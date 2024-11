Yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải rà soát loạt quy định liên quan tới “xe dù, bến cóc” và tiêu chuẩn khí thải với xe cơ giới

Mới đây, trong cuộc họp rà soát các nghị định, quyết định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải rà soát, bổ sung các quy định để bảo đảm quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải đường bộ, khắc phục triệt để tình trạng "xe dù, bến cóc," "xe trá hình xe kinh doanh vận tải," xe tranh giành khách… gây mất an ninh trật tự và an toàn xã hội…

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải bổ sung các quy định về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong việc giải quyết thủ tục cấp, thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu xe… bằng hình thức trực tuyến để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp vận tải; rà soát, loại bỏ các nội dung không khả thi, gây khó khăn cho công tác quản lý, làm phát sinh chi phí cho người dân, doanh nghiệp và xã hội… hoàn thiện dự thảo Nghị định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 12/11/2024.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp về việc hoàn thiện các Nghị định hướng dẫn Luật Đường bộ. Ảnh: VGP.

Ngoài ra, đối với dự thảo Quyết định quy định về lộ trình áp dụng mức tiêu chuẩn khí thải đối với xe cơ giới nhập khẩu và sản xuất, lắp ráp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương hoàn thiện dự thảo Quyết định, lấy ý kiến người dân và các hiệp hội sản xuất phương tiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 13/11/2024.

Phó Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu kỹ lưỡng để đề xuất nâng mức tiêu chuẩn khí thải đối với xe gắn máy 2 bánh từ mức 2 lên mức 4, thời gian áp dụng mức tiêu chuẩn khí thải mức 4 đối với xe môtô, xe gắn máy 2 bánh cần rút ngắn tối thiểu 1 năm so với dự thảo hiện nay để tạo động lực thúc đẩy việc chuyển đổi năng lượng xanh trong ngành giao thông vận tải.

Đồng thời, nghiên cứu bổ sung trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương; trong đó bổ sung trách nhiệm của Bộ Giao thông Vận tải trong việc kiểm tra, giám sát thực hiện lộ trình áp dụng mức tiêu chuẩn khí thải; Bộ Tài chính (Tổng cục hải quan) giám sát tiêu chuẩn khí thải xe cơ giới nhập khẩu; Bộ Công Thương chịu trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, lắp ráp trong nước; chính quyền các địa phương (Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân) căn cứ điều kiện kinh tế-xã hội và yêu cầu bảo vệ môi trường trên địa bàn để ban hành quy định về lộ trình áp dụng mức tiêu chuẩn khí thải đối với xe cơ giới lưu hành tại địa phương mình với tiêu chuẩn khí thải cao hơn mức tiêu chuẩn khí thải quy định tại Quyết định này.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/11/2024 đối với quy định về tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông đang lưu hành.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, niên hạn sử dụng đối với xe cơ giới; chịu trách nhiệm toàn diện nếu chậm trình ban hành văn bản quy định chi tiết Luật, tạo "khoảng trống pháp lý" làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.