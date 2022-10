12 đặc điểm giúp Warren Buffett trở thành huyền thoại đầu tư

Ông Buffett hiện là Chủ tịch, CEO của “đế chế” đầu tư Berkshire Hathaway. Theo xếp hạng mới nhất của Bloomberg Billionaire Index, ông là người giàu thứ 6 thế giới với tài sản hơn 98 tỷ USD.

Trong cuốn sách có tựa đề "How to Invest: Masters on the Craft" (Tạm dịch Chuyện đầu tư: Những bậc thầy trong nghề), tác giả Rubenstein đã chỉ ra 12 đặc điểm và thói quen đã giúp “huyền thoại xứ Ohama” trở thành một nhà đầu tư vĩ đại. Dưới đây là một số trích đoạn nổi bật trong cuốn sách của mà ông Rubenstein nhận định về vị tỷ phú này.

TẬN TÂM

“Với Buffett, việc đầu tư được tập trung phát triển như một kỹ năng. Ông ấy là một nhà đầu tư thuần túy và đã biến đầu tư trở thành một công việc sinh ra dành cho mình”.

ĐƠN GIẢN

"Buffett không sở hữu một đội ngũ cố vấn hùng hậu mà luôn tự mình phân tích và đưa ra quyết định nhanh chóng. Ông ấy luôn kiên định và trung thành với triết lý đầu tư của bản thân”.

GIỎI GIAO TIẾP

“Một trong những đặc điểm nổi trội của Buffett là ông ấy có khả năng giao tiếp tinh tế và lịch thiệp. Ông ấy rất dễ gần và có khả năng kết nối các ý tưởng theo cách dễ hiểu nhất”.

KHIÊM TỐN

"Warren Buffett không khoe khoang về sự thông minh của mình. Ông ấy thường chẳng nói gì về bản thân và cũng không nói với người khác rằng mình tuyệt vời thế nào”.

HAM HỌC HỎI

“Buffett là người đọc nhiều. Ông ấy có khả năng lĩnh hội một lượng thông tin khổng lồ”. (Huyền thoại đầu tư này từng chia sẻ rằng mỗi tuần ông đọc khoảng 500 trang báo cáo tài chính, hồ sơ và các tài liệu khác).

KHÔNG NGẠI ĐI NGƯỢC SỐ ĐÔNG

Nhà đầu tư huyền thoại không ngại đi ngược số đông - Ảnh: Reuters

“Các nhà đầu tư vĩ đại thường có xu hướng đi ngược lại số đông và Warren Buffett là một trường hợp điển hình”.

Tác giả Rubenstein dẫn ví dụ về việc công ty Berkshire của ông Buffett không bị cuốn vào bong bóng dot-com hay cơn sốt cổ phiếu trong đại dịch Covid-19.

CÓ KỶ LUẬT

"Ông ấy sẵn sàng giữ nhiều tiền mặt cho đến khi tìm được thứ gì đó đáng để đầu tư”.

Năm ngoái, Berkshire nắm giữ khối tiền mặt lên tới gần 150 tỷ USD và chờ đến đầu quý 1 năm nay mới chi 51 tỷ USD mua cổ phiếu – một con số kỷ lục.

LUÔN RÚT RA BÀI HỌC TỪ SAI LẦM

“Trong thế giới đầu tư, mắc sai lầm là điều bình thường. Các nhà đầu tư vĩ đại đều không sợ sai lầm và họ luôn cố gắng học hỏi từ những sai lầm đó. Buffett cũng vậy".

CÓ TƯ DUY ĐẦU TƯ CỞI MỞ

"Buffett không tự nhận mình là một nhà đầu tư công nghệ hay là người tiên phong về một công nghệ mới nào đó. Nhưng ông ấy hiểu rằng Apple là một công ty sản xuất hàng tiêu dùng khổng lồ với hầu hết người theo dõi, khách hàng và nhân viên là những người trung thành”.

Theo Rubenstein, đây là lý do Berkshire đã đầu tư khoảng 36 tỷ USD vào Apple từ năm 2016 đến 2018. Giá trị cổ phần tại Apple mà công ty này nắm giữ hiện đã tăng lên khoảng 130 tỷ USD.

DUY TRÌ CHIẾN LƯỢC MUA VÀ GIỮ

"See's Candies, Nebraska Furniture Mart là những công ty mà Buffett đã nắm giữ suốt thời gian dài. Ông ấy thường không tìm kiếm lợi nhuận trước mắt mà có xu hướng nắm giữ để thu về lợi ích trong dài hạn”.

Theo Rubenstein, việc nắm giữ cổ phần các doanh nghiệp trong dài hạn giúp tránh được chi phí giao dịch, thuế, đồng thời việc Berkshire nắm giữ lâu dài sẽ hấp dẫn các chủ doanh nghiệp muốn rút vốn mà vẫn được điều hành công ty, hoặc những người mong muốn có một “mái nhà” vĩnh viễn.

SIÊU TIẾT KIỆM

Buffett hiện vẫn sống trong căn nhà mà ông mua với giá gần 32.000 USD vào năm 1958 - Ảnh: Getty Images

"Buffett không bao giờ vùng tay quá trán, không tiêu tiền vào những thứ xa xỉ, phù phiếm. Hiện tại, ông ấy vẫn sống trong căn nhà ở ngoại ô mà ông mua vào những năm 1960. Gần đây, ông ấy mới lái xe hơi riêng. Ông ấy cũng không chi tiền cho các tác phẩm nghệ thuật chỉ để trở thành một nhà sưu tập nổi tiếng".

NHÂN TỐ BÍ ẨN

“Ông ấy là một người độc nhất vô nhị. Về cơ bản, ông ấy đã xây dựng một đế chế đầu tư dựa trên sức mạnh khối óc của chính mình trong suốt hơn 60 năm qua. Ông ấy đã đưa Berkshire trở thành một tập đoàn đầu tư thành công nhất trong lịch sử thế giới. Ông ấy làm được điều đó nhưng không đánh mất bản ngã, mà ngược lại theo cách giản dị, bình dân”.