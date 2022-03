3 tháng đầu năm, ước gần 180 triệu tấn hàng hóa thông qua cảng biển

Cục Hàng hải Việt Nam vừa có báo cáo số liệu thống kê tháng 3 về khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 3 tháng đầu năm 2022.

Theo đó, ước tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển tháng 3 là 67,3 triệu tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2021.

Nguồn: Cục Hàng hải Việt Nam.

Trong đó, hàng xuất khẩu ước đạt 17,2 triệu tấn tăng 4% so với cùng kỳ năm 2021. Hàng nhập khẩu ước đạt 19,2 triệu tấn giảm 4% so với cùng kỳ năm 2021. Hàng nội địa ước đạt 30,7 triệu tấn, tăng tới 10% so với cùng kỳ năm 2021. Còn hàng quá cảnh bốc dỡ ước đạt 143 nghìn tấn.

Đáng chú ý, hàng container thông qua cảng biển trong tháng 3 giữ vững đà tăng 6% so với cùng kỳ, ước đạt 2,3 triệu TEUs. Trong đó, hàng xuất khẩu ước đạt 757 nghìn TEUs tăng 7% so với cùng kỳ. Hàng nhập khẩu ước đạt 826 nghìn TEUs tăng 12% so với cùng kỳ. Hàng nội địa ước đạt 773 nghìn TEUs giữ nguyên so với cùng kỳ.

Luỹ kế 3 tháng đầu năm 2022, ước tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển ước đạt 179,6 triệu tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 25% kế hoạch năm. Trong đó, hàng container giữ vững đà tăng 6% so với cùng kỳ, ước đạt gần 6,3 triệu TEUs.

Trước đó, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 2 tháng đầu năm 2022 đạt 112,2 triệu tấn, không bao gồm hàng quá cảnh không xếp dỡ tại cảng, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 112,2 triệu tấn.

Trong đó, thực hiện khối lượng hàng hóa container thông qua cảng biển 2 tháng đầu năm 2021 là 3,9 triệu TEUs, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2021.

Điểm danh một số khu vực cảng biển có khối lượng hàng hóa thông qua tăng cao, Cục Hàng hải Việt Nam nêu rõ, khu vực Quảng Ninh tăng mạnh mẽ 48%, từ 14,6 triệu tấn lên 21,7 triệu tấn, khu vực Quảng Trị tăng 38% từ 175 nghìn tấn lên 241 nghìn tấn, khu vực Nghệ An tăng 14%.

Tuy nhiên, cũng có nhiều khu vực cảng biển có khối lượng hàng hóa thông qua giảm mạnh như khu vực Bình Thuận giảm 38%, từ 2,1 triệu tấn xuống 1,3 triệu tấn. Tiếp đến, khu vực Cần Thơ giảm 24%; từ 2,37 triệu tấn xuống còn 1,79 triệu tấn.

Ngoài ra, ở khu vực cảng biển lớn như TP. Hồ Chí Minh và Vũng Tàu cũng ghi nhận mức giảm nhẹ lần lượt là 5%, tương ứng giảm 1,2 triệu tấn và 2% với mức giảm 396 nghìn tấn.

Khối lượng hàng hóa container thông qua cảng trong 2 tháng đầu năm 2022 tăng 2% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, lượng hàng nhập khẩu tăng 11%, tuy nhiên lượng hàng xuất khẩu và nội địa lại giảm nhẹ với mức giảm tương ứng là 2% và 2% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 dù hàng hóa lưu thông khó khăn nhưng cơ hội lại đến với vận tải biển khi năm vừa qua chứng kiến doanh nghiệp trong lĩnh vực này lãi hàng nghìn tỷ đồng, thoát lỗ sau nhiều năm. Năm 2022, vận tải biển tiếp tục được kỳ vọng sẽ “đại thắng”, nhóm doanh nghiệp vận tải biển sẽ tiếp tục thiết lập nền lợi nhuận mới.