Hai ETF ngoại gần 1 tỷ USD sắp mua mới hàng triệu cổ phiếu chứng khoán

Hai quỹ Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF và VanEck Vietnam ETF hiện có tổng vốn quản lý gần 1 tỷ USD và dự kiến thực hiện tái cơ cấu danh mục trong khoảng thời gian từ ngày 14/9 đến ngày 18/9.

Dòng vốn qua các quỹ ETF tiếp tục là một điểm đáng chú ý của thị trường chứng khoán Việt Nam khi áp lực rút ròng vẫn hiện hữu trong tháng 8/2026.

Theo báo cáo chiến lược thị trường ngày 18/8/2026 của MBS Research, trong hai tuần đầu tháng 8, các quỹ ETF có đầu tư tại Việt Nam đã bị rút ròng hơn 728 tỷ đồng.

Trong đó, Kindex VN30 là quỹ chịu áp lực rút vốn lớn nhất với 754 tỷ đồng. Fubon FTSE Vietnam ETF và E1VFVN30 lần lượt bị rút ròng 15,6 tỷ đồng và 7,8 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, một số quỹ vẫn thu hút được dòng tiền. FUEVFVND và FUESSV50 là hai quỹ ghi nhận dòng vốn vào ròng tích cực nhất trong hai tuần đầu tháng 8, lần lượt đạt 31,2 tỷ đồng và 59,8 tỷ đồng.

Tính lũy kế từ đầu năm, quy mô rút ròng của các quỹ ETF đã vượt 5,4 nghìn tỷ đồng. Trong đó, Fubon FTSE Vietnam ETF bị rút ròng hơn 3,1 nghìn tỷ đồng, còn VFMVN Diamond ETF bị rút ròng gần 850 tỷ đồng. Đây vẫn là yếu tố đáng chú ý đối với diễn biến dòng vốn trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tuy nhiên, diễn biến dòng tiền tại hai quỹ Xtrackers Vietnam và VanEck Vietnam cho thấy áp lực rút vốn đang có xu hướng giảm dần. Tính từ đầu năm đến giữa tháng 8/2026, tổng dòng tiền rút ròng của hai quỹ này ở mức 1.600 tỷ đồng. Đáng chú ý, tốc độ rút ròng đã giảm dần trong tháng 7 và tháng 8, trong khi tháng 6 ghi nhận dòng vốn vào ròng. Diễn biến này cho thấy áp lực rút vốn tại hai quỹ lớn không diễn ra đồng đều qua các tháng.

Trong bối cảnh đó, kỳ cơ cấu quý 3/2026 của hai quỹ Xtrackers Vietnam ETF và VanEck Vietnam ETF được dự báo sẽ tạo ra những thay đổi đáng kể đối với dòng tiền tại nhiều cổ phiếu trong tháng 9.

Hai quỹ Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF và VanEck Vietnam ETF hiện có tổng vốn quản lý gần 1 tỷ USD và dự kiến thực hiện tái cơ cấu danh mục trong khoảng thời gian từ ngày 14/9 đến ngày 18/9.

Theo MBS Research, dựa trên dữ liệu tính đến ngày 31/7, Xtrackers Vietnam ETF có khả năng lựa chọn thêm ba cổ phiếu gồm MCH, TCX và VCK. Các cổ phiếu này được đánh giá đáp ứng những điều kiện về vốn hóa hơn 150 triệu USD, giá trị giao dịch trung bình 1 triệu USD và tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng từ 5% trở lên. Xtrackers Vietnam ETF không có cổ phiếu bị loại khỏi danh mục trong kỳ cơ cấu quý 3/2026.

Trong khi đó, VanEck Vietnam ETF được dự báo có sự thay đổi rõ hơn khi SBT và SIP có thể bị loại do giá trị giao dịch trung bình ba tháng không đáp ứng tiêu chí của quỹ. Hai cổ phiếu được dự báo bổ sung để thay thế là SSB và CII.

Thời điểm công bố thành phần danh mục của hai quỹ cũng được xác định khá rõ. Xtrackers Vietnam ETF dự kiến công bố danh mục ngày 4/9, trong khi VanEck Vietnam ETF dự kiến công bố ngày 12/9. Sau đó, hai quỹ sẽ thực hiện tái cơ cấu trong giai đoạn từ ngày 14/9 đến ngày 18/9.

Tổng hợp hoạt động tái cơ cấu của hai quỹ trong tháng 9, một số cổ phiếu được dự báo nhận dòng tiền mua đáng chú ý. SSB đứng đầu với hơn 14 triệu cổ phiếu, tương đương 2,84 ngày giao dịch. SHB được dự báo được mua khoảng 16,99 triệu cổ phiếu, HPG khoảng 11,51 triệu cổ phiếu và MSB khoảng 11,20 triệu cổ phiếu.

FPT cũng là cổ phiếu có lượng mua dự kiến lớn, với 11,17 triệu cổ phiếu, tương đương 1,38 ngày giao dịch. DXG có thể được mua 11,03 triệu cổ phiếu, DIG 8,61 triệu cổ phiếu, NAB 8,41 triệu cổ phiếu và EIB 7,51 triệu cổ phiếu.

Đáng chú ý, VCK có thể được mua khoảng 5,53 triệu cổ phiếu, tương đương 1,86 ngày giao dịch. STB được dự báo mua 3,52 triệu cổ phiếu, KDH 3,26 triệu cổ phiếu và KBC 1,15 triệu cổ phiếu.

Trong nhóm này, VHM có khối lượng giao dịch dự kiến 921.194 cổ phiếu, trong khi VJC khoảng 55.189 cổ phiếu. Những con số này cho thấy mức độ tác động của dòng tiền ETF sẽ khác nhau đáng kể giữa từng cổ phiếu, phụ thuộc vào tương quan giữa khối lượng mua bán dự kiến và thanh khoản giao dịch.

Ở chiều ngược lại, VIC là cổ phiếu chịu áp lực bán đáng chú ý nhất trong kỳ cơ cấu. Theo bảng dự báo của MBS Research, tổng khối lượng giao dịch dự kiến đối với VIC là 16.567.505 cổ phiếu, tương đương 4,01 phiên giao dịch. Nguyên nhân được báo cáo chỉ ra là tỷ trọng hiện tại của VIC trong Xtrackers Vietnam đã vượt quá 15%.

SSI và VIX cũng nằm trong nhóm bị bán ra đáng chú ý, với khối lượng lần lượt gần 10 triệu cổ phiếu và 9,70 triệu cổ phiếu. SBT dự kiến bị bán 5,49 triệu cổ phiếu, tương đương 6,19 phiên giao dịch; VCI bị bán khoảng 5,10 triệu cổ phiếu.

Một số cổ phiếu khác cũng có thể chịu áp lực bán gồm VND với 4,82 triệu cổ phiếu, VRE 3,74 triệu cổ phiếu, VNM 3,04 triệu cổ phiếu, VCB 2,43 triệu cổ phiếu, MSN 2,15 triệu cổ phiếu và HAG 1,97 triệu cổ phiếu. SIP dự kiến bị bán 1,53 triệu cổ phiếu, nhưng đáng chú ý thời gian giao dịch tương đương lên tới 17,56 phiên do thanh khoản của cổ phiếu này thấp hơn tương đối so với quy mô giao dịch dự kiến.