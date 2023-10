Blog chứng khoán: Cần thêm các tín hiệu từ dao động “test” cung cầu

Nhịp tăng chiều nay khá mạnh, có nhiều khoảng chững lại để thăm dò và chờ đợi xem có lượng hàng ngắn hạn xả ra hay không. Dòng tiền thực tế cũng không mạnh, nhưng đẩy giá khá ổn và các trụ làm tốt việc tạo điểm số kích thích biên độ giá ở nhiều cổ phiếu và chốt lại một phiên chiều tích cực.

Liên tiếp 3 phiên dao động với biên độ rộng và thay đổi liên tục có thể là một tín hiệu tốt nếu mức thấp nhất của VNI không bị vi phạm. Các cổ phiếu cũng vậy, nếu giá Low của tổ hợp 3 phiên này được giữ vững thì các phiên dao động “test” cung cầu có thể dẫn đến trạng thái đi ngang tạo vùng đáy rõ rệt và bắt đầu lôi kéo thêm dòng tiền vào.

Về tổng thể thanh khoản đang ở mức rất thấp so với trung bình. Tuần này giá trị khớp trung bình HSX và HNX chỉ khoảng 15,1k tỷ và 3 ngày cuối tuần là 14k tỷ. So với mức giao dịch trung bình tuần đạt đỉnh thanh khoản quãng 27k tỷ/phiên cũng đã giảm gần một nửa. Thanh khoản thấp như vậy vừa tốt vừa xấu vì luôn có tính 2 mặt, một bên là giảm bán, một bên là chưa muốn mua mạnh. Yếu tố đánh giá thanh khoản lúc này cần nhìn vào hướng dao động và biên độ dao động của giá (chỉ số/cổ phiếu). Chỉ cần một bên thay đổi trạng thái sẽ phản ánh ngay lập tức lên giá vì phía còn lại lực cản không nhiều. Nếu bán xả mạnh thì cầu nhỏ sẽ tạo biên độ giảm rộng và ngược lại. Một hai phiên dao động chưa đủ độ tin cậy, nhưng nhiều phiên sẽ có thông tin tốt hơn.

Thị trường có thể bước vào giai đoạn “test” cung cầu liên tục bằng những nhịp đảo chiều lên xuống trong phiên và hình thành vùng tích lũy. Khả năng bùng nổ ngay lập tức là không cao vì tâm lý chưa ổn định, sự đồng thuận trong suy nghĩ chưa có. Sau nhiều lần bắt đáy trượt và thua lỗ, tâm lý sẽ thận trọng chờ đợi các tín hiệu một cách rõ ràng rồi mới dám “chơi lớn”. Vì thế cách dễ nhất để tạo sự đồng thuận và tự tin, là thị trường phát đi các tín hiệu như vậy.

Hiện tại sự trao đổi về khối lượng vẫn còn khá thấp, nghĩa là có thể mất nhiều thời gian hơn để tạo nền. Kịch bản khả dĩ là thị trường lên xuống tạo thành một vùng dao động có thể nhìn thấy rõ ràng. Nền càng vững và càng rõ thì mọi yếu tố ủng hộ đều chắc chắn hơn, từ tâm lý tự tin đến các tín hiệu kỹ thuật. Mặt khác hiện tại khung thời gian tính đến các yếu tố hỗ trợ hãy còn xa. Thị trường không phải sẽ tăng giảm theo thông tin, mà tin là lý do để củng cố suy nghĩ về thị trường, vì tâm lý con người rất muốn tìm lý do để giải thích một thực tế đang diễn ra. Nếu không tìm thấy thì sự nghi ngờ vẫn còn. Việc dừng phát hành tín phiếu hay cận ngày có báo cáo tài chính quý 3 có thể là một lý do phù hợp.

Vẫn giữ quan điểm thị trường điều chỉnh rất tốt, nên tích lũy cổ phiếu theo vùng giá. Đến đoạn này mỗi cổ phiếu sẽ có một vùng tạo đáy riêng bất kể là VNI có diễn biến như thế nào vì sau nhịp điều chỉnh dài, cung cầu sẽ khác biệt với mỗi cổ phiếu. Không thể nào mua một lần đúng đáy được, nên lời lãi danh mục trong quá trình tích lũy này là không quan trọng. Yếu tố quyết định là chọn cổ phiếu đang tạo nền rõ ràng, có nhiều phiên “test” cung cầu tích cực.

Thị trường phái sinh hôm nay khó Short trong buổi sáng dù VN30 có nhịp điều chỉnh vì không có setup chuẩn nào. VN30 có 2 lần phản ứng với 1119.xx là ngưỡng hỗ trợ đầu tiên trong dự kiến. Không thủng mức đầu tiên thì thị trường là khá mạnh. Tuy nhiên chiều Long cũng không phải là dễ. Vùng đầu tiên có thể cân nhắc Long là khi VN30 quay lên vượt 1124.xx. Tuy nhiên điểm vào tốt hơn là khi F1 được kéo lên đỉnh buổi sáng và VN30 cũng test đỉnh intraday tương ứng. Sẽ xuất hiện nhiều Short ở đây. Có thể thấy thanh khoản đã tăng nhanh với F1 nhưng basis co lại rất chặt, tức là lượng Short đang bị khóa lại. Nếu F1 và VN30 được kéo lên cao hơn thì lượng Short này chính là lực đẩy bù vì sẽ phải đóng vị thế. Do đó trụ là yếu tố quyết định điểm nổ: VIC lên trước rồi tới VHM rồi STB, SSI. Phần còn lại VN30 diễn biến thuận lợi, chạm đầu tiên tới 1133.xx với F1 đảo basis. Đó là lúc nên đóng ít nhất một nửa vị thế vì không có gì đảm bảo mức thanh khoản nhỏ như vậy có thể duy trì đà đi lên được. Tuy nhiên phần còn lại có thể đặt cược tiếp. VN30 leo lên tận 1142.xx ngay trước khi kết thúc đợt liên tục.

Chiều nay VN30 khỏe.

Thị trường cơ sở có thể bước vào những phiên dao động lên xuống tạo vùng tích lũy. Sẽ vẫn có những nhịp giảm và đó là thời điểm để quan sát cung cầu. Chiến lược là canh mua cổ phiếu, Long/Short linh hoạt với phái sinh, chú ý tín hiệu từ basis.

VN30 chốt hôm nay tại 1139.78. Cản gần nhất phiên tới là 1141; 1147; 1155; 1165; 1171; 1177; 1185. Hỗ trợ 1137; 1132; 1124; 1115; 1108; 1100.

