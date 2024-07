Xử phạt tới 300 triệu đồng đối với vi phạm về giá 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 87/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý giá (Nghị định 87). Nghị định này gồm 5 chương, 33 điều, trong đó, chương 2 có nhiều quy định mới.

PHẠT NẶNG SỬ DỤNG QUỸ BÌNH ỔN GIÁ SAI QUY ĐỊNH

Tại Điều 7, Nghị định 87 quy định 5 mục thay vì 4 mục như trong các Nghị định trước (Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn và Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 109/2013/NĐ-CP) về xử phạt các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá.

Theo đó, những hành vi công khai không đầy đủ, công khai không đúng thời hạn, không công khai thông tin về Quỹ bình ổn giá theo quy định của pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 20 - 70 triệu đồng; trong đó, hành vi không công khai thông tin về Quỹ bình ổn giá theo quy định của pháp luật sau 5 ngày làm việc sẽ bị phạt từ 50 - 70 triệu đồng.

Đối với hành vi không báo cáo và báo cáo không chính xác, không đầy đủ, đúng thời hạn về Quỹ bình ổn giá theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cũng sẽ bị phạt trong khung phạt từ 20 - 70 triệu đồng, trong đó hành vi không báo cáo sau 5 ngày làm việc kể từ ngày phải báo cáo hoặc báo cáo không chính xác về Quỹ bình ổn giá.

Đối với các hành vi trích lập không đầy đủ Quỹ bình ổn giá theo quy định của pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 60 - 80 triệu đồng; hành vi không trích lập Quỹ bình ổn giá sẽ bị phạt từ 80 - 100 triệu đồng.

Hành vi sử dụng Quỹ bình ổn giá không đúng quy định của pháp luật được xác định là hành vi có mức xử phạt cao nhất do tính chất nghiêm trọng và mức độ thiệt hại gây thiệt hại của việc thực hiện hành vi gây nên. Trước đó, nhiều doanh nghiệp lợi dụng sơ hở pháp luật, chiếm dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã dấy lên nhiều lo ngại.

Theo đó, mức phạt tiền cao nhất từ 120 - 150 triệu đồng khi sử dụng Quỹ bình ổn giá không đúng quy định của pháp luật.

Nghị định cũng quy định rõ biện pháp khắc phục hậu quả theo hướng buộc công khai đầy đủ thông tin về Quỹ bình ổn giá theo quy định đối với hành vi vi phạm; nộp vào Quỹ bình ổn giá toàn bộ số tiền không trích lập hoặc trích lập không đầy đủ. Ngoài ra, nuộc nộp vào ngân sách toàn bộ số lợi bất hợp pháp (nếu có) đối với số tiền Quỹ bình ổn giá khi trích lập không đầy đủ, không trích lập hoặc sử dụng không đúng mục đích theo quy định...

XỬ PHẠT KHI LOAN TIN GÂY NHIỄU LOẠN THỊ TRƯỜNG

Nghị định cũng quy định rõ về việc xử phạt hành vi vi phạm quy định về báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu về theo quy định hoặc văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ công tác quản lý, điều tiết giá.

Bên cạnh đó, quy định mức xử phạt về định giá và bán hàng hóa, dịch vụ không đúng với quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo đó, phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Hành vi bán không đúng mức giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá cụ thể; hành vi bán cao hơn mức tối đa của khung giá do Nhà nước ban hành; hành vi bán thấp hơn mức tối thiểu của khung giá do Nhà nước ban hành; hành vi bán cao hơn giá tối đa do Nhà nước ban hành...

Điều 14 tại Nghị định 87 quy định phạt tiền từ 2 - 5 triệu đồng đối với các hành vi không nhận quyết định thanh tra, kiểm tra; không chấp hành quyết định thanh tra, kiểm tra; không cung cấp hồ sơ hoặc cung cấp không đầy đủ; không ký biên bản kiểm tra, thanh tra trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày công bố công khai biên bản. Đối với những trường hợp tái phạm sẽ bị phạt từ 5 - 10 triệu đồng.

Điều 15 quy định sẽ phạt từ 15 - 20 triệu đồng đối với các hành vi loan tin, đưa tin không chính xác, không đúng sự thật về tình hình kinh tế - xã hội gây nhiễu loạn thông tin thị trường, giá hàng hóa, dịch vụ.

Các hành vi gian lận về giá sẽ bị phạt từ 20 - 30 triệu đồng và cao nhất là phạt tiền từ 50 - 80 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng tình trạng khẩn cấp, sự cố, thảm họa thiên tai để tăng giá bán hàng hóa dịch vụ… nhằm trục lợi.

Các hành vi vi phạm về việc xây dựng, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về giá đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ sẽ bị phạt từ 1 - 5 triệu đồng.