“40 ngày đêm tăng tốc, về đích” trên các công trường giáo dục vùng biên A Lưới

Với tổng mức đầu tư hơn 418 tỷ đồng, hai Trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới A Lưới 3 và A Lưới 4, thành phố Huế đang được đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm sớm hoàn thiện hạ tầng giáo dục, nâng cao điều kiện học tập và sinh hoạt cho học sinh vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Các chiến sỹ tham gia thi công tại Trường liên cấp A Lưới 4

Ngày 20/6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn đã kiểm tra tiến độ xây dựng các Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới A Lưới 3 và A Lưới 4.

Tại công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã A Lưới 3, dự án được đầu tư với tổng mức vốn 178,434 tỷ đồng, quy mô phục vụ 1.085 học sinh, trong đó có 160 học sinh nội trú. Các hạng mục được xây dựng theo tiêu chuẩn, định mức của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh vùng biên giới.

Theo báo cáo của đơn vị thi công, đến nay công trình đã hoàn thành khoảng 62% khối lượng. Trên công trường hiện duy trì khoảng 340 lao động mỗi ngày, gồm khoảng 300 người làm việc trực tiếp và 40 người tại các xưởng gia công.

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị xây dựng kế hoạch thi công chi tiết, xác định rõ đường găng tiến độ theo từng ngày, từng tuần để kiểm soát chặt chẽ quá trình triển khai. Đồng thời, phải có các giải pháp quyết liệt, khả thi nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành bình quân 1% khối lượng công việc mỗi ngày.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn kiểm tra tiến độ xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới A Lưới 3

Người đứng đầu chính quyền thành phố yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu bổ sung đầy đủ nhân lực theo kế hoạch, tăng cường ca kíp, tổ chức nhiều mũi thi công đồng thời nhằm rút ngắn thời gian thực hiện. Trong đó, cần ưu tiên hoàn thành các hạng mục quan trọng như lợp mái công trình, sân vườn và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Bên cạnh yêu cầu về tiến độ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế nhấn mạnh việc đẩy nhanh thi công phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Các đơn vị đang tập trung thi công tại Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới A Lưới 3

Tại công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã A Lưới 4, dự án có tổng mức đầu tư 240,405 tỷ đồng, quy mô phục vụ 1.318 học sinh, trong đó có 200 học sinh nội trú.

Theo báo cáo, công trình hiện đạt khoảng 58% khối lượng thi công. Mỗi ngày có khoảng 410 lao động tham gia xây dựng, trong đó có sự hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, góp phần tăng cường nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế yêu cầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu thi công tập trung cao độ, phát huy tinh thần trách nhiệm, hưởng ứng đợt cao điểm “40 ngày đêm tăng tốc, về đích”.

Thực phẩm tăng gia sản xuất của Ban chỉ huy quân sự xã A Lưới 4 "chi viện" tại công trường

Theo đó, các đơn vị cần huy động tối đa nhân lực, phương tiện, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, linh hoạt và quyết liệt nhằm hoàn thành cả hai công trình trước ngày 30/7/2026. Mục tiêu đặt ra không chỉ là bảo đảm tiến độ mà còn phải đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn, mỹ thuật và hiệu quả đầu tư.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh: các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới A Lưới là những công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng giáo dục khu vực miền núi, biên giới của thành phố.

Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, các công trình sẽ góp phần nâng cao điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới; tạo môi trường học tập ổn định, hiện đại hơn cho học sinh nội trú, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn mới.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn tặng quà cho lực lượng vũ trang tham gia chi viện thi công tại công trường

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục bám sát từng mốc tiến độ, thường xuyên kiểm tra hiện trường, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công. Với khối lượng công việc còn lại khá lớn, việc huy động đồng bộ các nguồn lực và duy trì nhịp độ thi công liên tục được xem là yếu tố quyết định để đưa các công trình vào khai thác đúng kế hoạch, phục vụ nhu cầu học tập và sinh hoạt của học sinh ngay trong năm học tới.