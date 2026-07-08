Xử lý nghiêm vi phạm tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang
ĐĐỗ Như
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Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu rà soát kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026, bảo đảm quyền lợi thí sinh và xử lý nghiêm vi phạm tại Tuyên Quang...
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 356/TB-VPCP ngày
07/7/2026 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại cuộc họp về
công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại tỉnh Tuyên
Quang.
Theo đó, Phó Thủ tướng
yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đánh giá toàn diện, công tâm, khách
quan đối với công tác tổ chức, kết quả kỳ thi tại Điểm thi Trường Trung học phổ
thông Chuyên Tuyên Quang.
Cùng với đó, tổ chức trao đổi, làm việc với tất cả phụ huynh
và học sinh của nhà trường tham gia kỳ thi. Trên cơ sở đó, kiến nghị, đề xuất với
Bộ Giáo dục và Đào tạo về phương án xử lý cụ thể bảo đảm quyền lợi chính đáng
cho các thí sinh; hoàn thành trước ngày 09/7/2026.
Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ
Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo Công an tỉnh
Tuyên Quang làm rõ vi phạm, đối tượng trong vụ việc; trách nhiệm của các đơn vị,
cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với trường hợp
sai phạm.
Mặt khác, sớm công bố chính thức kết quả điều tra để kịp thời xử lý, khắc phục hậu quả. Phó Thủ tướng yêu cầu phương án xử lý phải
đúng quy định, bảo đảm quyền lợi chính đáng của thí sinh, tính công bằng trong
tuyển sinh đại học, cao đẳng; bảo đảm các thí sinh đủ điều kiện vẫn kịp thời
gian đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026.
Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, cơ
quan liên quan hướng dẫn, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang trong
công tác xử lý, khắc phục hậu quả; trong đó, lưu ý bảo vệ quyền lợi chính đáng,
hợp pháp của thí sinh, bảo vệ, áp dụng phương án có lợi cho quyền học tập hợp
pháp của thí sinh theo quy định.
Trên cơ sở báo cáo đề xuất, kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh
Tuyên Quang, Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định phương án khắc phục hậu
quả theo thẩm quyền, đúng quy định và yêu cầu bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính
đáng của thí sinh; hoàn thành trước ngày 10/07/2026.
Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo
chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, cơ quan liên quan tiếp tục rà soát tổng thể kết
quả Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của các địa phương trên cả
nước.
Trường hợp phát hiện thấy những vấn đề bất thường, kịp thời phối hợp với
các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định và chịu trách nhiệm theo thẩm quyền.
Đồng thời, khẩn trương, rà soát quy chế, quy định tổ chức kỳ
thi, tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trong tất cả các khâu,
các bước của kỳ thi (như sử dụng máy quét cầm tay, lắp camera tại phòng thi,
công tác nhân sự tham gia kỳ thi...)...
Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp sáng 1/7, kết quả của học sinh trường THPT chuyên Tuyên Quang gây chú ý. Hơn 290 trong số 328 thí sinh, thuộc dải số báo danh từ 080163xx đến 080166xx, đạt từ 9 điểm Toán trở lên; trong đó hơn 140 em đạt điểm 10 tuyệt đối. Điểm trung bình của nhóm này là 9,58; cao nhất cả nước.
Chiều 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, sinh năm 1998, là Giáo viên Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang để điều tra liên quan đến kết quả điểm kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia năm 2026 tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang.
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