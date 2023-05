Xử lý gần 1.400 vụ buôn lậu, hàng giả tại Hà Nội

Theo Cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389/TP. Hà Nội, trong tháng 4, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Thành phố vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp.

Các mặt hàng buôn lậu chủ yếu là hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân như thuốc lá, bánh kẹo, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, đồ gia dụng... Việc sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng trong các lĩnh vực như hàng dệt may, da giày, điện tử, đồ gia dụng vẫn diễn ra với nhiều thủ đoạn và phương thức khác nhau.

Tình hình sản xuất, vận chuyển, kinh doanh các mặt hàng là lương thực, thực phẩm, gia súc, gia cầm, trái cây không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng.

Đặc biệt tháng 4 là "Tháng vì hành động an toàn thực phẩm" với chủ đề "Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới". Do vậy, các lực lượng chức năng trong Ban Chỉ đạo 389/TP. Hà Nội đã tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý một số vụ vi phạm.

Trong tháng 4/2023, các lực lượng chức năng đã thanh tra, kiểm tra gần 1.700 vụ; xử lý gần 1.400 vụ buôn bán hàng lậu, hàng giả, gian lận thương mại và vi phạm sở hữu trí tuệ.

Đại diện Cục Quản lý thị trường Hà Nội Trần Việt Hùng cho hay, trong tháng 4, lực lượng chức năng trong Ban Chỉ đạo 389/TP. Hà Nội tiếp tục tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế, trên các tuyến biên giới, vùng biển và địa bàn nội địa; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử.

Cục Quản lý thị trường Hà Nội với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389/TP. Hà Nội đã chủ động tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo 389/TP. Hà Nội các giải pháp đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn; theo dõi, đôn đốc các sở, ngành thành viên và Ban Chỉ đạo 389 quận, huyện, thị xã đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Cục đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường đấu tranh, phòng, chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Riêng trong tháng 4, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra 496 vụ, xử lý 413 vụ. Xử phạt vi phạm hành chính 4,7 tỷ đồng; trị giá hàng vi phạm 3,6 tỷ đồng.

Để tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trong những tháng tiếp theo, Ban Chỉ đạo 389/TP yêu cầu các lực lượng chức năng trên địa bàn tích cực, nghiêm túc triển khai chỉ đạo của cấp trên, phối hợp tốt giữa các lực lượng trên địa bàn Thành phố trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng vi phạm an toàn thực phẩm...

Các đơn vị tiếp tục làm tốt điều tra cơ bản, nắm tình hình thị trường; chủ động xây dựng và thực hiện các biện pháp để đấu tranh đối với hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tập trung vào các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, tạo sự chuyển biến mạnh trong phòng ngừa các vi phạm gây bất ổn cho thị trường, trong đó tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm…