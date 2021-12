Theo ước tính của Forbes, trong số 2.660 tỷ phú trên thế giới, có tới 1.800 người chứng kiến tài sản tăng lên trong năm 2021. Trong khi một số có thêm vài trăm triệu USD, một số khác “bỏ túi” hàng tỷ USD. Thậm chí, có một nhóm mà Forbes gọi là “tinh hoa của tinh hoa” với khối tài sản vốn đã khổng lồ nay lại tăng thêm vài chục tỷ USD.

Dưới đây là 10 tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất năm 2021 (giá trị tài sản tính tới ngày 10/12/2021).

ELON MUSK

Quốc gia: Mỹ

Giá trị tài sản: 265,4 tỷ USD

Giá trị tài sản tăng thêm năm 2021: 109,8 tỷ USD

Tỷ phú Elon Musk - Ảnh: Getty Images

Năm 2021 tiếp tục chứng kiến sự bùng nổ tài sản của Elon Musk, Giám đốc điều hành (CEO) hãng xe điện Tesla. Nối tiếp đà tăng năm 2020, giá cổ phiếu Tesla tăng thêm gần 50% từ đầu năm nay, đưa vốn hóa của công ty vượt mốc 1.000 tỷ USD và trở thành hãng sản xuất ô tô lớn nhất thế giới. Với việc Tesla đạt được các cột mốc về vốn hóa và doanh thu, lợi nhuận, ông Musk liên tiếp nhận được các khoản thưởng quyền chọn cổ phiếu theo chương trình được vạch sẵn cho mình. Các quyền chọn mua cho phép ông Musk mua cổ phiếu Tesla với giá chỉ hơn 6 USD, trong khi giá thị trường của mã này hiện đã vượt mức 1.000 USD.

Vào tháng 11/2021, ông Musk trở thành người đầu tiên trong lịch sử có tài sản vượt 300 tỷ USD. Tính tới ngày 10/12, ông sở hữu tài sản 265,4 tỷ USD, tăng thêm gần 110 tỷ USD so với đầu năm – mức tăng tương đương với năm trước.

GAUTAM ADANI VÀ GIA ĐÌNH

Quốc gia: Ấn Độ

Giá trị tài sản: 81,1 tỷ USD

Giá trị tài sản tăng thêm năm 2021: 52,5 tỷ USD

Tỷ phú Ấn Độ Gautam Adan - Ảnh: Getty Images

Năm qua, chỉ số BSE SENSEX của chứng khoán Ấn Độ tăng 23%, giúp ông Gautam Adani “bỏ túi” số tiền khổng lồ. Tập đoàn Adani của ông – hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ hạ tầng, hàng hóa, sản xuất điện cho tới bất động sản – kiếm đậm từ các thương vụ đầu tư lớn. Giá cổ phiếu của công ty con Adani Gas tăng tới 400% trong năm 2021, trong khi cổ phiếu công ty điện Adani Transmission và công ty Adani Enterprises tăng lần lượt 330% và 250% giá trị.

LARRY PAGE

Quốc gia: Mỹ

Giá trị tài sản: 126,3 tỷ USD

Giá trị tài sản tăng thêm năm 2021: 49,1 tỷ USD

Nhà đồng sáng lập Google Larry Page - Ảnh: AP

Giá cổ phiếu Alphabet, công ty mẹ Google, đã tăng 71% năm qua nhờ báo cáo kết quả kinh doanh khả quan và các đợt mua lại cổ phiếu. Theo đó, tài sản của ông Larry Page, người đồng sáng lập công ty vào năm 1998 cùng với Sergey Brin, tăng mạnh. Hiện cả hai đã rời vị trí điều hành công ty nhưng vẫn là cổ đông lớn và thành viên hội đồng quản trị.

LARRY ELLISON

Quốc gia: Mỹ

Giá trị tài sản: 135 tỷ USD

Giá trị tài sản tăng thêm năm 2021: 47,5 tỷ USD

Tỷ phú Larry Ellison - Ảnh: Getty Images

Ông Ellison – người đồng sáng lập, chủ tịch kiêm giám đốc công nghệ của hãng phần mềm Oracle – kiếm đậm trong năm 2021 nhờ cổ phiếu Oracle tăng tới 61%. Ngoài ra, ông cũng bỏ túi nhiều tỷ USD nhờ cổ phiếu Tesla. Năm 2018, tỷ phú này mua 3 triệu cổ phiếu Tesla với giá chưa tới 1 tỷ USD. Hiện tại, ông nắm giữ khoảng 1,5% cổ phần Tesla và là cổ đông cá nhân lớn thứ hai, chỉ sau ông Musk. Tính tới ngày 10/12, giá trị cổ phần của ông tại Tesla là 15 tỷ USD.

SERGEY BRIN

Quốc gia: Mỹ

Giá trị tài sản: 121,7 tỷ USD

Giá trị tài sản tăng thêm năm 2021: 46,7 tỷ USD

Sergey Brin - Ảnh: Getty Images

Cũng giống ông Page, người đồng sáng lập Google Sergey Brin khá kín tiếng kể từ khi hai người cùng rời vị trí điều hành công ty vào năm 2019. Hiện tại, ông đang đầu tư vào công ty khinh khí cầu có tên LTA Research & Exploration, đồng thời tài trợ cho việc nghiên cứu bệnh Parkinson. Vào tháng 5/2021, lần đầu tiên kể từ năm 2017, tỷ phú này đã bán cổ phiếu Alphabet. Dù vậy, ông vẫn sở hữu số cổ phần đủ lớn để “bỏ túi” hơn 46 tỷ USD khi cổ phiếu Alphabet tăng giá mạnh năm qua.

BERNARD ARNAULT VÀ GIA ĐÌNH

Quốc gia: Pháp

Giá trị tài sản: 193,9 tỷ USD

Giá trị tài sản tăng thêm năm 2021: 43 tỷ USD

Tỷ phú Bernard Arnault - Ảnh: Forbes

Ông trùm thời trang xa xỉ Pháp Bernard Arnault từng có thời điểm vươn lên thành người giàu nhất thế giới đầu năm nay nhờ giá cổ phiếu “đế chế” LVMH – sở hữu các thương hiệu như Louis Vuitton, Moët and Hennessy, plus brands like Fendi, Christian Dior và Givenchy – tăng mạnh. Ông hiện là người giàu thứ ba thế giới, sau Musk và Jeff Bezos – người sáng lập Amazon.com. Tính từ đầu năm, giá cổ phiếu LVMH đã tăng 29% nhờ nhu cầu mua sắm hàng xa xỉ tăng mạnh bất chấp đại dịch Covid-19.

STEVE BALLMER

Quốc gia: Mỹ

Giá trị tài sản: 107,5 tỷ USD

Giá trị tài sản tăng thêm năm 2021: 32,3 tỷ USD

Steve Ballmer - Anh: Getty Images

Ông Steve Ballmer, người giữ chức CEO của Microsoft từ năm 2000 đến 2014, kiếm đậm trong năm qua nhờ cổ phiếu hãng công nghệ này tăng 57%. Ngoài ra, giá trị thị trường của câu lạc bộ bóng rổ Los Angeles Clippers của ông cũng tăng thêm 20% so với năm trước.

ZHANG YIMING

Quốc gia: Trung Quốc

Giá trị tài sản: 59,4 tỷ USD

Giá trị tài sản tăng thêm năm 2021: 31,7 tỷ USD

Zhang Yiming thành lập Bytedance vào năm 2012 - Ảnh: Getty Images

Zhang Yiming, người sáng lập Bytedance, trở thành tỷ phú Trung Quốc hiếm hoi lọt vào danh sách này. Năm qua, Bytedance “oanh tạc” toàn cầu với ứng dụng chia sẻ video ngắn TikTok, giúp Zhang “bỏ túi” gần 32 tỷ USD. Ông hiện sở hữu 22% cổ phần công ty chưa niêm yết này. Hồi tháng 5, Zhang từ chức CEO và tiếp tục rút khỏi vị trí chủ tịch công ty vào tháng 11 trong bối cảnh Chính phủ Trung Quốc tăng cường siết quản lý với lĩnh vực internet.

ROBIN ZENG

Quốc gia: Trung Quốc

Giá trị tài sản: 57,6 tỷ USD

Giá trị tài sản tăng thêm năm 2021: 26,8 tỷ USD

Tỷ phú Robin Zeng - Ảnh: Getty Images

Năm 2021, giá cổ phiếu công ty Contemporary Amperex Technology (CATL) – một trong những nhà cung cấp pin xe điện lớn nhất thế giới, tăng 58%, giúp Robin Zeng – người sáng lập công ty – “bỏ túi” hàng chục tỷ USD. Với khách hàng gồm BMW, Volkswagen, Geely và Tesla, CATL hiện tập trung vào thị trường xe điện đang tăng trưởng nhanh chóng của Trung Quốc. Gần đây, công ty này công bố kế hoạch huy động 9 tỷ USD để mở rộng sản xuất pin lithium-ion.

BILL GATES

Quốc gia: Mỹ

Giá trị tài sản: 139,2 tỷ USD

Giá trị tài sản tăng thêm năm 2021: 18,9 tỷ USD

Tỷ phú Bill Gates - Ảnh: AP

2021 là một năm sóng gió với Bill Gates khi ông vừa ly hôn vừa hứng chịu chỉ trích vì có liên quan tới tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein cũng như các mối quan hệ trong quá khứ.

Mặc dù lần đầu tiên trong 30 năm ông không còn giữ vị trí giàu nhất hoặc giàu thứ hai tại Mỹ, tài sản của Gates vẫn tăng thêm gần 19 tỷ USD trong năm 2021, chủ yếu nhờ danh mục đầu tư gồm cổ phiếu Microsoft và các công ty như Republic Services và Berkshire Hathaway.