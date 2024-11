Xu hướng mới trên thị trường bất động sản công nghiệp miền Bắc

Công ty Đầu tư và kinh doanh dịch vụ bất động sản CBRE đánh giá trong 9 tháng đầu năm 2024, thị trường bất động sản công nghiệp miền Bắc tiếp tục ghi nhận diễn biến khả quan.

Theo Tổng cục Thống kê, giá trị tăng thêm của toàn ngành công nghiệp 9 tháng qua là 8,34%. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo trở thành động lực tăng trưởng với tốc độ tăng 9,76%. Chính sự phục hồi của sản xuất công nghiệp đã đóng góp vào kết quả tăng trưởng GDP ấn tượng trong quý 3 cũng như 9 tháng đầu năm 2024.

Về diễn biến các phân khúc bất động sản công nghiệp, giá thuê đất công nghiệp tại thị trường cấp 1 miền Bắc tiếp tục xu hướng tăng khi nguồn cầu và mức hấp thụ được duy trì khả quan. Giá thuê trung bình tại thời điểm quý 3/2024 đạt 137 USD/m2/kỳ hạn còn lại, tăng 2,2% theo quý và 4,6% theo năm. Ngoài ra, diện tích hấp thụ trong 9 tháng đầu năm 2024 đạt khoảng 330ha, giúp tỷ lệ lấp đầy trung bình các tỉnh trọng điểm miền Bắc đạt 80% vào quý 3/2024, tăng 3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, những khu công nghiệp phía Bắc thu hút được nhiều nhà sản xuất từ các nhóm ngành nghề khác nhau, tiêu biểu như: nhà máy sản xuất thiết bị điện tử của Foxconn (14ha) tại Bắc Ninh, nhà máy sản xuất dụng cụ thể thao của Johnson Group tại Bắc Ninh (20ha).

Đối với thị trường kho xưởng xây sẵn tại miền Bắc, nguồn cung mới đi vào hoạt động trong quý 3/2024 đạt hơn 100.000m2, nâng tổng diện tích kho xưởng mới hoàn thiện của 9 tháng đầu năm đạt hơn 347.000m2, tương đương 47% lượng nguồn cung mới trong 9 tháng đầu năm trước. Nguồn cung mới ở ngưỡng vừa phải hơn giúp hoạt động thị trường khả quan, đặc biệt ở phân khúc xưởng xây sẵn.

Đến hết quý 3/2024, tỷ lệ lấp đầy của nhà xưởng xây sẵn tại các tỉnh thành cấp 1 đạt 91%, tăng 9 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Trong khi đó, nhu cầu tích trữ hàng hóa phục vụ dịp lễ cuối năm giúp tỷ lệ hấp thụ của nhà kho xây sẵn cải thiện, tăng gấp 2 lần so với quý trước đó, đạt 67.000m2. Tỷ lệ lấp đầy tới hết quý 3/2024 đạt 80%, tăng 4 điểm phần trăm so với cùng kỳ.

Do nhu cầu ổn định và tỷ lệ lấp đầy khả quan hơn, mức tăng giá thuê nhà xưởng xây sẵn cũng rõ rệt hơn so với nhà kho xây sẵn. Giá thuê trung bình của nhà xưởng xây sẵn tới hết quý đạt 4,87 USD/m2/tháng, tăng 1,9% so với cùng kỳ, còn giá thuê kho xây sẵn ở ngưỡng 4,62 USD/m2/tháng, tăng 0,2% so với cùng kỳ.

CBRE dự báo 3 năm tới, giá thuê đất công nghiệp sẽ tăng 4-8%/năm ở miền Bắc; giá thuê của nhà kho/nhà xưởng xây sẵn tăng từ 1- 4%/năm. Nhu cầu khả quan tới từ nhóm ngành điện tử, công nghiệp bán dẫn, ô tô và phụ tùng là động lực quan trọng cho sự phát triển của bất động sản công nghiệp miền Bắc.

Về xu hướng mới trên thị trường, bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc cấp cao chi nhánh CBRE Việt Nam tại Hà Nội, nhận định: “Trong thời gian gần đây, chúng tôi quan sát thấy nhiều dự án kho xưởng cao tầng bắt đầu được triển khai và lên kế hoạch tại khu vực phía Bắc, đặc biệt ở những vị trí được đánh giá kết nối thuận tiện với Hà Nội và giá thuê đất công nghiệp cao. Đây cũng là giải pháp giúp chủ đầu tư tối ưu hóa hệ số sử dụng đất, tăng nguồn cung ở khu vực kết nối thuận tiện, giúp thị trường có thêm nhiều sản phẩm đa dạng”.