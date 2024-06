38 dự án giao thông quan trọng quốc gia giải ngân gần 30.000 tỷ đồng, nhiều dự án hụt tiến độ

Bộ Tài chính vừa có văn bản số: 6503/BTC-ĐT công khai giải ngân các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, dự án giao thông liên vùng do địa phương quản lý, các dự án sạt lở sông biển sử dụng dự phòng ngân sách trung ương năm 2023.

Để Bộ Giao thông vận tải và các địa phương kịp thời chủ động triển khai các giải pháp chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 và nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 theo Quyết định số 1162/QĐ-TTg ngày 08/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính công khai giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 đến ngày 13/6/2024 của 38 các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Đồng thời, công khai giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 đến ngày 13/6/2024 của 86 các dự án giao thông liên vùng do 61 địa phương quản lý.

Bộ Tài chính đề nghị uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phân bổ đủ kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2024 cho các dự án theo Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 5/4/2024 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương để đảm bảo dự án đáp ứng đủ nhu cầu vốn thực hiện theo đúng tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, khẩn trương phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2024 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 để triển khai thực hiện.

Bộ Giao thông vận tải và uỷ ban nhân dân cấp tỉnh triển khai nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo đúng các Nghị quyết của Chính phủ và Công diện số 24/CĐ- TTg ngày 22/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

"Chủ động rà soát và điều chuyển vốn theo thẩm quyền giữa các dự án không có khả năng giải ngân hoặc chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, có nhu cầu bổ sung vốn”, Bộ Tài chính đề nghị.

Bộ Giao thông vận tải và uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư, sở, ngành, nhà thầu và các cơ quan liên quan thực hiện rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; công tác kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư công.

"Đẩy nhanh thủ tục giải ngân vốn đầu tư công các dự án chưa giải ngân và có tỷ lệ giải ngân thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân của cả nước Bộ Tài chính đã công khai hàng tháng", Bộ Tài chính lưu ý.

Ngoài ra, thực hiện tạm ứng, thu hồi tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định và ngay khi có khối lượng; việc tạm ứng, mức vốn tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng theo đúng quy định.

Thống kê của Bộ Tài chính đến ngày 12/06/2024 cho thấy tổng số vốn giải ngân của 38 công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải đạt 29.512,2 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 27,4% kế hoạch năm 2024 được giao (107.887,8 tỷ đồng).

Trong đó, vốn ngân sách trung ương là 25.497,2 tỷ đồng, đạt 32,2%; vốn ngân sách địa phương là 4.018 tỷ đồng, đạt 14%.

Về tình hình giải ngân dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 (giai đoạn 2), trong tổng số vốn gần 31.000 tỷ đồng được bố trí trong năm 2024, tính đến giữa tháng 6/2024, dự án đã giải ngân trên 12.000 tỷ đồng, đạt 39,9% kế hoạch. Trong đó, nhiều dự án thành phần đạt tỷ lệ giải ngân cao như: Bãi Vọt - Hàm Nghi (74,8%); Vạn Ninh - Cam Lộ (63,7%); Vũng Áng - Bùng (55,9%)...

Trong khi đó, một số dự án thành phần có tỷ lệ giải ngân đuối hơn, điển hình là dự án thành phần Hoài Nhơn - Quy Nhơn là dự án duy nhất giải ngân dưới 30%, chỉ đạt 23,7% do vướng mắc mặt bằng, nhiều đoạn chưa chuyển mục đích sử dụng rừng. Lãnh đạo tỉnh Bình Định yêu cầu các địa phương có liên quan tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả để giải quyết dứt điểm các tồn tại vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, để đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

Với cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, toàn dự án giải ngân đạt 34,3%, tương ứng giải ngân hơn 3.680 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong khi dự án thành phần 1 và 2 do UBND tỉnh An Giang và Cần Thơ là cơ quan chủ quản giải ngân cao trên 50% thì dự án thành phần 4 đi qua địa bàn tỉnh Sóc Trăng đang hụt hơi do mới giải ngân được vỏn vẹn 6,5% sau nửa năm 2024.

Nguyên nhân là do dự án triển khai trong khu vực có nền đất yếu, tỉnh Sóc Trăng không có mỏ đá, đất sét, phải sử dụng khối lượng lớn vật liệu cát để đắp nền từ ngoài tỉnh nên ảnh hưởng đến tiến độ và chi phí xây dựng công trình.

Dự án Vành đai 3 - TP.HCM cũng giải ngân ì ạch khi được giao vốn lớn 21.500 tỷ đồng song mới giải ngân được 12,9%, trong đó, các dự án thành phần 1 và 3 qua TP.HCM, Đồng Nai đều giải ngân đạt thấp, lần lượt đạt 4,9% và 9,7%.

Trong khi đó, dự án thành phần 7 qua Long An đã giải ngân 80,7% (tương ứng gần 530 tỷ đồng). Theo đánh giá chung, trong thực hiện dự án đường Vành đai 3 TP.HCM thành phần 7, tỉnh Long An đã cơ bản hoàn thành so với kế hoạch, các mốc tiến độ yêu cầu của Chính phủ.