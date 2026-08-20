Khối ngoại bán ròng hơn 91 nghìn tỷ trong 7 tháng nhưng tiền vẫn luân chuyển ở Việt Nam

Áp lực bán ròng không đồng nghĩa với việc dòng vốn ngoại hoàn toàn rút khỏi thị trường, mà một phần dòng tiền vẫn đang được luân chuyển và tái phân bổ giữa các nhóm tài sản và cổ phiếu.

Dòng vốn ngoại trên thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục là một trong những yếu tố đáng chú ý trong tháng 7/2026 khi nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì trạng thái bán ròng, trong bối cảnh thanh khoản thị trường còn ở mức thấp.

Tuy nhiên, diễn biến đáng chú ý là áp lực rút vốn qua kênh quỹ ETF đã có dấu hiệu hạ nhiệt, cho thấy dòng vốn ngoại đang có sự phân hóa thay vì rút khỏi thị trường trên diện rộng.

Theo thống kê, trong tháng 7/2026, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam, với giá trị bán ròng hơn 11,5 nghìn tỷ đồng trên HoSE. Dù quy mô bán ròng đã thu hẹp, đây vẫn là mức cao và đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp áp lực bán giảm so với mức cao nhất trong năm được ghi nhận vào tháng 5.

Tính chung 7 tháng đầu năm 2026, giá trị bán ròng của khối ngoại trên HoSE đã vượt 91,4 nghìn tỷ đồng, cao gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2025. Con số này cho thấy áp lực rút vốn của nhà đầu tư nước ngoài vẫn là một trong những lực cản đáng kể đối với thị trường trong năm nay.

Xét theo nhóm nhà đầu tư, cập nhật dữ liệu từ VnDirect cho thấy, tổ chức nước ngoài tiếp tục bán ròng tháng thứ bảy liên tiếp, với giá trị gần 9 nghìn tỷ đồng trong tháng 7. Tuy nhiên, mức bán ròng này đã thu hẹp đáng kể so với 11,3 nghìn tỷ đồng của tháng trước. Trong khi đó, cá nhân nước ngoài cũng duy trì trạng thái bán ròng tháng thứ sáu liên tiếp, với giá trị hơn 2,6 nghìn tỷ đồng, giảm so với mức hơn 4 nghìn tỷ đồng trong tháng 6.

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư cá nhân trong nước tiếp tục đóng vai trò lực cầu chủ đạo. Trong tháng 7, nhóm này mua ròng gần 16 nghìn tỷ đồng, qua đó hấp thụ phần lớn lượng cung ròng đến từ các nhóm nhà đầu tư còn lại. Đáng chú ý, tổ chức trong nước chuyển sang bán ròng hơn 4,3 nghìn tỷ đồng sau 11 tháng mua ròng liên tiếp.

Một điểm đáng chú ý trong diễn biến dòng vốn ngoại tháng 7 là hoạt động bán ròng tập trung chủ yếu vào các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Ngân hàng đứng đầu về giá trị bán ròng với hơn 5,4 nghìn tỷ đồng. Tiếp theo là Bất động sản với hơn 4,7 nghìn tỷ đồng và Dịch vụ tài chính với 1,3 nghìn tỷ đồng.

Ngoài ba nhóm ngành trên, khối ngoại cũng bán ròng tại Công nghệ Thông tin, Hàng hóa và Dịch vụ công nghiệp, Hóa chất, Tiện ích và Tài nguyên cơ bản, nhưng quy mô thấp hơn. Việc dòng vốn ngoại chủ yếu tập trung bán tại một số nhóm ngành lớn cho thấy áp lực rút vốn chưa lan tỏa trên diện rộng.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại vẫn duy trì mua ròng tại một số nhóm ngành như Thực phẩm và Đồ uống, Bán lẻ, Xây dựng và Vật liệu, Du lịch và Giải trí, dù giá trị mua ròng tương đối hạn chế. Diễn biến này cho thấy dòng vốn ngoại có xu hướng tái cơ cấu và luân chuyển giữa các nhóm ngành thay vì rút vốn đồng loạt khỏi thị trường chứng khoán Việt Nam.

Danh sách các cổ phiếu được khối ngoại mua và bán ròng cũng phản ánh rõ sự phân hóa này. VNM đứng đầu về giá trị mua ròng với khoảng 1.359 tỷ đồng, tiếp theo là MCH 470 tỷ đồng, HDB 334 tỷ đồng, MWG 323 tỷ đồng và HOB 261 tỷ đồng. Ở chiều bán ròng, VHM dẫn đầu với giá trị lên tới 3.977 tỷ đồng, tiếp theo là TCB 1.345 tỷ đồng, PNV 1.028 tỷ đồng, VPB 998 tỷ đồng và SSI 946 tỷ đồng.

Đáng chú ý, sự cải thiện thanh khoản chủ yếu đến từ hoạt động của nhà đầu tư cá nhân trong nước và dòng vốn từ tổ chức nước ngoài. Trong tháng 7, giá trị giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước tăng 10,4% so với tháng trước, trong khi tổ chức nước ngoài tăng 11,7%. Ngược lại, giá trị giao dịch của tổ chức trong nước giảm 3,0% và cá nhân nước ngoài giảm 7,5%.

Điều này cho thấy mặc dù khối ngoại đang bán ròng mạnh, hoạt động giao dịch của nhóm tổ chức nước ngoài vẫn tăng lên. Nói cách khác, áp lực bán ròng không đồng nghĩa với việc dòng vốn ngoại hoàn toàn rút khỏi thị trường, mà một phần dòng tiền vẫn đang được luân chuyển và tái phân bổ giữa các nhóm tài sản và cổ phiếu.

Các quỹ ETF cổ phiếu Việt Nam vẫn ghi nhận rút ròng trong tháng 7, với giá trị khoảng 855 tỷ đồng. Tuy nhiên, quy mô này chỉ tương đương hơn 7% giá trị bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên HoSE trong cùng tháng.

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2026, các ETF cổ phiếu Việt Nam bị rút ròng hơn 5,8 nghìn tỷ đồng, giảm 26,8% so với cùng kỳ năm 2025. Việc dòng tiền ETF chỉ chiếm tỷ trọng tương đối nhỏ trong tổng giá trị bán ròng của khối ngoại là tín hiệu cho thấy áp lực rút vốn qua kênh ETF đang có xu hướng hạ nhiệt.

Trong số các quỹ được thống kê, VanEck Vectors Vietnam ETF có tổng giá trị tài sản ròng 13.412 tỷ đồng và bị rút ròng 697 tỷ đồng trong tháng 7, nâng mức rút ròng lũy kế 7 tháng lên 1.385 tỷ đồng. DCVFMVN Diamond ETF có tổng tài sản ròng 10.998 tỷ đồng, nhưng trong tháng 7 ghi nhận vào ròng 173 tỷ đồng; lũy kế 7 tháng vẫn rút ròng 909 tỷ đồng.

Fubon FTSE Vietnam ETF có tổng giá trị tài sản ròng 9.199 tỷ đồng, bị rút ròng 234 tỷ đồng trong tháng 7 và 3.025 tỷ đồng trong 7 tháng đầu năm. Xtrackers FTSE Vietnam ETF ghi nhận rút ròng 5 tỷ đồng trong tháng 7 nhưng lũy kế từ đầu năm vẫn vào ròng 149 tỷ đồng.

Một số quỹ khác cũng có diễn biến trái chiều. DCVFM VN30 ETF vào ròng 43 tỷ đồng trong tháng 7 nhưng lũy kế 7 tháng vẫn rút ròng 470 tỷ đồng. Global X MSCI Vietnam ETF không ghi nhận dòng vốn vào hoặc ra trong tháng 7 và lũy kế vẫn vào ròng 223 tỷ đồng. SSIAM VN30 ETF vào ròng 5 tỷ đồng trong tháng 7 và 18 tỷ đồng trong 7 tháng đầu năm.