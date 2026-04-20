Thứ Hai, 20/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Yêu cầu ngừng sử dụng toàn quốc thức ăn trẻ em HiPP nghi có thuốc chuột

Song Hoàng

20/04/2026, 09:51

Ngày 19/4, Cơ quan An toàn Thực phẩm và Sức khỏe Áo thông báo về việc Công ty HiPP - nhà sản xuất thực phẩm trẻ em của Đức - Thụy Sĩ và chuỗi siêu thị SPAR thu hồi toàn bộ sản phẩm hỗn hợp cà rốt và khoai tây (HiPP Vegetable Carrot with Potato) loại hũ 190 gram tại 1.500 cửa hàng trên toàn nước Áo do nghi ngờ sản phẩm này có chứa thuốc chuột...

Sản phẩm hỗn hợp cà rốt và khoai tây (HiPP Vegetable Carrot with Potato) bị nghi nhiễm thuốc chuột tại Áo

Tối 19/4/2026, Quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Chu Quốc Thịnh có văn bản số 636/ATTP-SP gửi Sở Y tế các tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương; Sở An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh và Chi cục ATVSTP các tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương về việc cảnh báo sản phẩm thực phẩm ăn dặm HiPP.

Theo Cục An toàn thực phẩm, ngày 19/4, Cơ quan An toàn Thực phẩm và Sức khỏe Áo thông báo về việc Công ty HiPP - nhà sản xuất thực phẩm trẻ em của Đức - Thụy Sĩ và chuỗi siêu thị SPAR thu hồi toàn bộ sản phẩm hỗn hợp cà rốt và khoai tây (HiPP Vegetable Carrot with Potato) loại hũ 190 gram tại 1.500 cửa hàng trên toàn nước Áo do nghi ngờ sản phẩm này có chứa thuốc chuột.

Để bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm, Chi cục An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai một số nội dung: Rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm hũ ăn dặm HiPP; 

Cùng đó, làm việc với công ty công bố sản phẩm hũ ăn dặm HiPP (nếu có), yêu cầu công ty thông báo cho các đơn vị phân phối, người tiêu dùng ngừng việc sử dụng sản phẩm và tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất, báo cáo (số lượng đã nhập khẩu, số lượng đã bán, số lượng còn tồn) và đề xuất biện pháp xử lý các lô sản phẩm theo thông tin thu hồi nêu trên.

Đồng thời tuyên truyền thông tin cho người tiêu dùng biết để không sử dụng toàn bộ các lô sản phẩm hũ ăn dặm HiPP nêu trên và báo cáo kết quả xử lý về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 27/4/2026.

Tối cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm cũng gửi Công văn số 635/ATTP-SP đến Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương về việc quản lý kinh doanh thực phẩm trên thương mại điện tử.

Theo đó, để bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị thông báo cho các sàn thương mại điện tử, trang website bán hàng của gian hàng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử phối hợp với chủ gian hàng, các nhà phân phối yêu cầu ngừng kinh doanh các lô sản phẩm nêu trên nếu có lưu hành tại Việt Nam, gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm kém chất lượng và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).

Bộ Y tế: Không khoan nhượng với thực phẩm bẩn

TP.Hồ Chí Minh triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm"

Tiếp tục tạm ngưng áp dụng Nghị định 46 về an toàn thực phẩm

Từ khóa:

cảnh báo sản phẩm thực phẩm HiPP Công ty HiPP Cục An toàn thực phẩm sản phẩm ăn dặm HiPP siêu thị SPAR sức khỏe người tiêu dùng thu hồi sản phẩm HiPP thương mại điện tử

Đọc thêm

Chuỗi sự kiện "UEH Sharing & Giving – Career Fair 2026" tại Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) mang đến hơn 5.000 cơ hội việc làm cho sinh viên và người lao động, đồng thời tạo không gian kết nối sâu rộng giữa nhà trường, doanh nghiệp và xã hội...

Nguyên tắc tính lương được giữ như quy định hiện hành, tuy nhiên Bộ Nội vụ đề xuất cập nhật mức lương cơ sở mới để làm căn cứ tính toán mức lương và các chế độ...

Giữa cái nắng oi nồng của vùng bán sơn địa, người trồng na ở xã Phú Long (Ninh Bình) bước vào thời điểm tất bật nhất trong năm. Không kể giờ giấc, họ tranh thủ từng khoảnh khắc khi hoa nở, "ăn cơm đứng" ngay tại vườn để kịp thụ phấn, giữ lấy mùa quả cũng là giữ nguồn thu nhập chính cho cả năm...

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026 phát hành ngày 20/04/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Trường Đại học Đông Á vừa tổ chức Lễ hội văn hóa Việt – Nhật và Ngày hội việc làm Nhật Bản 2026, thu hút hơn 4.000 lượt tham gia với nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, ngôn ngữ và kết nối tuyển dụng, mở ra hơn 500 cơ hội việc làm cho sinh viên...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Video

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy