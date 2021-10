9 tháng, HAG báo lãi 30 tỷ, sẽ triển khai nuôi 15.000 heo nái sinh sản

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3 và luỹ kế 9 tháng năm 2021.

Theo đó, doanh thu quý 3/2011 đạt hơn 550 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái (700 tỷ đồng) - trong đó, doanh thu trái cây vẫn là nguồn thu chủ lực nhưng đã giảm mạnh từ 527 tỷ quý 3/2020 xuống còn 220 tỷ đồng;

Đáng chú ý là trong quý 3 này, công ty ghi nhận doanh thu mới từ bán heo đạt gần 183 tỷ và bò thịt là gần 27 tỷ đồng.

Cũng trong quý 3 này, lợi nhuận của HAG gộp đạt hơn 176 tỷ đồng; tuy nhiên chi phí tài chính tăng đột biến gần 700 tỷ đồng và công ty được hoàn nhập hơn 493 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp.



Do đó, lãi sau thuế quý 3 này đạt gần 22 tỷ đồng - trong khi cùng kỳ lỗ gần 570 tỷ đồng. Theo HAG, quý 3 này công ty lãi 22 tỷ trong khi cùng kỳ lỗ gần 570 tỷ đồng là do lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ được cải thiện hơn so với cùng kỳ năm 2020 nhờ hoạt động kinh doanh các sản phẩm từ ngành chăn nuôi heo; kinh doanh trái cây và chi phí lãi vay giảm cùng là 1 trong những nguyên nhân tại ra lợi nhuận trên BCTC quý 3 này.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận doanh thu đạt thu 1.364 tỷ đồng, giảm 1/2 so với cùng kỳ (2.171 tỷ đồng) và lãi sau thuế đạt 30 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 1.965 tỷ đồng) và hoàn thành 66% và 29% kế hoạch cả năm.

Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản của HAG đạt gần 18.400 tỷ đồng, giảm gần 19.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm (37.265,8 tỷ đồng); Nợ phải trả cũng giảm gần 14.000 tỷ đồng, từ 27.238 tỷ còn 13.435 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lỗ hơn 4.000 tỷ đồng, giảm gần 2.300 tỷ so với hồi đầu năm.

Mới đây, HAG vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 sẽ được tổ chức vào ngày 26/11 tới nhằm thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với doanh thu thuần đạt 2.055 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 497 tỷ và lãi sau thuế đạt 104 tỷ đồng và không chia cổ tức.

Kế hoạch đầu tư năm 2021: HAG cho biết, định hướng của công ty là tập trung hai ngành chủ lực là chăn nuôi và trái cây, đồng thời cũng duy trì một số ngành nghề phụ trợ khác để tận dụng lợi thế về nguyên vật liệu sản xuất. Cụ thể:

Ngành chăn nuôi: Dự kiến đến cuối năm 2021 thì công ty sẽ hoàn thiện toàn bộ hệ thống chuồng trại để sẵn sàng cho năm 2022 triển khai nuôi 15.000 heo nái sinh sản và 300.000 heo thịt xuất chuồng mỗi năm.

Về ngành cây ăn trái: Công ty sẽ đầu tư duy trì khoảng 10.000 hecta trồng các loại cây, gồm chuối và các loại cây ăn trái khác. Riêng cây chuối, tại thời điểm này công ty đã cơ bản đầu tư trồng hoàn thiện được 5.000 hecta tại Việt Nam, Lào và Campuchia.



Dự kiến năng suất thu hoạch chuối bình quân từ năm 2022 sẽ đạt 50 tấn/hecta.