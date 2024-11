11 tháng, doanh thu ngành Thông tin và Truyền thông đạt gần 4 triệu tỷ đồng

Theo đó, một tháng trước khi kết thúc năm 2024, toàn ngành đã hoàn thành 95,6% kế hoạch doanh thu năm nay (4.166.339 tỷ đồng). Lợi nhuận toàn ngành ước đạt 291,219 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 100,2% so với kế hoạch năm (290,745 tỷ đồng).

Trong 11 tháng đầu năm, Bộ Thông tin và Truyền thông ước đạt nộp ngân sách nhà nước 116,148 tỷ đồng, tăng 27,2% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 119% so với kế hoạch năm (97,102 tỷ đồng); đồng thời đóng góp vào GDP 924,839 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 94,2% so với kế hoạch năm (981,852 tỷ đồng).

Doanh thu toàn ngành Thông tin và Truyền thông trong 11 tháng đầu năm 2024 - Ảnh Bộ Thông tin và Truyền thông

Trong tháng 11, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 147/2024/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Theo đó, Nghị định 147/2024/NĐ-CP có những chính sách mới ảnh hưởng và thay đổi một số thói quen sử dụng mạng xã hội của người Việt Nam, như quy định về bắt buộc các mạng xã hội về thực hiện bắt buộc xác thực người dùng qua số điện thoại hoặc số định danh cá nhân nhằm hạn chế tình trạng người dùng ẩn danh để lừa đảo, tung tin giả và các hành vi vi phạm pháp luật khác; Không cho trẻ em dưới 16 tuổi lập tài khoản mạng xã hội.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1437/QĐ-TTg về Kế hoạch hành động quốc gia phát triển kinh tế số giai đoạn 2024-2025. Kế hoạch tập trung nhiệm vụ chuyển đổi số tất cả các ngành, lĩnh vực trọng điểm mà Việt Nam có tiềm năng lớn và dư địa phát triển kinh tế số gồm thương mại bán buôn, bán lẻ; Nông nghiệp; Công nghiệp chế biến, chế tạo; Du lịch; Logistics.

Đồng thời, Quyết định này cũng tạo động lực tăng trưởng mới dựa trên dữ liệu, công nghệ số và đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị, quản lý vận hành hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, quản trị hoạt động của các doanh nghiệp, tạo ra các mô hình kinh doanh mới, thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ trên môi trường số.