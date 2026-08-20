91/91 quỹ cổ phiếu đồng loạt báo lỗ nặng trong tháng 7, dòng tiền rút ra mạnh

Nhịp điều chỉnh mạnh trong tháng 7 kéo hiệu suất lũy kế bình quân của nhóm quỹ cổ phiếu giảm 8,9% trong 7 tháng năm 2026, trái ngược với mức tăng +12,2% cùng kỳ 2025 và giảm mạnh hơn mức -2,7% của VN-Index.

Theo thống kê của Fiingroup, hiệu suất bình quân nhóm quỹ cổ phiếu giảm 7,4% trong tháng 7, với toàn bộ 91/91 quỹ có hiệu suất âm khi VN-Index giảm 6,7% và áp lực điều chỉnh diễn ra trên diện rộng (77,6% mã chứng khoán có giá giảm).

Mức độ suy giảm khác biệt đáng kể theo cơ cấu danh mục đầu tư, cụ thể: Nhóm ETF tham chiếu theo VNDiamond chịu áp lực lớn do mức giảm mạnh của một số cổ phiếu thành phần có tỷ trọng cao như PNJ, TCB, MWG.

Ở nhóm quỹ chủ động, các quỹ có tỷ trọng cao nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn chịu mức giảm mạnh hơn, trong bối cảnh nhiều cổ phiếu đầu ngành Ngân hàng, Bất động sản, Chứng khoán, Thép, Bán lẻ, Thực phẩm… giảm sâu trong tháng.

Ngược lại, chỉ một số ít quỹ chủ động giảm ít hơn chỉ số VN-Index, chủ yếu là các quỹ ngoại nhờ nắm giữ tỷ trọng cao các cổ phiếu có giá tăng như GMD (+4,6%) hoặc giảm ít hơn VN-Index như VIC và VHM

Nhịp điều chỉnh mạnh trong tháng 7 kéo hiệu suất lũy kế bình quân của nhóm quỹ cổ phiếu giảm 8,9% trong 7 tháng năm 2026, trái ngược với mức tăng +12,2% cùng kỳ 2025 và giảm mạnh hơn mức -2,7% của VN-Index. Có 71/74 quỹ ghi nhận hiệu suất âm, cho thấy mức độ suy giảm diễn ra trên diện rộng.

Một số quỹ từng duy trì mức hiệu suất dương trong 6 tháng năm 2026 như EVESG, Fubon FTSE Vietnam ETF và Xtrackers Vietnam ETF đã đảo chiều sang trạng thái âm sau nhịp giảm tháng 7, khi danh mục chịu tác động từ các cổ phiếu VIC, VHM, HPG. Diễn biến này cho thấy hiệu suất giữa các quỹ thu hẹp rõ rệt khi thị trường điều chỉnh mạnh, làm suy giảm phần lớn thành quả tích lũy trong nửa đầu năm.

Ngược lại, Quỹ Chủ động VND (VNDAF) nằm trong số ít quỹ duy trì hiệu suất dương (+1,2%) nhờ nắm giữ các cổ phiếu có mức tăng giá tốt trong tháng 7 như VNM, NVL. Đồng thời, quỹ cũng ghi nhận dòng tiền vào ròng tháng thứ 6 liên tiếp, tuy nhiên quy mô vẫn còn nhỏ.

Nhóm quỹ cổ phiếu bị rút ròng hơn 4,2 nghìn tỷ đồng trong tháng 7/2026, tăng 13,8% MoM, tập trung ở nhóm quỹ đóng và ETF, trong khi nhóm quỹ mở hút ròng trở lại.

Về xu hướng dòng tiền, dòng tiền tại nhóm quỹ cổ phiếu cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các loại hình.

Tổng cộng, nhóm quỹ cổ phiếu bị rút ròng hơn 4,2 nghìn tỷ đồng trong tháng 7/2026, tăng 13,8% so với tháng trước. Áp lực rút vốn tập trung chủ yếu ở nhóm quỹ đóng và ETF, trong khi các quỹ mở đã đảo chiều hút ròng trở lại.

Đáng chú ý nhất là nhóm quỹ đóng. Trong tháng 7, các quỹ đóng cổ phiếu bị rút ròng hơn 4,3 nghìn tỷ đồng, gấp 13,2 lần tháng 6/2026 và tăng 266% so với cùng kỳ năm trước. Riêng quỹ ngoại VEIL chiếm 96,7% giá trị rút ròng của nhóm này, tương đương gần 4,2 nghìn tỷ đồng. Báo cáo cho biết dòng vốn rút khỏi VEIL liên quan đến chương trình mua lại cổ phiếu được quỹ công bố cuối năm 2025.

Số liệu tại bảng dòng tiền cho thấy VEIL có NAV khoảng 34.993 tỷ đồng tại ngày 31/7/2026, với dòng tiền rút ròng trong tháng là 4.192 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng, quỹ này bị rút ròng 11.965 tỷ đồng. Đây cũng là mức rút vốn lớn nhất trong nhóm các quỹ cổ phiếu được thống kê.

Ngoài VEIL, dòng tiền cũng rút khỏi nhiều quỹ cổ phiếu khác. VNM-ETF bị rút ròng 692 tỷ đồng trong tháng 7 và 1.386 tỷ đồng trong 7 tháng. Fubon FTSE VN bị rút ròng 234 tỷ đồng trong tháng, nâng mức rút ròng lũy kế lên 3.024 tỷ đồng. VLGF bị rút ròng 190 tỷ đồng trong tháng và 511 tỷ đồng trong 7 tháng, trong khi VINACAPITAL-VOF bị rút ròng 143 tỷ đồng trong tháng và 1.692 tỷ đồng từ đầu năm.

Trong tháng 7, các quỹ ETF cổ phiếu bị rút ròng hơn 828 tỷ đồng, tăng 103% so với tháng 6. Dòng tiền rút tập trung ở các quỹ ngoại, trong đó VanEck Vietnam ETF bị rút ròng 695 tỷ đồng, gấp 14,6 lần tháng trước, còn Fubon FTSE VN bị rút ròng 233 tỷ đồng, giảm 29,9% so với tháng 6.

Ngược lại, nhóm quỹ mở ghi nhận hút ròng. Sau hai tháng liên tiếp bị rút ròng, nhóm này đã ghi nhận dòng tiền vào ròng hơn 884 tỷ đồng trong tháng 7/2026. Dòng vốn vào ròng tập trung ở một số quỹ ngoại như VNEFUND, LVF và PRINCIPAL VNEQ-A, trong khi DCDS tiếp tục ghi nhận tháng thứ hai liên tiếp hút ròng.

Trong nhóm 5 quỹ có dòng tiền vào ròng lớn nhất, VNEFUND đứng đầu với 337 tỷ đồng trong tháng 7, nâng mức vào ròng lũy kế 7 tháng lên 931 tỷ đồng. LVF đứng thứ hai với 305 tỷ đồng, tiếp theo là PRINCIPAL VNEQ-A với 229 tỷ đồng. FUEVFVND hút ròng 173 tỷ đồng, còn DCDS hút ròng 119 tỷ đồng.