Xuất khẩu cao su vẫn duy trì được mức giá cao

Do trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nên hoạt động xuất khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 1/2025 giảm 32,5% về lượng và 34% về trị giá so với tháng 12/2024. Tuy nhiên, trong tháng 1/2025, giá cao su xuất khẩu bình quân của Việt Nam vẫn đạt 1.859 USD/tấn, tăng 32% so với tháng 1/2024. Nhờ giá cao su xuất khẩu duy trì ở mức cao nên trong tháng 1/2025, mặc dù lượng cao su xuất khẩu giảm tới 24% so với cùng kỳ 2024, thì kim ngạch vẫn tăng nhẹ 0,6%.

GIÁ CAO SU VẪN TĂNG

Trong tháng 1/2025, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang hầu hết thị trường tiêu thụ chính đều giảm so với tháng 12/2024. Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam trong tháng đầu năm 2025, chiếm tỷ trọng 78,7% về lượng và 78,1% về trị giá, với khối lượng đạt 126.384 tấn, trị giá 233,3 triệu USD, giảm 24,7% về lượng nhưng tăng 0,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Giá cao su xuất khẩu bình quân sang thị trường này đạt 1.846 USD/tấn, tăng 33%.

Tương tự, lượng cao su xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ và Hàn Quốc cũng giảm mạnh 66,6% và 54% so với cùng kỳ năm 2024, lần lượt đạt 3.934 tấn và 2.452 tấn. Trong khi đó, Malaysia vươn lên trở thành thị trường xuất khẩu cao su lớn thứ hai của nước ta trong tháng 1/2025, với khối lượng tăng gấp 8,4 lần và trị giá tăng 9,4 lần so với tháng 1/2024, đạt 6.605 tấn, trị giá 10.095 tấn. Ngoài ra, lượng cao su xuất khẩu trong tháng 1/2025 sang thị trường tiếp theo là Indonesia cũng tăng mạnh 123%, từ Hoa Kỳ tăng 16,9%...

"Giá cao su xuất khẩu bình quân năm 2023 là 1.350 USD/tấn, năm 2024 đạt 1.701 USD/tấn. Giá xuất khẩu cao su bình quân trong tháng 1/2025 lên tới 1.859 USD tấn, tăng 9,3% so với giá bình quân của năm 2024". Tổng cục Hải quan

Theo Tổng cục Hải quan, năm 2024, xuất khẩu cao su Việt Nam đạt 2 triệu tấn, trị giá 3,4 tỷ USD. Đây là mức kim ngạch xuất khẩu cao su cao nhất từ trước tới nay. Trước đây, kim ngạch xuất khẩu cao su đạt cao nhất vào năm 2022 với 3,3 tỷ USD.

Diễn biến giá cao su xuất khẩu vào Trung Quốc cũng cho thấy rõ ràng tốc độ tăng giá phi mã của cao su xuất khẩu Việt Nam trong thời gian qua. Tháng 1/2024, giá bình quân xuất khẩu sang Trung Quốc là 1.388 USD/tấn, tháng 2 tăng lên 1.433 USD/tấn. Tháng 4/2024, giá cao su bình quân xuất khẩu sang Trung Quốc là 1.510 USD/tấn; tới tháng 7 đạt bình quân 1.619 USD/tấn; đến tháng 9/2024, giá xuất khẩu bình quân 1.724 USD/tấn.

Hiện tại, diễn biến trên thị trường thế giới đang rất thuận lợi cho tiêu thụ cao su. Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/2/2025, tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 3 trên Sàn Thượng Hải giảm 0,4% (70 CNY) ở mức 17.730 CNY/kg, trên Sàn OSE Nhật Bản ghi nhận tăng 0,1% (0,3 yen) lên mức 379,1 yen/kg. Ở Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 3 tăng 0,3% (0,26 baht) lên 82,42 baht/kg.

Giá cao su ở các hợp đồng tương lai gần tiếp tục được hỗ trợ bởi tâm lý lo ngại nguồn cung cao su thiên nhiên năm nay khan hiếm và mức tăng của giá dầu ngày 17/2/2025, trong bối cảnh thị trường có kỳ vọng lạc quan vào các biện pháp kích thích kinh tế tiếp theo của Trung Quốc.

XUẤT KHẨU CAO SU SẼ VẪN THUẬN LỢI TRONG NĂM 2025

Hiệp hội Cao su Việt Nam đánh giá dù gặp nhiều thách thức về thời tiết cực đoan, yêu cầu khắc khe từ thị trường nhưng ngành cao su vẫn đặt kỳ vọng phát triển mạnh mẽ năm 2025. Giá cao su được dự báo sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian tới, do nguồn cung đang bước vào giai đoạn thấp điểm. Theo đó, cây cao su thường được khai thác đến tháng 1 hàng năm, sau đó ngừng cạo mủ từ tháng 2 đến tháng 5 để thay lá trước khi vào vụ khai thác mới. Vì vậy, sản lượng mủ chỉ có thể dần được bổ sung trở lại từ tháng 6/2025 trở đi.

"Dự báo, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành Cao su năm 2025 sẽ đạt trên 11 tỷ USD. Trong đó, cao su thiên nhiên dự kiến đạt khoảng 3,5 tỷ USD, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường quốc tế; sản phẩm cao su đạt khoảng 5 tỷ USD, nhờ vào việc đẩy mạnh sản xuất sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe. Riêng gỗ cao su đạt khoảng 2,5 tỷ USD". Hiệp hội Cao su Việt Nam

Trong tuần đầu tháng 2, các công ty sản xuất lốp xe tại Trung Quốc đã hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết, nhưng công suất vận hành vẫn còn thấp. Theo thông báo của Bộ Tài chính Trung Quốc, các mặt hàng gồm than và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ nhập khẩu vào nước này sẽ chịu thuế 15%; dầu thô, thiết bị nông nghiệp và một số ô tô nhập khẩu chịu thuế 10%. Trung Quốc cũng tuyên bố sẽ đệ đơn kiện Mỹ lên WTO và thực hiện các biện pháp đáp trả.

Mặc dù vậy, giá cao su vẫn duy trì ở mức cao do thị trường được hỗ trợ bởi thời tiết bất lợi tại Thái Lan, nước xuất khẩu cao su lớn nhất thế giới. Lượng mưa lớn gần đây tại miền Nam Thái Lan đã gây gián đoạn hoạt động thu hoạch mủ trước mùa rụng lá, kéo dài từ tháng 2 đến tháng 5, thời điểm cây cao su cho năng suất thấp.

Trong những năm gần đây, diện tích trồng cao su tại các quốc gia sản xuất hàng đầu Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia có xu hướng giảm dần do người dân chuyển đổi cây trồng từ cao su sang các loại cây trồng khác có lợi nhuận cao hơn.

Bên cạnh đó, giá cao su cũng được hỗ trợ bởi sự mất cân đối cung - cầu dài hạn trên toàn cầu. Trong một báo cáo mới đây, Hiệp hội Các quốc gia sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC), cho biết tiêu thụ cao su toàn cầu ước tính đã vượt sản lượng 1,16 triệu tấn trong năm 2024. Đồng thời, cảnh báo rằng tình trạng thiếu hụt nguồn cung cao su toàn cầu có thể kéo dài đến năm 2028, dẫn đến mức thiếu hụt hàng năm từ 600.000 - 800.000 tấn cao su.