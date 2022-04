Xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể để chậm tiến độ thu phí không dừng trên cao tốc

Liên quan đến việc triển khai dự án thu phí điện tử không dừng (ETC) trên các tuyến cao tốc do Tổng công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đầu tư, quản lý, đại diện VEC cho biết, đơn vị đang tập trung tối đa nguồn lực, vật lực để triển khai dự án này.

VEC được Bộ Giao thông Vận tải giao làm chủ đầu tư xây dựng và quản lý vận hành, khai thác 5 dự án đường cao tốc gồm cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài - Lào Cai, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Bến Lức - Long Thành và TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Cụ thể, lãnh đạo VEC cho hay, hiện Tổng công ty đã báo cáo cấp có thẩm quyền xin hướng dẫn về trình tự thủ tục, Tổng công ty đã xây dựng kế hoạch thuê dịch vụ ETC và chuẩn bị các thủ tục đấu thầu để tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ ETC cho các tuyến cao tốc VEC. Dự kiến thời gian thực hiện các công việc này chậm nhất cũng phải hết tháng 6/2022 mới hoàn thành.

Liên quan đến tiến độ triển khai thu phí ETC của VEC, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và VEC đẩy nhanh tiến độ triển khai ETC tại các dự án đường cao tốc do VEC quản lý.

Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị hoàn thành đúng tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ, Quốc hội; có biện pháp xử lý trách nhiệm của cá nhân, tập thể có liên quan nếu để chậm tiến độ nêu trên; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 30/6/2022.

Trong 5 dự án nêu trên mới chỉ có tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình được đầu tư, vận hành hệ thống thu phí ETC, đã triển khai được 15 trong tổng số 40 làn của tuyến cao tốc này từ ngày 10/6/2020, các tuyến cao tốc khác vẫn triển khai thu phí theo hình thức một dừng.

Về nguồn vốn đầu tư hệ thống thu phí ETC, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, trên cơ sở đề xuất của VEC, Bộ đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ đồng thuận phương án sử dụng chi phí quản lý thu phí VEC đang thực hiện (thu phí một dừng) để thuê trọn gói dịch vụ thu phí ETC.

Riêng về tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, lãnh đạo VEC cho biết, sau hơn 8 năm đưa vào khai thác, mỗi ngày tuyến đường tiếp nhận một lượng lớn phương tiện có tải trọng lớn dẫn đến một số hạng mục, công trình đã xuống cấp, hư hỏng.

VEC đang triển khai thi công công trình sửa chữa hư hỏng, hằn lún, rạn nứt mặt đường đoạn Km150+000 - Km173+404; chuẩn bị trao thầu gói thầu sửa chữa hư hỏng, hằn lún, rạn nứt mặt đường đoạn Km173+404 - Km241+922.

Do vừa thi công sửa chữa trong điều kiện vừa phải đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông trên tuyến nên việc sửa chữa không thể thực hiện đồng thời ở tất cả các vị trí. VEC đã phân kỳ, sửa chữa trước những đoạn có nguy cơ mất an toàn cao để đảm bảo an toàn giao thông. Đối với gói thầu sửa chữa định kỳ, VEC đang gấp rút triển khai đấu thầu, dự kiến hoàn thành trong quý 3/2022.