàn bộ đại bản doanh sang một địa điểm ở thành phố Tijuana của Mexico, sát biên giới Mỹ.

Ngay sau trận đấu với Bỉ, đội tuyển vẫn thực hiện chuyến bay kéo dài 27 phút trở lại Tijuana. Iran cho biết họ đã hai lần đề nghị được nhập cảnh vào Los Angeles sớm hơn trước trận đấu để chuẩn bị nhưng đều bị Mỹ từ chối. Đội chỉ được phép vào Mỹ trước trận đấu diễn ra ngày 22/6 một ngày và phải rời đi ngay trong đêm, không được lưu trú tại Mỹ để phục hồi thể lực.

Ngược lại, đối thủ cùng bảng là Bỉ vẫn được phép di chuyển và lưu trú theo lịch trình thông thường. Theo phía Iran, điều này tạo ra sự chênh lệch đáng kể về điều kiện chuẩn bị giữa các đội. Tuần trước, sau khi đấu với New Zealand, ông Ghalenoei cho biết đội cũng mong muốn được ở lại qua đêm ở California để phục hồi sau trận mở màn nhưng cuối cùng không thể.

Các cầu thủ đội tuyển Iran tập luyện ngày 16/6 tại đại bản doanh ở Tijuana, Mexico. Ảnh: AP News

Trong thông cáo được Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI) công bố ngày 19/6, cơ quan này cho biết: "Chúng tôi cho rằng những hạn chế như vậy không phù hợp với nguyên tắc bảo đảm điều kiện bình đẳng cho tất cả các đội tuyển tham dự và có thể ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình chuẩn bị của các đội. Vì vậy, liên đoàn sẽ gửi đơn khiếu nại lên FIFA thông qua các kênh phù hợp".

Trong khi đó, phía Mỹ khẳng định các quy định hiện nay đã được thông báo từ trước cho Iran. Theo hãng tin Reuters, ông Andrew Giuliani, Giám đốc điều hành Nhóm công tác World Cup của Nhà Trắng, cho biết những hạn chế này xuất phát từ các quy định an ninh được áp dụng trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Iran vẫn còn nhiều vấn đề phức tạp, dù hai bên gần đây đã đạt được thỏa thuận tạm thời nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

Giải thích về phương án hiện nay, ông Giuliani cho biết việc chuyển đại bản doanh của Iran từ thành phố Tucson sang Tijuana trước thềm giải đấu thực tế đã giúp rút ngắn quãng đường di chuyển của đội. Về việc một số quan chức và nhân viên Iran không được nhập cảnh Mỹ, ông Giuliani cho biết toàn bộ cầu thủ và ban huấn luyện Iran đều đã được cấp thị thực Mỹ, nhưng một số quan chức đi cùng đội không được cấp visa do có “thông tin bất lợi” liên quan đến hồ sơ của họ.

Đội tuyển Iran chỉ được phép vào Mỹ trước trận đấu diễn ra ngày 22/6 một ngày và phải rời đi ngay trong đêm, không được lưu trú tại Mỹ để phục hồi thể lực. Ảnh: The Guardian

Giới quan sát cũng chỉ ra rằng lịch trình mà Iran đang thực hiện thực tế không khác biệt nhiều so với quy định chung của FIFA. Theo Điều 18.3 trong Quy chế World Cup 2026, các đội tuyển tham dự giải đấu phải di chuyển từ đại bản doanh đến địa điểm thi đấu một ngày trước trận đấu và trở về sau khi trận đấu kết thúc hoặc chậm nhất vào ngày hôm sau. Quy định này được áp dụng nhằm đảm bảo công tác tổ chức trong bối cảnh giải đấu lần đầu tiên có tới 48 đội tuyển và diễn ra trên phạm vi ba quốc gia gồm Mỹ, Canada và Mexico.

Trên thực tế, nhiều đội tuyển khác cũng áp dụng lịch trình tương tự. Đội tuyển Mỹ đã bay gần 1.600 km từ California tới Seattle một ngày trước trận gặp Australia và dự kiến trở lại đại bản doanh ngay sau trận đấu. Nhiều đội tuyển khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) cũng thường lựa chọn đến địa điểm thi đấu sát ngày thi đấu nhằm hạn chế ảnh hưởng của độ cao hoặc điều kiện thời tiết.

Ông Giuliani nhấn mạnh mục tiêu của Washington luôn là bảo vệ lợi ích của Mỹ cũng như các du khách quốc tế đến tham dự World Cup. “Chúng tôi muốn bảo đảm rằng giải đấu bóng đá tuyệt vời này được tổ chức thành công, nơi mọi người đều được chào đón và có thể tận hưởng World Cup, đồng thời cũng phải bảo đảm rằng chúng tôi không chỉ bảo vệ công dân Mỹ mà còn bảo vệ tất cả các du khách quốc tế đến đây”, ông nói.

Ông Andrew Giuliani, Giám đốc điều hành Nhóm công tác World Cup của Nhà Trắng. Ảnh: WUSF

Ông Giuliani tiết lộ rằng cho đến nay chưa phát hiện bất kỳ mối đe dọa nào đối với giải đấu, nhưng các cơ quan chức năng vẫn duy trì cảnh giác ở mức cao. “Điều tôi có thể nói là cộng đồng tình báo của chúng tôi đã tăng cường nỗ lực gấp nhiều lần kể từ đầu năm nay”, ông Giuliani cho biết. “Chúng tôi thảo luận về vấn đề này từng giờ. Nhưng vào thời điểm hiện tại chưa có bất kỳ mối đe dọa đáng lưu ý nào”.

Ông Giuliani cũng bày tỏ sự hài lòng với 10 ngày đầu tiên của World Cup khi nói rằng: “Mọi việc đang diễn ra đúng như kế hoạch. Thật tuyệt vời khi được chứng kiến những màn trình diễn xuất sắc trên sân cỏ, và đó dường như là chủ đề được nhắc đến nhiều nhất. Điều đó thực sự rất đáng mừng”.